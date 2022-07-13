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Мухин: Европа - «алкоголик», который пропивает вещи из дома

Мухин: Европа - «алкоголик», который пропивает вещи из дома - 13.07.2022 Украина.ру

Мухин: Европа - «алкоголик», который пропивает вещи из дома

Россия и Европа живут на одном континенте, по сути являясь совладельцами одного таунхауса. Общая жилплощадь с одной стороны облегчает существование, но с другой - провоцирует определенные риски. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин

2022-07-13T10:30

2022-07-13T10:30

2022-07-13T11:44

новости

алексей мухин

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«Бывает такая беда, когда в семье алкоголик, то он начинает пропивать вещи, мусорить на своей части, допускать деградацию инфраструктуры. Вот мы сейчас это наблюдаем в Европе. То есть беда пришла в наш европейский дом, и с помощью специальной военной операции в том числе мы пытаемся привести в чувство наших европейских соседей», — сказал эксперт.Он пояснил, что внешнее управление, которое работает через Брюссельские институты, в ближайшее время будет усиливаться, и страны Европы столкнутся с серьезной экономической рецессией, которую, очевидно, они уже начали ощущать.Полностью интервью с Алексеем Мухиным можно прочитать здесь.

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новости, алексей мухин