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Мухин: доказательство внешнего управления ЕС открыто написано в Википедии

Мухин: доказательство внешнего управления ЕС открыто написано в Википедии - 13.07.2022 Украина.ру

Мухин: доказательство внешнего управления ЕС открыто написано в Википедии

Современная Европа идет по тому же пути, который Россия прошла в 1990-е годы: тотальное внешнее управление, ведущее к критическому экономическому спаду. Правда в ЕС пока делают вид, что все хорошо и никакого американского влияния нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог Алексей Мухин

2022-07-13T10:10

2022-07-13T10:10

2022-07-13T11:47

новости

алексей мухин

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«Я не понимаю, почему европейское общество не видит этого, либо не хочет этого видеть. Хотя, на самом деле, ангажированность политиков многих стран, которые ведут европейские страны по этому пути, она очевидна. Достаточно посмотреть Википедию, какие посты потом они занимают, уходя в отставку. Они практически все очень хорошо, тепло устраиваются в разных транснациональных корпорациях либо вообще в американских компаниях, что, собственно, их выдает с головой. Правда, этой статистикой мало кто занимается, особенно в Европе», — сказал он.Полностью интервью с Алексеем Мухиным можно прочитать здесь.

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2022

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новости, алексей мухин