https://ukraina.ru/20220713/1036314016.html

"Урон уже огромный". Суздальцев о том, чем закончится атака Литвы на Калининград

"Урон уже огромный". Суздальцев о том, чем закончится атака Литвы на Калининград - 13.07.2022 Украина.ру

"Урон уже огромный". Суздальцев о том, чем закончится атака Литвы на Калининград

Калининград уже сталкивается с проблемами из-за блокады, которую устроила Литва. Там серьезно подорожали стройматериалы. Там очередь на паромы для переправки товаров растянута аж на середину августа. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

2022-07-13T18:15

2022-07-13T18:15

2022-07-13T18:15

литва

калининград

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Ранее издание "Известия" со ссылкой на высокопоставленные источники в РФ сообщили, что ЕС и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область. Якобы Брюссель предоставил документ, который "полностью удовлетворил" Москву. Однако власти Калининградской области отметили, что не получали никаких официальных заявлений о снятии ограничений. По их словам, эта информация идёт от неназванных источников, при этом нужны официальные документы, поскольку "важны формулировки, которые там заложены"."Да, с утра появилась информация, что Евросоюз якобы прояснил информацию по поводу транзита. Но мы не знаем, как он ее разъяснил. По идее, все эти ограничения должны быть сняты. Это не экспорт, это поставка товаров из России в Россию, и им нельзя влезать в наши внутренние дела. Мы не знаем, какие там документы. Мы не знаем, устроят ли они Россию и сам Калининград", - указал эксперт.Наконец, мы видели, какую позицию занимает Литва. Она опирается на поддержку Вашингтона и демонстративно ведет себя надменно в отношении Брюсселя. Не факт, что Литва примет эти разъяснения Евросоюза, подчеркнул Суздальцев.Учитывая все это, еще рано говорить, что транзитный кризис преодолен, надо подождать, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

литва, калининград