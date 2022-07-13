"План – закошмарить": Рогов рассказал, кого Киев хочет уничтожить в первую очередь - 13.07.2022 Украина.ру
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"План – закошмарить": Рогов рассказал, кого Киев хочет уничтожить в первую очередь
"План – закошмарить": Рогов рассказал, кого Киев хочет уничтожить в первую очередь - 13.07.2022 Украина.ру
"План – закошмарить": Рогов рассказал, кого Киев хочет уничтожить в первую очередь
Киевская власть проводит совещания, где раздаются команды убить как можно больше людей, которые занимаются налаживанием мирной жизни, сказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью Украина.ру
2022-07-13T20:45
2022-07-13T20:45
новости
украина
зеленский
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По его словам, теракты и другие диверсии на Украине - это логичные действия, закономерные, прописанные, не скрываемые киевским режимом, который стал террористическим.По его словам, если посмотреть на кого покушается киевский режим, то это люди, которые занимаются налаживанием мирной жизни.Плана террористов Владимира Зеленского — "кошмарить мирное население, чтобы люди были все время в состоянии стресса, боялись куда-либо выйти, или тем более выразить поддержку происходящему выразить свою позицию по отношению к России", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Новости
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новости, украина, зеленский

"План – закошмарить": Рогов рассказал, кого Киев хочет уничтожить в первую очередь

20:45 13.07.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция с требованием отставки Зеленского в Киеве
Акция с требованием отставки Зеленского в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Киевская власть проводит совещания, где раздаются команды убить как можно больше людей, которые занимаются налаживанием мирной жизни, сказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью Украина.ру
По его словам, теракты и другие диверсии на Украине - это логичные действия, закономерные, прописанные, не скрываемые киевским режимом, который стал террористическим.
Потому что на уровне Зеленского, называющего себя президентом Украины, проводятся совещания, даются команды убить как можно большое людей, занимающихся налаживанием мирной жизни. Если мы даже "отмотаем" еще несколько недель назад, то видим: среди убиенных – например, руководитель отдела управления по семье, молодежи и спорту. Более мирной темы деятельности сложно себе представить.
Владимир Рогов интервью
Владимир Рогов
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области
По его словам, если посмотреть на кого покушается киевский режим, то это люди, которые занимаются налаживанием мирной жизни.
Плана террористов Владимира Зеленского — "кошмарить мирное население, чтобы люди были все время в состоянии стресса, боялись куда-либо выйти, или тем более выразить поддержку происходящему выразить свою позицию по отношению к России", заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Встреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
16:47
Соглашение Москвы и Киева, Бербок-украинка: что говорили об Украине в мире 13 июля
 
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Заголовок открываемого материала
22:29Переговоры по зерну, беспокойство по поводу оружия. Итоги 13 июля на Украине
21:00Своеобразно. Суздальцев о том, почему РФ не может наказать Литву за блокаду Калининграда
20:45"План – закошмарить": Рогов рассказал, кого Киев хочет уничтожить в первую очередь
20:30"Дамоклов меч над Литвой": эксперт рассказал, как Калининградская область развивается
20:00Эксперт объяснил, что в Кремле на самом деле думают о войне с Польшей на Украине
19:46"Обезумел от наркотиков": эксперт рассказал о планах руководства Украины на мирных жителей
19:19"Девятый вал желающих": эксперт рассказал про украинцев, которые получают гражданство РФ
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