https://ukraina.ru/20220713/1036318901.html

"Дамоклов меч над Литвой": эксперт рассказал, как Калининградская область развивается

"Дамоклов меч над Литвой": эксперт рассказал, как Калининградская область развивается - 13.07.2022 Украина.ру

"Дамоклов меч над Литвой": эксперт рассказал, как Калининградская область развивается

Чтобы наладить паромную переправу в Калининграде нужно большие усилия и вложения, надо создавать целый флот паромов, потому что сейчас их не хватает, но область активно развивается, сказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру

2022-07-13T20:30

2022-07-13T20:30

2022-07-13T20:30

новости

литва

калининград

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101815/57/1018155783_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b02a8faa458947566e4b39745c6e7141.jpg.webp

Литва объявила о запрете с 18 июня на транзит между Калининградской областью и остальной частью России подсанкционных товаров, в том числе древесины, металлов, цемента и другой продукции.МИД России выразил протест Вильнюсу и потребовал немедленно снять ограничения. В частности, официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что действия литовских властей противоречат международному праву. Также она заметила, что Вильнюсу стоит помнить, что "последствия наступят".По его мнению, Россия должна выставить Литве счет за ее политику, потому что это нарушение всех договоренностей с Евросоюзом от 2002-2003 года.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

/20220622/1034209064.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, литва, калининград