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"Список 30-ти": Царёв о том, как Киев узаконил террор
"Список 30-ти": Царёв о том, как Киев узаконил террор - 13.07.2022 Украина.ру
"Список 30-ти": Царёв о том, как Киев узаконил террор
Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев рассказал в интервью изданию Украина.ру, как России следует отвечать на теракты Киева против российской власти
2022-07-13T18:04
2022-07-13T18:04
2022-07-13T18:05
новости
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Царёв рассказал, что Киев принял закон, в котором четко прописано, что служба безопасности, контрразведка может проводить спецоперации по устранению врагов Украины по всему миру. На эти цели направлены средства, люди, "цэрэушники" проводят накачку… Известно, что у Зеленского есть на утверждении список из тридцати лиц, рассказывает Олег Царев, в котором, вероятно, числятся руководители Военно-гражданских администраций, которых Киев будет пытаться устранить.Полную версию интервью с Олегом Царевым читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости
"Список 30-ти": Царёв о том, как Киев узаконил террор
18:04 13.07.2022 (обновлено: 18:05 13.07.2022)
Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев рассказал в интервью изданию Украина.ру, как России следует отвечать на теракты Киева против российской власти
Царёв рассказал, что Киев принял закон, в котором четко прописано, что служба безопасности, контрразведка может проводить спецоперации по устранению врагов Украины по всему миру.
На эти цели направлены средства, люди, "цэрэушники" проводят накачку…
Работают, как в свое время работал "Абвер" — то есть, создаются небольшие группы, которые друг друга не знают. Когда выявляется группа, оказывается, что они никого, кроме кураторов сдать не могут. Поэтому работа тяжелая, сложная.
Олег Царев
Экс-депутат Верховной Рады Украины
Известно, что у Зеленского есть на утверждении список из тридцати лиц, рассказывает Олег Царев, в котором, вероятно, числятся руководители Военно-гражданских администраций, которых Киев будет пытаться устранить.
Полную версию интервью с Олегом Царевым читайте
на сайте Украина.ру.