https://ukraina.ru/20220713/1036319021.html

"План – закошмарить": Рогов рассказал, кого Киев хочет уничтожить в первую очередь

"План – закошмарить": Рогов рассказал, кого Киев хочет уничтожить в первую очередь - 13.07.2022 Украина.ру

"План – закошмарить": Рогов рассказал, кого Киев хочет уничтожить в первую очередь

Киевская власть проводит совещания, где раздаются команды убить как можно больше людей, которые занимаются налаживанием мирной жизни, сказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью Украина.ру

2022-07-13T20:45

2022-07-13T20:45

2022-07-13T20:45

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украина

зеленский

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По его словам, теракты и другие диверсии на Украине - это логичные действия, закономерные, прописанные, не скрываемые киевским режимом, который стал террористическим.По его словам, если посмотреть на кого покушается киевский режим, то это люди, которые занимаются налаживанием мирной жизни.Плана террористов Владимира Зеленского — "кошмарить мирное население, чтобы люди были все время в состоянии стресса, боялись куда-либо выйти, или тем более выразить поддержку происходящему выразить свою позицию по отношению к России", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

/20220713/1036298553.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, зеленский