https://ukraina.ru/20220713/1036251015.html

Андрей Суздальцев: Литва в восторге, что РФ не может ответить на блокаду Калининграда

Андрей Суздальцев: Литва в восторге, что РФ не может ответить на блокаду Калининграда - 13.07.2022 Украина.ру

Андрей Суздальцев: Литва в восторге, что РФ не может ответить на блокаду Калининграда

Литва, устроившая блокаду Калининградской области, опирается на поддержку Вашингтона и демонстративно ведет себя надменно в отношении Брюсселя. Не факт, что Вильнюс примет разъяснения Евросоюза. Так что еще рано говорить, что транзитный кризис преодолен, считает специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев

2022-07-13T15:32

2022-07-13T15:32

2022-07-13T15:53

литва

россия

калининград

интервью

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее издание "Известия" со ссылкой на высокопоставленные источники в РФ сообщили, что ЕС и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область. Якобы Брюссель предоставил документ, который "полностью удовлетворил" Москву. Однако власти Калининградской области отметили, что не получали никаких официальных заявлений о снятии ограничений. По их словам, эта информация идёт от неназванных источников, при этом нужны официальные документы, поскольку "важны формулировки, которые там заложены".- Андрей Иванович, сколько этот вопрос еще может оставаться нерешенным, прежде чем Калининград столкнется с серьезными экономическими проблемами?- Калининград уже сталкивается с проблемами. Там серьезно подорожали стройматериалы. Там очередь на паромы для переправки товаров растянута аж на середину августа. Эта частичная блокада уже сказывается.Да, с утра появилась информация, что Евросоюз якобы прояснил информацию по поводу транзита. Но мы не знаем, как он ее разъяснил. По идее, все эти ограничения должны быть сняты. Это не экспорт, это поставка товаров из России в Россию, и им нельзя влезать в наши внутренние дела. Мы не знаем, какие там документы. Мы не знаем, устроят ли они Россию и сам Калининград.Наконец, мы видели, какую позицию занимает Литва. Она опирается на поддержку Вашингтона и демонстративно ведет себя надменно в отношении Брюсселя. Не факт, что Литва примет эти разъяснения Евросоюза.Так что еще рано говорить, что транзитный кризис преодолен.- При каких условиях Евросоюз все же сможет продавить Литву?- Повторюсь, мы не знаем, какие разъяснения Евросоюз дал Литве. Может быть, эти разъяснения нас не устроят и кризис продолжится. К тому же, если они примут соответствующее решение, решение должно быть принято единогласно. То есть нужно давить на Литву, а это сомнительно, потому что Литва находится под зонтиком США. Именно поэтому она так себя ведет. Надо подождать.- Получается, что у нас нет механизмов воздействия на Литву, кроме военных?- Губернатор Калининградской области предлагал полностью закрыть транзит любых товаров в Россию из стран Прибалтики. Но это своеобразно, потому что Латвия и Эстония российскому транзиту никак не вредили. Может быть, я ошибаюсь, но ни о каких потоках стратегически важных грузов из Прибалтики в Россию я не слышал. У них есть порты, из которых они могут доставить товар в любую точку земного шара, если что-то у них там есть, кроме шпрот.Поэтому, на мой взгляд, у нас реальных рычагов на Литву нет, включая отключение от энергетического кольца. Литва же сейчас не покупает у нас электроэнергию. Там есть кабель, соединяющий энергосистемы Литвы со Швецией. Да, он работает не очень хорошо, но он работает.Литва сейчас очень гордится тем, что она может беззастенчиво провоцировать огромную державу, прячась за спины НАТО. Она демонстрирует нашу слабость. Получается, что у нас нет иных рычагов, кроме военных. А представить себе нападение на страну НАТО сложно. Мы такие вещи не рассматриваем.- Если мы не рассматриваем военный сценарий, сколько нужно времени, чтобы наладить паромную переправу?- Нужны большие усилия и большие вложения. Это же огромные убытки для региона и для России. Надо создавать целый флот паромов. Сейчас их не хватает. Область активно развивается. Из нее вывозят товары, ей нужны поставки. А это деньги. Мы потом должны выставить Литве счет за ее политику. Это не санкции. Это нарушение всех договоренностей с Евросоюзом от 2002-2003 года. Они нас грабят. И мы должны выставить этот дамоклов меч над Литвой, что им рано или поздно придется платить.- Ранее бригадный генерал армии США Роберт Джефферсон предложил временно ограничить права Литвы в рамках НАТО. Так ли нам стоит бояться военного решения проблемы?- С военной точки зрения проблем нет никаких. Нам понадобятся сутки, чтобы занять Клайпеду и Игналинскую АЭС, работу которой сейчас останавливают. Но у нас там практически нет войск. У нас есть военная группировка в Калининграде, а со стороны Белоруссии ничего нет. Мы к этому не готовы. Это очень плохой сценарий.- Много ли дальнобойщиков сейчас застряли в Литве? Можем ли мы их оттуда вызволить?- 200-300 машин неделями стоят в очереди в центре Европы. Это откровенное издевательство. Это блокада. Поверьте, зная все эти придирки, наши дальнобойщики снабжены всеми документами. Проблемы с ними нет. Просто Литва испытывает детский восторг от того, что может издеваться над таким гигантом, как Россия. Это детский сад.

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

литва, россия, калининград, интервью