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Сотни боевиков укрылись на судостроительном заводе в Николаеве, но это им не помогло

Сотни боевиков укрылись на судостроительном заводе в Николаеве, но это им не помогло - 13.07.2022 Украина.ру

Сотни боевиков укрылись на судостроительном заводе в Николаеве, но это им не помогло

В Министерстве обороны России 13 июля рассказали о результатах работы российских сил ВКС в Николаеве: высокоточными ударами уничтожено около 420 украинских боевиков

2022-07-13T13:12

2022-07-13T13:12

2022-07-13T13:12

спецоперация

николаев

боевики

украина

минобороны

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В ведомстве сообщили о значительных потерях ВСУ на всех направлениях. Кроме того, как уточнили в Минобороны, ударом высокоточного оружия ВКС России по пункту временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады в восточной части города Николаев уничтожено до 70 военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ. Разгромлены также десять самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и более 10 единиц автомобильной и специальной техники.

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николаев, боевики, украина, минобороны