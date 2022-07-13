Мухин: Европа - «алкоголик», который пропивает вещи из дома - 13.07.2022 Украина.ру
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Мухин: Европа - «алкоголик», который пропивает вещи из дома
Мухин: Европа - «алкоголик», который пропивает вещи из дома - 13.07.2022 Украина.ру
Мухин: Европа - «алкоголик», который пропивает вещи из дома
Россия и Европа живут на одном континенте, по сути являясь совладельцами одного таунхауса. Общая жилплощадь с одной стороны облегчает существование, но с другой - провоцирует определенные риски. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин
2022-07-13T10:30
2022-07-13T11:44
новости
алексей мухин
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«Бывает такая беда, когда в семье алкоголик, то он начинает пропивать вещи, мусорить на своей части, допускать деградацию инфраструктуры. Вот мы сейчас это наблюдаем в Европе. То есть беда пришла в наш европейский дом, и с помощью специальной военной операции в том числе мы пытаемся привести в чувство наших европейских соседей», — сказал эксперт.Он пояснил, что внешнее управление, которое работает через Брюссельские институты, в ближайшее время будет усиливаться, и страны Европы столкнутся с серьезной экономической рецессией, которую, очевидно, они уже начали ощущать.Полностью интервью с Алексеем Мухиным можно прочитать здесь.
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новости, алексей мухин

Мухин: Европа - «алкоголик», который пропивает вещи из дома

10:30 13.07.2022 (обновлено: 11:44 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПункт для обогрева людей без определенного места жительства
Пункт для обогрева людей без определенного места жительства - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Россия и Европа живут на одном континенте, по сути являясь совладельцами одного таунхауса. Общая жилплощадь с одной стороны облегчает существование, но с другой - провоцирует определенные риски. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин
«Бывает такая беда, когда в семье алкоголик, то он начинает пропивать вещи, мусорить на своей части, допускать деградацию инфраструктуры. Вот мы сейчас это наблюдаем в Европе. То есть беда пришла в наш европейский дом, и с помощью специальной военной операции в том числе мы пытаемся привести в чувство наших европейских соседей», — сказал эксперт.
Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. М.Карлсен – В.Ананд. Первая партия - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
08:45
«Петр-зеро» и камуфляжные лабутены: Выдрин назвал фигуры, которые «воскреснут на шахматной доске "Украина"»Политическая шахматная доска под названием «Украина» не так пуста, как кажется: персонажи, которые, казалось бы, давно отыграны, на самом деле просто ждут своего хода. Прогноз на будущее нескольких таких фигур в интервью изданию Украина.ру дал политолог Дмитрий Выдрин
Он пояснил, что внешнее управление, которое работает через Брюссельские институты, в ближайшее время будет усиливаться, и страны Европы столкнутся с серьезной экономической рецессией, которую, очевидно, они уже начали ощущать.
Полностью интервью с Алексеем Мухиным можно прочитать здесь.
 
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