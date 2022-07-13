"Девятый вал желающих": эксперт рассказал про украинцев, которые получают гражданство РФ - 13.07.2022 Украина.ру
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"Девятый вал желающих": эксперт рассказал про украинцев, которые получают гражданство РФ
"Девятый вал желающих": эксперт рассказал про украинцев, которые получают гражданство РФ - 13.07.2022 Украина.ру
"Девятый вал желающих": эксперт рассказал про украинцев, которые получают гражданство РФ
После указана президента России об упрощённом получении гражданства для украинцев пошла новая волна желающих, которые хотят получить паспорта РФ, сказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью Украина.ру
2022-07-13T19:19
2022-07-13T19:19
российский паспорт
новости
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Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства России для всех граждан Украины.По его словам, процесс получения паспортов и оформления заявок идет полным ходом, еще быстрее, чем это было раньше.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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российский паспорт, новости, украина

"Девятый вал желающих": эксперт рассказал про украинцев, которые получают гражданство РФ

19:19 13.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПервые российские паспорта выдали жителям Мелитополя
Первые российские паспорта выдали жителям Мелитополя - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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После указана президента России об упрощённом получении гражданства для украинцев пошла новая волна желающих, которые хотят получить паспорта РФ, сказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью Украина.ру
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства России для всех граждан Украины.
Сейчас пошла новая волна, девятый вал желающих получить гражданство. Мы открываем все новые точки приема, там работают наши волонтеры, чтобы как можно быстрее это делать, но пропускная способность их, естественно, не столь велика. Там много есть правил, ограничений, требований к технике, потому что это личные данные, это не просто все организовать в таких больших объемах и таком большом количестве.
Владимир Рогов интервью
Владимир Рогов
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области
По его словам, процесс получения паспортов и оформления заявок идет полным ходом, еще быстрее, чем это было раньше.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
20 июня, 13:18Спецоперация
Россия в Мелитополе: как жители города получают паспортаЖители Мелитополя получают паспорта граждан Российской Федерации. Как это происходит и каковы настроения среди местного населения - смотрите в видеосюжете
 
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