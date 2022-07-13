Мухин: Европа - «алкоголик», который пропивает вещи из дома
10:30 13.07.2022 (обновлено: 11:44 13.07.2022)
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПункт для обогрева людей без определенного места жительства
Россия и Европа живут на одном континенте, по сути являясь совладельцами одного таунхауса. Общая жилплощадь с одной стороны облегчает существование, но с другой - провоцирует определенные риски. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин
«Бывает такая беда, когда в семье алкоголик, то он начинает пропивать вещи, мусорить на своей части, допускать деградацию инфраструктуры. Вот мы сейчас это наблюдаем в Европе. То есть беда пришла в наш европейский дом, и с помощью специальной военной операции в том числе мы пытаемся привести в чувство наших европейских соседей», — сказал эксперт.
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Он пояснил, что внешнее управление, которое работает через Брюссельские институты, в ближайшее время будет усиливаться, и страны Европы столкнутся с серьезной экономической рецессией, которую, очевидно, они уже начали ощущать.
Полностью интервью с Алексеем Мухиным можно прочитать здесь.