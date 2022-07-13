https://ukraina.ru/20220713/1036319759.html
"Обезумел от наркотиков": эксперт рассказал о планах руководства Украины на мирных жителей
"Обезумел от наркотиков": эксперт рассказал о планах руководства Украины на мирных жителей - 13.07.2022 Украина.ру
"Обезумел от наркотиков": эксперт рассказал о планах руководства Украины на мирных жителей
Киевский режим хочет запугать людей, согнать с территорий, чтобы были разрушенные города, страх, уныние и депрессия, но Украины это сделать не получится, сказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью Украина.ру
2022-07-13T19:46
2022-07-13T19:46
2022-07-13T19:46
новости
зеленский
украина
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Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS. В результате удара взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура. Есть погибшие и множество пострадавших.По его словам, приказ об ударе по Новой Каховке отдавал лично Владимир Зеленский, он "обезумел от вседозволенности, от наркотиков".Люди, отказавшиеся от русского имени и русской идентичности, от общерусского единства, превращаются в "безумных политических украинцев", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
/20220713/1036297417.html
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зеленский, украина
"Обезумел от наркотиков": эксперт рассказал о планах руководства Украины на мирных жителей
Киевский режим хочет запугать людей, согнать с территорий, чтобы были разрушенные города, страх, уныние и депрессия, но Украины это сделать не получится, сказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью Украина.ру
Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS. В результате удара взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура. Есть погибшие и множество пострадавших.
Если говорить по заявлению, то это все это составные части одного плана кошмарения людей. Люди должны бояться. Людей надо согнать с территории. Потому что какая картинка нужна Зеленскому и его подельникам? Естественно, чтобы были разрушенные города, пустые города, страх, уныние, депрессия и т. д. А эту картинку все равно делать не получается.
Владимир Рогов
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области
По его словам, приказ об ударе по Новой Каховке отдавал лично Владимир Зеленский, он "обезумел от вседозволенности, от наркотиков".
Люди, отказавшиеся от русского имени и русской идентичности, от общерусского единства, превращаются в "безумных политических украинцев", заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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