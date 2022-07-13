https://ukraina.ru/20220713/1036292472.html

Начали что-то подозревать. Эксперт о том, что в Польше думают про их наемников на Украине

Начали что-то подозревать. Эксперт о том, что в Польше думают про их наемников на Украине - 13.07.2022 Украина.ру

Начали что-то подозревать. Эксперт о том, что в Польше думают про их наемников на Украине

Нельзя сказать, что тема польских наемников на Украине вызывает бурные дискуссии в польском обществе. Поляков больше волнует тема украинских беженцев, которых по официальным данным насчитывается 1,3 млн человек. Об этом рассказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью изданию Украина.ру

2022-07-13T18:00

2022-07-13T18:00

2022-07-13T18:00

спецоперация

украина

польша

наемники

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Ранее в Минобороны РФ заявили, что больше всего наемников на Украину прибыло из Польши. В ведомстве уточнили, что всего с начала спецоперации на Украину из Польши прибыло 1835 наемников, из них 544 уничтожены, 347 уехали обратно, остались 944.Внесение Зеленским в Верховную Раду законопроекта "об особом статусе поляков" тоже получило более-менее подробное освещение. Была полемика по поводу публикации польских СМИ на тему построения польско-украинской конфедерации. А то, что поляки где-то воюют, мало кому интересно, отметил эксперт."Правда, была интересная реплика бывшего польского дипломата Витольда Юроша, который вспоминал, как поляки в 2003-2004 годах принимали участие в составе американской коалиции, вторгшейся в Ирак. Тогда это оправдывалось тем, что после свержения режима Саддама Хуссейна будет программа восстановления Ирака и польские фирмы получат крупные заказы, но никаких заказов польские фирмы, конечно же, не получили. В этой связи Юрош задавался вопросом, не получится ли это сейчас уже в случае с Украиной", - указал Стремидловский.В целом же Польша выражает двойственную позицию по своим наемникам на Украине. С одной стороны, польские медиа это признают и пропагандируют, а с другой — польские власти делают вид, что ничего этого не существует, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, польша, наемники