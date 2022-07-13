Эксперт рассказал, как запрет Литвы на транзит отразился на Калининградской области

"Будет вести себя, как порядочная девочка". Ищенко о том, кто приструнит Литву и Норвегию

Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал, чем обернется блокировка российских грузов со стороны Литвы и Норвегии