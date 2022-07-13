https://ukraina.ru/20220713/1036317204.html

Своеобразно. Суздальцев о том, почему РФ не может наказать Литву за блокаду Калининграда

Своеобразно. Суздальцев о том, почему РФ не может наказать Литву за блокаду Калининграда - 13.07.2022 Украина.ру

Своеобразно. Суздальцев о том, почему РФ не может наказать Литву за блокаду Калининграда

Губернатор Калининградской области в ответ на блокаду Литвы предлагал полностью закрыть транзит любых товаров в Россию из стран Прибалтики. Но это своеобразно, потому что Латвия и Эстония российскому транзиту никак не вредили. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

2022-07-13T21:00

2022-07-13T21:00

2022-07-13T21:00

литва

россия

калининград

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Ранее издание "Известия" со ссылкой на высокопоставленные источники в РФ сообщили, что ЕС и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область. Якобы Брюссель предоставил документ, который "полностью удовлетворил" Москву. Однако власти Калининградской области отметили, что не получали никаких официальных заявлений о снятии ограничений. По их словам, эта информация идёт от неназванных источников, при этом нужны официальные документы, поскольку "важны формулировки, которые там заложены".Эксперт отметил, что ни о каких потоках стратегически важных грузов из Прибалтики в Россию он не слышал.К тому же, у стран Прибалтики есть порты, из которых они могут доставить товар в любую точку земного шара, если что-то у них есть что-то важное, кроме шпрот, уточнил политолог."Поэтому, на мой взгляд, у нас реальных рычагов на Литву нет, включая отключение от энергетического кольца. Литва же сейчас не покупает у нас электроэнергию. Там есть кабель, соединяющий энергосистемы Литвы со Швецией. Да, он работает не очень хорошо, но он работает", - указал Суздальцев.Литва сейчас очень гордится тем, что она может беззастенчиво провоцировать огромную державу, прячась за спины НАТО. Она демонстрирует нашу слабость. Получается, что у нас нет иных рычагов, кроме военных. А представить себе нападение на страну НАТО сложно. Мы такие вещи не рассматриваем, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

литва, россия, калининград