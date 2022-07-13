Сотни боевиков укрылись на судостроительном заводе в Николаеве, но это им не помогло - 13.07.2022 Украина.ру
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Сотни боевиков укрылись на судостроительном заводе в Николаеве, но это им не помогло
Сотни боевиков укрылись на судостроительном заводе в Николаеве, но это им не помогло - 13.07.2022 Украина.ру
Сотни боевиков укрылись на судостроительном заводе в Николаеве, но это им не помогло
В Министерстве обороны России 13 июля рассказали о результатах работы российских сил ВКС в Николаеве: высокоточными ударами уничтожено около 420 украинских боевиков
2022-07-13T13:12
2022-07-13T13:12
спецоперация
николаев
боевики
украина
минобороны
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В ведомстве сообщили о значительных потерях ВСУ на всех направлениях. Кроме того, как уточнили в Минобороны, ударом высокоточного оружия ВКС России по пункту временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады в восточной части города Николаев уничтожено до 70 военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ. Разгромлены также десять самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и более 10 единиц автомобильной и специальной техники.
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николаев, боевики, украина, минобороны

Сотни боевиков укрылись на судостроительном заводе в Николаеве, но это им не помогло

13:12 13.07.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУничтожение ударными вертолетами России объектов на Украине
Уничтожение ударными вертолетами России объектов на Украине
© Министерство обороны РФ
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В Министерстве обороны России 13 июля рассказали о результатах работы российских сил ВКС в Николаеве: высокоточными ударами уничтожено около 420 украинских боевиков
В ведомстве сообщили о значительных потерях ВСУ на всех направлениях.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования на территории судостроительного завода в городе Николаев уничтожено свыше 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы "Каховка", - сообщили в министерстве.

Кроме того, как уточнили в Минобороны, ударом высокоточного оружия ВКС России по пункту временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады в восточной части города Николаев уничтожено до 70 военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ.
Разгромлены также десять самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и более 10 единиц автомобильной и специальной техники.
 
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