https://ukraina.ru/20220713/1036319276.html

"Девятый вал желающих": эксперт рассказал про украинцев, которые получают гражданство РФ

"Девятый вал желающих": эксперт рассказал про украинцев, которые получают гражданство РФ - 13.07.2022 Украина.ру

"Девятый вал желающих": эксперт рассказал про украинцев, которые получают гражданство РФ

После указана президента России об упрощённом получении гражданства для украинцев пошла новая волна желающих, которые хотят получить паспорта РФ, сказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью Украина.ру

2022-07-13T19:19

2022-07-13T19:19

2022-07-13T19:19

российский паспорт

новости

украина

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Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства России для всех граждан Украины.По его словам, процесс получения паспортов и оформления заявок идет полным ходом, еще быстрее, чем это было раньше.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

/20220620/1034187486.html

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2022

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российский паспорт, новости, украина