https://ukraina.ru/20220713/1036317204.html
Своеобразно. Суздальцев о том, почему РФ не может наказать Литву за блокаду Калининграда
Своеобразно. Суздальцев о том, почему РФ не может наказать Литву за блокаду Калининграда - 13.07.2022 Украина.ру
Своеобразно. Суздальцев о том, почему РФ не может наказать Литву за блокаду Калининграда
Губернатор Калининградской области в ответ на блокаду Литвы предлагал полностью закрыть транзит любых товаров в Россию из стран Прибалтики. Но это своеобразно, потому что Латвия и Эстония российскому транзиту никак не вредили. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
2022-07-13T21:00
2022-07-13T21:00
2022-07-13T21:00
литва
россия
калининград
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Ранее издание "Известия" со ссылкой на высокопоставленные источники в РФ сообщили, что ЕС и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область. Якобы Брюссель предоставил документ, который "полностью удовлетворил" Москву. Однако власти Калининградской области отметили, что не получали никаких официальных заявлений о снятии ограничений. По их словам, эта информация идёт от неназванных источников, при этом нужны официальные документы, поскольку "важны формулировки, которые там заложены".Эксперт отметил, что ни о каких потоках стратегически важных грузов из Прибалтики в Россию он не слышал.К тому же, у стран Прибалтики есть порты, из которых они могут доставить товар в любую точку земного шара, если что-то у них есть что-то важное, кроме шпрот, уточнил политолог."Поэтому, на мой взгляд, у нас реальных рычагов на Литву нет, включая отключение от энергетического кольца. Литва же сейчас не покупает у нас электроэнергию. Там есть кабель, соединяющий энергосистемы Литвы со Швецией. Да, он работает не очень хорошо, но он работает", - указал Суздальцев.Литва сейчас очень гордится тем, что она может беззастенчиво провоцировать огромную державу, прячась за спины НАТО. Она демонстрирует нашу слабость. Получается, что у нас нет иных рычагов, кроме военных. А представить себе нападение на страну НАТО сложно. Мы такие вещи не рассматриваем, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
литва, россия, калининград
Своеобразно. Суздальцев о том, почему РФ не может наказать Литву за блокаду Калининграда
У России нет рычагов давления на Литву, кроме военных
Губернатор Калининградской области в ответ на блокаду Литвы предлагал полностью закрыть транзит любых товаров в Россию из стран Прибалтики. Но это своеобразно, потому что Латвия и Эстония российскому транзиту никак не вредили. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
Ранее издание "Известия" со ссылкой на высокопоставленные источники в РФ сообщили, что ЕС и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область. Якобы Брюссель предоставил документ, который "полностью удовлетворил" Москву. Однако власти Калининградской области отметили, что не получали никаких официальных заявлений о снятии ограничений. По их словам, эта информация идёт от неназванных источников, при этом нужны официальные документы, поскольку "важны формулировки, которые там заложены".
Эксперт отметил, что ни о каких потоках стратегически важных грузов из Прибалтики в Россию он не слышал.
К тому же, у стран Прибалтики есть порты, из которых они могут доставить товар в любую точку земного шара, если что-то у них есть что-то важное, кроме шпрот, уточнил политолог.
"Поэтому, на мой взгляд, у нас реальных рычагов на Литву нет, включая отключение от энергетического кольца. Литва же сейчас не покупает у нас электроэнергию. Там есть кабель, соединяющий энергосистемы Литвы со Швецией. Да, он работает не очень хорошо, но он работает", - указал Суздальцев.
Литва сейчас очень гордится тем, что она может беззастенчиво провоцировать огромную державу, прячась за спины НАТО. Она демонстрирует нашу слабость. Получается, что у нас нет иных рычагов, кроме военных. А представить себе нападение на страну НАТО сложно. Мы такие вещи не рассматриваем, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.