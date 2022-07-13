"Обезумел от наркотиков": эксперт рассказал о планах руководства Украины на мирных жителей - 13.07.2022 Украина.ру
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"Обезумел от наркотиков": эксперт рассказал о планах руководства Украины на мирных жителей
"Обезумел от наркотиков": эксперт рассказал о планах руководства Украины на мирных жителей - 13.07.2022 Украина.ру
"Обезумел от наркотиков": эксперт рассказал о планах руководства Украины на мирных жителей
Киевский режим хочет запугать людей, согнать с территорий, чтобы были разрушенные города, страх, уныние и депрессия, но Украины это сделать не получится, сказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью Украина.ру
2022-07-13T19:46
2022-07-13T19:46
новости
зеленский
украина
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Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS. В результате удара взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура. Есть погибшие и множество пострадавших.По его словам, приказ об ударе по Новой Каховке отдавал лично Владимир Зеленский, он "обезумел от вседозволенности, от наркотиков".Люди, отказавшиеся от русского имени и русской идентичности, от общерусского единства, превращаются в "безумных политических украинцев", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Новости
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новости, зеленский, украина

"Обезумел от наркотиков": эксперт рассказал о планах руководства Украины на мирных жителей

19:46 13.07.2022
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация в Дебальцево
Ситуация в Дебальцево - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Киевский режим хочет запугать людей, согнать с территорий, чтобы были разрушенные города, страх, уныние и депрессия, но Украины это сделать не получится, сказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью Украина.ру
Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS. В результате удара взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура. Есть погибшие и множество пострадавших.
Если говорить по заявлению, то это все это составные части одного плана кошмарения людей. Люди должны бояться. Людей надо согнать с территории. Потому что какая картинка нужна Зеленскому и его подельникам? Естественно, чтобы были разрушенные города, пустые города, страх, уныние, депрессия и т. д. А эту картинку все равно делать не получается.
Владимир Рогов интервью
Владимир Рогов
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области
По его словам, приказ об ударе по Новой Каховке отдавал лично Владимир Зеленский, он "обезумел от вседозволенности, от наркотиков".
Люди, отказавшиеся от русского имени и русской идентичности, от общерусского единства, превращаются в "безумных политических украинцев", заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Ужасающие разрушения: ВСУ превратили Новую Каховку в руины
16:02
Ужасающие разрушения: ВСУ превратили Новую Каховку в руины. Видео
 
НовостиЗеленскийУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
22:29Переговоры по зерну, беспокойство по поводу оружия. Итоги 13 июля на Украине
21:00Своеобразно. Суздальцев о том, почему РФ не может наказать Литву за блокаду Калининграда
20:45"План – закошмарить": Рогов рассказал, кого Киев хочет уничтожить в первую очередь
20:30"Дамоклов меч над Литвой": эксперт рассказал, как Калининградская область развивается
20:00Эксперт объяснил, что в Кремле на самом деле думают о войне с Польшей на Украине
19:46"Обезумел от наркотиков": эксперт рассказал о планах руководства Украины на мирных жителей
19:19"Девятый вал желающих": эксперт рассказал про украинцев, которые получают гражданство РФ
18:45"Прячутся за НАТО": Суздальцев рассказал, каким способом Россия может надавить на Литву
18:30Эксперт рассказал, как запрет Литвы на транзит отразился на Калининградской области
18:20В Минобороны прокомментировали переговоры по зерну
18:16Первый Герой-артиллерист: похоронен заживо, воевал в штрафбате и стал депутатом
18:15"Урон уже огромный". Суздальцев о том, чем закончится атака Литвы на Калининград
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18:01Украинский фронт: буря в перспективе
18:00Начали что-то подозревать. Эксперт о том, что в Польше думают про их наемников на Украине
17:55Саакашвили поздравил Украину с победой в битве, которой не было
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