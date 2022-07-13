Своеобразно. Суздальцев о том, почему РФ не может наказать Литву за блокаду Калининграда - 13.07.2022 Украина.ру
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Своеобразно. Суздальцев о том, почему РФ не может наказать Литву за блокаду Калининграда
Своеобразно. Суздальцев о том, почему РФ не может наказать Литву за блокаду Калининграда - 13.07.2022 Украина.ру
Своеобразно. Суздальцев о том, почему РФ не может наказать Литву за блокаду Калининграда
Губернатор Калининградской области в ответ на блокаду Литвы предлагал полностью закрыть транзит любых товаров в Россию из стран Прибалтики. Но это своеобразно, потому что Латвия и Эстония российскому транзиту никак не вредили. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
2022-07-13T21:00
2022-07-13T21:00
литва
россия
калининград
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Ранее издание "Известия" со ссылкой на высокопоставленные источники в РФ сообщили, что ЕС и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область. Якобы Брюссель предоставил документ, который "полностью удовлетворил" Москву. Однако власти Калининградской области отметили, что не получали никаких официальных заявлений о снятии ограничений. По их словам, эта информация идёт от неназванных источников, при этом нужны официальные документы, поскольку "важны формулировки, которые там заложены".Эксперт отметил, что ни о каких потоках стратегически важных грузов из Прибалтики в Россию он не слышал.К тому же, у стран Прибалтики есть порты, из которых они могут доставить товар в любую точку земного шара, если что-то у них есть что-то важное, кроме шпрот, уточнил политолог."Поэтому, на мой взгляд, у нас реальных рычагов на Литву нет, включая отключение от энергетического кольца. Литва же сейчас не покупает у нас электроэнергию. Там есть кабель, соединяющий энергосистемы Литвы со Швецией. Да, он работает не очень хорошо, но он работает", - указал Суздальцев.Литва сейчас очень гордится тем, что она может беззастенчиво провоцировать огромную державу, прячась за спины НАТО. Она демонстрирует нашу слабость. Получается, что у нас нет иных рычагов, кроме военных. А представить себе нападение на страну НАТО сложно. Мы такие вещи не рассматриваем, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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литва, россия, калининград
Своеобразно. Суздальцев о том, почему РФ не может наказать Литву за блокаду Калининграда

У России нет рычагов давления на Литву, кроме военных

21:00 13.07.2022
 
© © Lietuvos Respublikos SeimasЛитва флаг правительство здание Сейм Литовской Республики
Литва флаг правительство здание Сейм Литовской Республики
© © Lietuvos Respublikos Seimas
Читать в
Губернатор Калининградской области в ответ на блокаду Литвы предлагал полностью закрыть транзит любых товаров в Россию из стран Прибалтики. Но это своеобразно, потому что Латвия и Эстония российскому транзиту никак не вредили. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
Ранее издание "Известия" со ссылкой на высокопоставленные источники в РФ сообщили, что ЕС и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область. Якобы Брюссель предоставил документ, который "полностью удовлетворил" Москву. Однако власти Калининградской области отметили, что не получали никаких официальных заявлений о снятии ограничений. По их словам, эта информация идёт от неназванных источников, при этом нужны официальные документы, поскольку "важны формулировки, которые там заложены".
Эксперт отметил, что ни о каких потоках стратегически важных грузов из Прибалтики в Россию он не слышал.
К тому же, у стран Прибалтики есть порты, из которых они могут доставить товар в любую точку земного шара, если что-то у них есть что-то важное, кроме шпрот, уточнил политолог.
"Поэтому, на мой взгляд, у нас реальных рычагов на Литву нет, включая отключение от энергетического кольца. Литва же сейчас не покупает у нас электроэнергию. Там есть кабель, соединяющий энергосистемы Литвы со Швецией. Да, он работает не очень хорошо, но он работает", - указал Суздальцев.
Литва сейчас очень гордится тем, что она может беззастенчиво провоцировать огромную державу, прячась за спины НАТО. Она демонстрирует нашу слабость. Получается, что у нас нет иных рычагов, кроме военных. А представить себе нападение на страну НАТО сложно. Мы такие вещи не рассматриваем, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
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Заголовок открываемого материала
22:29Переговоры по зерну, беспокойство по поводу оружия. Итоги 13 июля на Украине
21:00Своеобразно. Суздальцев о том, почему РФ не может наказать Литву за блокаду Калининграда
20:45"План – закошмарить": Рогов рассказал, кого Киев хочет уничтожить в первую очередь
20:30"Дамоклов меч над Литвой": эксперт рассказал, как Калининградская область развивается
20:00Эксперт объяснил, что в Кремле на самом деле думают о войне с Польшей на Украине
19:46"Обезумел от наркотиков": эксперт рассказал о планах руководства Украины на мирных жителей
19:19"Девятый вал желающих": эксперт рассказал про украинцев, которые получают гражданство РФ
18:45"Прячутся за НАТО": Суздальцев рассказал, каким способом Россия может надавить на Литву
18:30Эксперт рассказал, как запрет Литвы на транзит отразился на Калининградской области
18:20В Минобороны прокомментировали переговоры по зерну
18:16Первый Герой-артиллерист: похоронен заживо, воевал в штрафбате и стал депутатом
18:15"Урон уже огромный". Суздальцев о том, чем закончится атака Литвы на Калининград
18:04"Список 30-ти": Царёв о том, как Киев узаконил террор
18:01Украинский фронт: буря в перспективе
18:00Начали что-то подозревать. Эксперт о том, что в Польше думают про их наемников на Украине
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