"Дамоклов меч над Литвой": эксперт рассказал, как Калининградская область развивается - 13.07.2022 Украина.ру
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"Дамоклов меч над Литвой": эксперт рассказал, как Калининградская область развивается
"Дамоклов меч над Литвой": эксперт рассказал, как Калининградская область развивается - 13.07.2022 Украина.ру
"Дамоклов меч над Литвой": эксперт рассказал, как Калининградская область развивается
Чтобы наладить паромную переправу в Калининграде нужно большие усилия и вложения, надо создавать целый флот паромов, потому что сейчас их не хватает, но область активно развивается, сказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру
2022-07-13T20:30
2022-07-13T20:30
новости
литва
калининград
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Литва объявила о запрете с 18 июня на транзит между Калининградской областью и остальной частью России подсанкционных товаров, в том числе древесины, металлов, цемента и другой продукции.МИД России выразил протест Вильнюсу и потребовал немедленно снять ограничения. В частности, официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что действия литовских властей противоречат международному праву. Также она заметила, что Вильнюсу стоит помнить, что "последствия наступят".По его мнению, Россия должна выставить Литве счет за ее политику, потому что это нарушение всех договоренностей с Евросоюзом от 2002-2003 года.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, литва, калининград

"Дамоклов меч над Литвой": эксперт рассказал, как Калининградская область развивается

20:30 13.07.2022
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГорода России. Калининград
Города России. Калининград - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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Чтобы наладить паромную переправу в Калининграде нужно большие усилия и вложения, надо создавать целый флот паромов, потому что сейчас их не хватает, но область активно развивается, сказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру
Литва объявила о запрете с 18 июня на транзит между Калининградской областью и остальной частью России подсанкционных товаров, в том числе древесины, металлов, цемента и другой продукции.
МИД России выразил протест Вильнюсу и потребовал немедленно снять ограничения. В частности, официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что действия литовских властей противоречат международному праву. Также она заметила, что Вильнюсу стоит помнить, что "последствия наступят".

Нужны большие усилия и большие вложения. Это же огромные убытки для региона и для России. Надо создавать целый флот паромов. Сейчас их не хватает. Область активно развивается. Из нее вывозят товары, ей нужны поставки. А это деньги.

Андрей Суздальцев интервью
Андрей Суздальцев
Специалист по постсоветскому пространству
По его мнению, Россия должна выставить Литве счет за ее политику, потому что это нарушение всех договоренностей с Евросоюзом от 2002-2003 года.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
КВЖД
22 июня, 16:44
Урок для Литвы. КВЖД: как Россия ответила на блокирование железнодорожного сообщенияВ субботу, 18 июня, Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза. А уже 21 июня стало известно, что ограничение грузового транзита через Литву распространяется и на грузовой автомобильный транспорт
 
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Заголовок открываемого материала
22:29Переговоры по зерну, беспокойство по поводу оружия. Итоги 13 июля на Украине
21:00Своеобразно. Суздальцев о том, почему РФ не может наказать Литву за блокаду Калининграда
20:45"План – закошмарить": Рогов рассказал, кого Киев хочет уничтожить в первую очередь
20:30"Дамоклов меч над Литвой": эксперт рассказал, как Калининградская область развивается
20:00Эксперт объяснил, что в Кремле на самом деле думают о войне с Польшей на Украине
19:46"Обезумел от наркотиков": эксперт рассказал о планах руководства Украины на мирных жителей
19:19"Девятый вал желающих": эксперт рассказал про украинцев, которые получают гражданство РФ
18:45"Прячутся за НАТО": Суздальцев рассказал, каким способом Россия может надавить на Литву
18:30Эксперт рассказал, как запрет Литвы на транзит отразился на Калининградской области
18:20В Минобороны прокомментировали переговоры по зерну
18:16Первый Герой-артиллерист: похоронен заживо, воевал в штрафбате и стал депутатом
18:15"Урон уже огромный". Суздальцев о том, чем закончится атака Литвы на Калининград
18:04"Список 30-ти": Царёв о том, как Киев узаконил террор
18:01Украинский фронт: буря в перспективе
18:00Начали что-то подозревать. Эксперт о том, что в Польше думают про их наемников на Украине
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