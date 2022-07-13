https://ukraina.ru/20220713/1036292472.html
Начали что-то подозревать. Эксперт о том, что в Польше думают про их наемников на Украине
Начали что-то подозревать. Эксперт о том, что в Польше думают про их наемников на Украине - 13.07.2022 Украина.ру
Начали что-то подозревать. Эксперт о том, что в Польше думают про их наемников на Украине
Нельзя сказать, что тема польских наемников на Украине вызывает бурные дискуссии в польском обществе. Поляков больше волнует тема украинских беженцев, которых по официальным данным насчитывается 1,3 млн человек. Об этом рассказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью изданию Украина.ру
2022-07-13T18:00
2022-07-13T18:00
2022-07-13T18:00
спецоперация
украина
польша
наемники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103388/08/1033880859_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_590f19fa6483605ee5896c3dac355a2d.jpg
Ранее в Минобороны РФ заявили, что больше всего наемников на Украину прибыло из Польши. В ведомстве уточнили, что всего с начала спецоперации на Украину из Польши прибыло 1835 наемников, из них 544 уничтожены, 347 уехали обратно, остались 944.Внесение Зеленским в Верховную Раду законопроекта "об особом статусе поляков" тоже получило более-менее подробное освещение. Была полемика по поводу публикации польских СМИ на тему построения польско-украинской конфедерации. А то, что поляки где-то воюют, мало кому интересно, отметил эксперт."Правда, была интересная реплика бывшего польского дипломата Витольда Юроша, который вспоминал, как поляки в 2003-2004 годах принимали участие в составе американской коалиции, вторгшейся в Ирак. Тогда это оправдывалось тем, что после свержения режима Саддама Хуссейна будет программа восстановления Ирака и польские фирмы получат крупные заказы, но никаких заказов польские фирмы, конечно же, не получили. В этой связи Юрош задавался вопросом, не получится ли это сейчас уже в случае с Украиной", - указал Стремидловский.В целом же Польша выражает двойственную позицию по своим наемникам на Украине. С одной стороны, польские медиа это признают и пропагандируют, а с другой — польские власти делают вид, что ничего этого не существует, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103388/08/1033880859_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_7e582690dd5bebe31b69e653666d5330.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, польша, наемники
Начали что-то подозревать. Эксперт о том, что в Польше думают про их наемников на Украине
Пока тема польских наемников на Украине не вызывает бурные дискуссии в польском обществе
Нельзя сказать, что тема польских наемников на Украине вызывает бурные дискуссии в польском обществе. Поляков больше волнует тема украинских беженцев, которых по официальным данным насчитывается 1,3 млн человек. Об этом рассказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью изданию Украина.ру
Ранее в Минобороны РФ заявили, что больше всего наемников на Украину прибыло из Польши. В ведомстве уточнили, что всего с начала спецоперации на Украину из Польши прибыло 1835 наемников, из них 544 уничтожены, 347 уехали обратно, остались 944.
Внесение Зеленским в Верховную Раду законопроекта "об особом статусе поляков" тоже получило более-менее подробное освещение. Была полемика по поводу публикации польских СМИ на тему построения польско-украинской конфедерации. А то, что поляки где-то воюют, мало кому интересно, отметил эксперт.
"Правда, была интересная реплика бывшего польского дипломата Витольда Юроша, который вспоминал, как поляки в 2003-2004 годах принимали участие в составе американской коалиции, вторгшейся в Ирак. Тогда это оправдывалось тем, что после свержения режима Саддама Хуссейна будет программа восстановления Ирака и польские фирмы получат крупные заказы, но никаких заказов польские фирмы, конечно же, не получили. В этой связи Юрош задавался вопросом, не получится ли это сейчас уже в случае с Украиной", - указал Стремидловский.
В целом же Польша выражает двойственную позицию по своим наемникам на Украине. С одной стороны, польские медиа это признают и пропагандируют, а с другой — польские власти делают вид, что ничего этого не существует, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.