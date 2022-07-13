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"Прячутся за НАТО": Суздальцев рассказал, каким способом Россия может надавить на Литву
"Прячутся за НАТО": Суздальцев рассказал, каким способом Россия может надавить на Литву - 13.07.2022 Украина.ру
"Прячутся за НАТО": Суздальцев рассказал, каким способом Россия может надавить на Литву
У России нет рычагов давления на Литву, кроме как военных, сказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру
2022-07-13T18:45
2022-07-13T18:45
2022-07-13T18:45
новости
литва
россия
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Ранее издание "Известия" со ссылкой на высокопоставленные источники в РФ сообщили, что ЕС и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область. Якобы Брюссель предоставил документ, который "полностью удовлетворил" Москву.Однако власти Калининградской области отметили, что не получали никаких официальных заявлений о снятии ограничений. По их словам, эта информация идёт от неназванных источников, при этом нужны официальные документы, поскольку "важны формулировки, которые там заложены".По его мнению, у России нет иных рычагов давления на Литву, кроме как военных.Полный текст интервью можно прочитать здесь.Литва объявила о запрете с 18 июня на транзит между Калининградской областью и остальной частью России подсанкционных товаров, в том числе древесины, металлов, цемента и другой продукции.МИД России выразил протест Вильнюсу и потребовал немедленно снять ограничения. В частности, официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что действия литовских властей противоречат международному праву. Также она заметила, что Вильнюсу стоит помнить, что "последствия наступят".
/20220630/1034264944.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, литва, россия
"Прячутся за НАТО": Суздальцев рассказал, каким способом Россия может надавить на Литву
У России нет рычагов давления на Литву, кроме как военных, сказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру
Ранее издание "Известия" со ссылкой на высокопоставленные источники в РФ сообщили, что ЕС и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область. Якобы Брюссель предоставил документ, который "полностью удовлетворил" Москву.
Однако власти Калининградской области отметили, что не получали никаких официальных заявлений о снятии ограничений. По их словам, эта информация идёт от неназванных источников, при этом нужны официальные документы, поскольку "важны формулировки, которые там заложены".
У нас реальных рычагов на Литву нет, включая отключение от энергетического кольца. Литва же сейчас не покупает у нас электроэнергию. Там есть кабель, соединяющий энергосистемы Литвы со Швецией. Да, он работает не очень хорошо, но он работает. Литва сейчас очень гордится тем, что она может беззастенчиво провоцировать огромную державу, прячась за спины НАТО. Она демонстрирует нашу слабость.
Андрей Суздальцев
Специалист по постсоветскому пространству
По его мнению, у России нет иных рычагов давления на Литву, кроме как военных.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Литва объявила о запрете с 18 июня на транзит между Калининградской областью и остальной частью России подсанкционных товаров, в том числе древесины, металлов, цемента и другой продукции.
МИД России выразил протест Вильнюсу и потребовал немедленно снять ограничения. В частности, официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что действия литовских властей противоречат международному праву. Также она заметила, что Вильнюсу стоит помнить, что "последствия наступят".