"Дамоклов меч над Литвой": эксперт рассказал, как Калининградская область развивается
Чтобы наладить паромную переправу в Калининграде нужно большие усилия и вложения, надо создавать целый флот паромов, потому что сейчас их не хватает, но область активно развивается, сказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру
Литва объявила о запрете с 18 июня на транзит между Калининградской областью и остальной частью России подсанкционных товаров, в том числе древесины, металлов, цемента и другой продукции.
МИД России выразил протест Вильнюсу и потребовал немедленно снять ограничения. В частности, официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что действия литовских властей противоречат международному праву. Также она заметила, что Вильнюсу стоит помнить, что "последствия наступят".
Нужны большие усилия и большие вложения. Это же огромные убытки для региона и для России. Надо создавать целый флот паромов. Сейчас их не хватает. Область активно развивается. Из нее вывозят товары, ей нужны поставки. А это деньги.
По его мнению, Россия должна выставить Литве счет за ее политику, потому что это нарушение всех договоренностей с Евросоюзом от 2002-2003 года.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
22 июня, 16:44Урок для Литвы. КВЖД: как Россия ответила на блокирование железнодорожного сообщенияВ субботу, 18 июня, Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза. А уже 21 июня стало известно, что ограничение грузового транзита через Литву распространяется и на грузовой автомобильный транспорт