https://ukraina.ru/20220713/1036319759.html

"Обезумел от наркотиков": эксперт рассказал о планах руководства Украины на мирных жителей

"Обезумел от наркотиков": эксперт рассказал о планах руководства Украины на мирных жителей - 13.07.2022 Украина.ру

"Обезумел от наркотиков": эксперт рассказал о планах руководства Украины на мирных жителей

Киевский режим хочет запугать людей, согнать с территорий, чтобы были разрушенные города, страх, уныние и депрессия, но Украины это сделать не получится, сказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью Украина.ру

2022-07-13T19:46

2022-07-13T19:46

2022-07-13T19:46

новости

зеленский

украина

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Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS. В результате удара взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура. Есть погибшие и множество пострадавших.По его словам, приказ об ударе по Новой Каховке отдавал лично Владимир Зеленский, он "обезумел от вседозволенности, от наркотиков".Люди, отказавшиеся от русского имени и русской идентичности, от общерусского единства, превращаются в "безумных политических украинцев", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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новости, зеленский, украина