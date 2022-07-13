https://ukraina.ru/20220713/1036315728.html

"Список 30-ти": Царёв о том, как Киев узаконил террор

"Список 30-ти": Царёв о том, как Киев узаконил террор - 13.07.2022 Украина.ру

"Список 30-ти": Царёв о том, как Киев узаконил террор

Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев рассказал в интервью изданию Украина.ру, как России следует отвечать на теракты Киева против российской власти

2022-07-13T18:04

2022-07-13T18:04

2022-07-13T18:05

новости

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Царёв рассказал, что Киев принял закон, в котором четко прописано, что служба безопасности, контрразведка может проводить спецоперации по устранению врагов Украины по всему миру. На эти цели направлены средства, люди, "цэрэушники" проводят накачку… Известно, что у Зеленского есть на утверждении список из тридцати лиц, рассказывает Олег Царев, в котором, вероятно, числятся руководители Военно-гражданских администраций, которых Киев будет пытаться устранить.Полную версию интервью с Олегом Царевым читайте на сайте Украина.ру.

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новости