https://ukraina.ru

Подоляк прикинулся Хемингуэем и написал рассказ с угрозой российским военным

Подоляк прикинулся Хемингуэем и написал рассказ с угрозой российским военным - 13.07.2022 Украина.ру

Подоляк прикинулся Хемингуэем и написал рассказ с угрозой российским военным

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Telegram-канале опубликовал 12 июля рассказ, в котором намекнул на очередной теракт ВСУ

2022-07-13T10:11

2022-07-13T10:11

2022-07-13T11:45

новости

михаил подоляк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103150/17/1031501792_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_1b5a34cde15729f98bf5d2a02f1aecea.jpg

«Все очень просто… Однажды Хемингуэй поспорил, что напишет самый короткий рассказ, который запросто сможет растрогать любого. Буквально через час он принес лист бумаги, на котором красным по сине-белому было написано всего два предложения: "Российский солдат заступал на ночное дежурство на складе БК. Командир искренне пожелал "спокойной ночи". Ждем…», — написал он.Для своих угроз Подоляк использовал известный литературный миф о том, как Эрнест Хемингуэй выиграл пари, написав самый короткий рассказ, который никого не оставит равнодушным.«For sale: baby shoes, never worn» (Продаются детские ботиночки. Неношеные — ред.), — написал писатель.Своим «творением» советник ОП анонсировал очередной теракт ВСУ по российским складам с боеприпасами.Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS. В результате удара взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура, есть погибшие и множество пострадавших.Позднее, в ночь на 13 июля ВСУ несколько раз обстреляли столицу ЛНР Луганск. По информации СМИ, как минимум четыре зенитные ракеты были запущены по воздушным целям к западу от Луганска.В интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев сказал, что такие атаки сложно предотвратить, потому что они ведутся по разным направлениям, но некоторые теракт удается выявить. Он отметил, что, по мере того, как ВСУ терпят поражение на фронте и неумолимо приближается время полного освобождения Донбасса, Украина идет на подобного рода действия.

/exclusive/20220713/1034347461.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://ukraina.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, михаил подоляк