https://ukraina.ru/20220713/1036315154.html
Эксперт рассказал, как запрет Литвы на транзит отразился на Калининградской области
Эксперт рассказал, как запрет Литвы на транзит отразился на Калининградской области - 13.07.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, как запрет Литвы на транзит отразился на Калининградской области
Калининградская область уже сталкивается с проблемами, подорожали строй материалы, очереди на паромы с грузом и все это из-за запрета Литвы на транзит, сказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру
2022-07-13T18:30
2022-07-13T18:30
2022-07-13T18:30
новости
литва
транзит
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Ранее издание "Известия" со ссылкой на высокопоставленные источники в РФ сообщили, что ЕС и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область. Якобы Брюссель предоставил документ, который "полностью удовлетворил" Москву.Однако власти Калининградской области отметили, что не получали никаких официальных заявлений о снятии ограничений. По их словам, эта информация идёт от неназванных источников, при этом нужны официальные документы, поскольку "важны формулировки, которые там заложены".По его словам, Литва опирается на поддержку Вашингтона и демонстративно ведет себя надменно в отношении Брюсселя.Полный текст интервью можно прочитать здесь.Литва объявила о запрете с 18 июня на транзит между Калининградской областью и остальной частью России подсанкционных товаров, в том числе древесины, металлов, цемента и другой продукции.МИД России выразил протест Вильнюсу и потребовал немедленно снять ограничения. В частности, официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что действия литовских властей противоречат международному праву. Также она заметила, что Вильнюсу стоит помнить, что "последствия наступят".
/20220703/1034283817.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, литва, транзит
Эксперт рассказал, как запрет Литвы на транзит отразился на Калининградской области
Калининградская область уже сталкивается с проблемами, подорожали строй материалы, очереди на паромы с грузом и все это из-за запрета Литвы на транзит, сказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру
Ранее издание "Известия" со ссылкой на высокопоставленные источники в РФ сообщили, что ЕС и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область. Якобы Брюссель предоставил документ, который "полностью удовлетворил" Москву.
Однако власти Калининградской области отметили, что не получали никаких официальных заявлений о снятии ограничений. По их словам, эта информация идёт от неназванных источников, при этом нужны официальные документы, поскольку "важны формулировки, которые там заложены".
Калининград уже сталкивается с проблемами. Там серьезно подорожали стройматериалы. Там очередь на паромы для переправки товаров растянута аж на середину августа. Эта частичная блокада уже сказывается…По идее, все эти ограничения должны быть сняты. Это не экспорт, это поставка товаров из России в Россию, и им нельзя влезать в наши внутренние дела.
Андрей Суздальцев
Специалист по постсоветскому пространству
По его словам, Литва опирается на поддержку Вашингтона и демонстративно ведет себя надменно в отношении Брюсселя.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Литва объявила о запрете с 18 июня на транзит между Калининградской областью и остальной частью России подсанкционных товаров, в том числе древесины, металлов, цемента и другой продукции.
МИД России выразил протест Вильнюсу и потребовал немедленно снять ограничения. В частности, официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что действия литовских властей противоречат международному праву. Также она заметила, что Вильнюсу стоит помнить, что "последствия наступят".