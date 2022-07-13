"Девятый вал желающих": эксперт рассказал про украинцев, которые получают гражданство РФ
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПервые российские паспорта выдали жителям Мелитополя
После указана президента России об упрощённом получении гражданства для украинцев пошла новая волна желающих, которые хотят получить паспорта РФ, сказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью Украина.ру
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства России для всех граждан Украины.
Сейчас пошла новая волна, девятый вал желающих получить гражданство. Мы открываем все новые точки приема, там работают наши волонтеры, чтобы как можно быстрее это делать, но пропускная способность их, естественно, не столь велика. Там много есть правил, ограничений, требований к технике, потому что это личные данные, это не просто все организовать в таких больших объемах и таком большом количестве.
По его словам, процесс получения паспортов и оформления заявок идет полным ходом, еще быстрее, чем это было раньше.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.