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"Прячутся за НАТО": Суздальцев рассказал, каким способом Россия может надавить на Литву

"Прячутся за НАТО": Суздальцев рассказал, каким способом Россия может надавить на Литву - 13.07.2022 Украина.ру

"Прячутся за НАТО": Суздальцев рассказал, каким способом Россия может надавить на Литву

У России нет рычагов давления на Литву, кроме как военных, сказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру

2022-07-13T18:45

2022-07-13T18:45

2022-07-13T18:45

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литва

россия

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Ранее издание "Известия" со ссылкой на высокопоставленные источники в РФ сообщили, что ЕС и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область. Якобы Брюссель предоставил документ, который "полностью удовлетворил" Москву.Однако власти Калининградской области отметили, что не получали никаких официальных заявлений о снятии ограничений. По их словам, эта информация идёт от неназванных источников, при этом нужны официальные документы, поскольку "важны формулировки, которые там заложены".По его мнению, у России нет иных рычагов давления на Литву, кроме как военных.Полный текст интервью можно прочитать здесь.Литва объявила о запрете с 18 июня на транзит между Калининградской областью и остальной частью России подсанкционных товаров, в том числе древесины, металлов, цемента и другой продукции.МИД России выразил протест Вильнюсу и потребовал немедленно снять ограничения. В частности, официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что действия литовских властей противоречат международному праву. Также она заметила, что Вильнюсу стоит помнить, что "последствия наступят".

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новости, литва, россия