"Прячутся за НАТО": Суздальцев рассказал, каким способом Россия может надавить на Литву - 13.07.2022 Украина.ру
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"Прячутся за НАТО": Суздальцев рассказал, каким способом Россия может надавить на Литву
"Прячутся за НАТО": Суздальцев рассказал, каким способом Россия может надавить на Литву - 13.07.2022 Украина.ру
"Прячутся за НАТО": Суздальцев рассказал, каким способом Россия может надавить на Литву
У России нет рычагов давления на Литву, кроме как военных, сказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру
2022-07-13T18:45
2022-07-13T18:45
новости
литва
россия
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Ранее издание "Известия" со ссылкой на высокопоставленные источники в РФ сообщили, что ЕС и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область. Якобы Брюссель предоставил документ, который "полностью удовлетворил" Москву.Однако власти Калининградской области отметили, что не получали никаких официальных заявлений о снятии ограничений. По их словам, эта информация идёт от неназванных источников, при этом нужны официальные документы, поскольку "важны формулировки, которые там заложены".По его мнению, у России нет иных рычагов давления на Литву, кроме как военных.Полный текст интервью можно прочитать здесь.Литва объявила о запрете с 18 июня на транзит между Калининградской областью и остальной частью России подсанкционных товаров, в том числе древесины, металлов, цемента и другой продукции.МИД России выразил протест Вильнюсу и потребовал немедленно снять ограничения. В частности, официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что действия литовских властей противоречат международному праву. Также она заметила, что Вильнюсу стоит помнить, что "последствия наступят".
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новости, литва, россия

"Прячутся за НАТО": Суздальцев рассказал, каким способом Россия может надавить на Литву

18:45 13.07.2022
 
© © Lietuvos Respublikos SeimasЛитва флаг правительство здание Сейм Литовской Республики
Литва флаг правительство здание Сейм Литовской Республики
© © Lietuvos Respublikos Seimas
Читать в
У России нет рычагов давления на Литву, кроме как военных, сказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру
Ранее издание "Известия" со ссылкой на высокопоставленные источники в РФ сообщили, что ЕС и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область. Якобы Брюссель предоставил документ, который "полностью удовлетворил" Москву.
Однако власти Калининградской области отметили, что не получали никаких официальных заявлений о снятии ограничений. По их словам, эта информация идёт от неназванных источников, при этом нужны официальные документы, поскольку "важны формулировки, которые там заложены".

У нас реальных рычагов на Литву нет, включая отключение от энергетического кольца. Литва же сейчас не покупает у нас электроэнергию. Там есть кабель, соединяющий энергосистемы Литвы со Швецией. Да, он работает не очень хорошо, но он работает. Литва сейчас очень гордится тем, что она может беззастенчиво провоцировать огромную державу, прячась за спины НАТО. Она демонстрирует нашу слабость.

Андрей Суздальцев интервью
Андрей Суздальцев
Специалист по постсоветскому пространству
По его мнению, у России нет иных рычагов давления на Литву, кроме как военных.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Литва объявила о запрете с 18 июня на транзит между Калининградской областью и остальной частью России подсанкционных товаров, в том числе древесины, металлов, цемента и другой продукции.
МИД России выразил протест Вильнюсу и потребовал немедленно снять ограничения. В частности, официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что действия литовских властей противоречат международному праву. Также она заметила, что Вильнюсу стоит помнить, что "последствия наступят".
Конрад Ренкас интервью - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 11:06
Конрад Рэнкас: Украине предлагают не ЕС, а возможность разделить с Польшей, Литвой и Румынией общую бедность и вечную войнуПольский публицист и политолог считает, что между РФ и ЕС нет реального конфликта интересов, а проблемы создают англосаксонская тирания, милитаризм и империализм, что может привести к глобальной катастрофе
 
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Заголовок открываемого материала
22:29Переговоры по зерну, беспокойство по поводу оружия. Итоги 13 июля на Украине
21:00Своеобразно. Суздальцев о том, почему РФ не может наказать Литву за блокаду Калининграда
20:45"План – закошмарить": Рогов рассказал, кого Киев хочет уничтожить в первую очередь
20:30"Дамоклов меч над Литвой": эксперт рассказал, как Калининградская область развивается
20:00Эксперт объяснил, что в Кремле на самом деле думают о войне с Польшей на Украине
19:46"Обезумел от наркотиков": эксперт рассказал о планах руководства Украины на мирных жителей
19:19"Девятый вал желающих": эксперт рассказал про украинцев, которые получают гражданство РФ
18:45"Прячутся за НАТО": Суздальцев рассказал, каким способом Россия может надавить на Литву
18:30Эксперт рассказал, как запрет Литвы на транзит отразился на Калининградской области
18:20В Минобороны прокомментировали переговоры по зерну
18:16Первый Герой-артиллерист: похоронен заживо, воевал в штрафбате и стал депутатом
18:15"Урон уже огромный". Суздальцев о том, чем закончится атака Литвы на Калининград
18:04"Список 30-ти": Царёв о том, как Киев узаконил террор
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