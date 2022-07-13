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"План – закошмарить": Рогов рассказал, кого Киев хочет уничтожить в первую очередь
"План – закошмарить": Рогов рассказал, кого Киев хочет уничтожить в первую очередь - 13.07.2022 Украина.ру
"План – закошмарить": Рогов рассказал, кого Киев хочет уничтожить в первую очередь
Киевская власть проводит совещания, где раздаются команды убить как можно больше людей, которые занимаются налаживанием мирной жизни, сказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью Украина.ру
2022-07-13T20:45
2022-07-13T20:45
2022-07-13T20:45
новости
украина
зеленский
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По его словам, теракты и другие диверсии на Украине - это логичные действия, закономерные, прописанные, не скрываемые киевским режимом, который стал террористическим.По его словам, если посмотреть на кого покушается киевский режим, то это люди, которые занимаются налаживанием мирной жизни.Плана террористов Владимира Зеленского — "кошмарить мирное население, чтобы люди были все время в состоянии стресса, боялись куда-либо выйти, или тем более выразить поддержку происходящему выразить свою позицию по отношению к России", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
/20220713/1036298553.html
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, зеленский
"План – закошмарить": Рогов рассказал, кого Киев хочет уничтожить в первую очередь
Киевская власть проводит совещания, где раздаются команды убить как можно больше людей, которые занимаются налаживанием мирной жизни, сказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью Украина.ру
По его словам, теракты и другие диверсии на Украине - это логичные действия, закономерные, прописанные, не скрываемые киевским режимом, который стал террористическим.
Потому что на уровне Зеленского, называющего себя президентом Украины, проводятся совещания, даются команды убить как можно большое людей, занимающихся налаживанием мирной жизни. Если мы даже "отмотаем" еще несколько недель назад, то видим: среди убиенных – например, руководитель отдела управления по семье, молодежи и спорту. Более мирной темы деятельности сложно себе представить.
Владимир Рогов
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области
По его словам, если посмотреть на кого покушается киевский режим, то это люди, которые занимаются налаживанием мирной жизни.
Плана террористов Владимира Зеленского — "кошмарить мирное население, чтобы люди были все время в состоянии стресса, боялись куда-либо выйти, или тем более выразить поддержку происходящему выразить свою позицию по отношению к России", заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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