"Список 30-ти": Царёв о том, как Киев узаконил террор - 13.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220713/1036315728.html
"Список 30-ти": Царёв о том, как Киев узаконил террор
"Список 30-ти": Царёв о том, как Киев узаконил террор - 13.07.2022 Украина.ру
"Список 30-ти": Царёв о том, как Киев узаконил террор
Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев рассказал в интервью изданию Украина.ру, как России следует отвечать на теракты Киева против российской власти
2022-07-13T18:04
2022-07-13T18:05
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/14/1034071492_0:283:4525:2828_1920x0_80_0_0_5fc52bd19c2926e79a3da5044f6a61bb.jpg
Царёв рассказал, что Киев принял закон, в котором четко прописано, что служба безопасности, контрразведка может проводить спецоперации по устранению врагов Украины по всему миру. На эти цели направлены средства, люди, "цэрэушники" проводят накачку… Известно, что у Зеленского есть на утверждении список из тридцати лиц, рассказывает Олег Царев, в котором, вероятно, числятся руководители Военно-гражданских администраций, которых Киев будет пытаться устранить.Полную версию интервью с Олегом Царевым читайте на сайте Украина.ру.
/20220713/1036297417.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/14/1034071492_189:0:4336:3110_1920x0_80_0_0_825e3de8148d1026e6a6e72461722640.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости

"Список 30-ти": Царёв о том, как Киев узаконил террор

18:04 13.07.2022 (обновлено: 18:05 13.07.2022)
 
© AP / Efrem LukatskyКиев военнослужащий украинский
Киев военнослужащий украинский - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев рассказал в интервью изданию Украина.ру, как России следует отвечать на теракты Киева против российской власти
Царёв рассказал, что Киев принял закон, в котором четко прописано, что служба безопасности, контрразведка может проводить спецоперации по устранению врагов Украины по всему миру.
На эти цели направлены средства, люди, "цэрэушники" проводят накачку…

Работают, как в свое время работал "Абвер" — то есть, создаются небольшие группы, которые друг друга не знают. Когда выявляется группа, оказывается, что они никого, кроме кураторов сдать не могут. Поэтому работа тяжелая, сложная.

Олег Царев
Олег Царев
Экс-депутат Верховной Рады Украины
Известно, что у Зеленского есть на утверждении список из тридцати лиц, рассказывает Олег Царев, в котором, вероятно, числятся руководители Военно-гражданских администраций, которых Киев будет пытаться устранить.
Полную версию интервью с Олегом Царевым читайте на сайте Украина.ру.
Ужасающие разрушения: ВСУ превратили Новую Каховку в руины
16:02
Ужасающие разрушения: ВСУ превратили Новую Каховку в руины. Видео
 
Новости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:45"Прячутся за НАТО": Суздальцев рассказал, каким способом Россия может надавить на Литву
18:30Эксперт рассказал, как запрет Литвы на транзит отразился на Калининградской области
18:20В Минобороны прокомментировали переговоры по зерну
18:16Первый Герой-артиллерист: похоронен заживо, воевал в штрафбате и стал депутатом
18:15"Урон уже огромный". Суздальцев о том, чем закончится атака Литвы на Калининград
18:04"Список 30-ти": Царёв о том, как Киев узаконил террор
18:01Украинский фронт: буря в перспективе
18:00Начали что-то подозревать. Эксперт о том, что в Польше думают про их наемников на Украине
17:55Саакашвили поздравил Украину с победой в битве, которой не было
17:53Румынские номера и новые F-16. Стали известны подробности новых поставок вооружения
17:44"Звуки взрывов слышите? А они есть!": Порошенко опозорился на передовой
17:44"Есть враг". Украинский министр показал донос на беременную "коллаборантку"
17:21Зерно - не проблема продовольствия, а повод для войны: Марков о встрече в Стамбуле. Видео
16:55США впервые признали свою причастность к госпереворотам. Как это было на Украине
16:51В Раде разразились нецензурными угрозами в адрес Ким Чен Ына
16:49Контрнаступление в никуда. Запад проигрывает России в выносливости
16:47Соглашение Москвы и Киева, Бербок-украинка: что говорили об Украине в мире 13 июля
16:30Нагородили огород. Эксперт о том, чем закончилась попытка поляков забрать Западную Украину
16:19Контраступление от Порошенко, потери Украины. Хроника событий на Украине на 16:00 13 июля
16:06На Украине продают торты с фото погибших российских военных
Лента новостейМолния