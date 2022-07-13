Мухин: доказательство внешнего управления ЕС открыто написано в Википедии
10:10 13.07.2022 (обновлено: 11:47 13.07.2022)
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
Современная Европа идет по тому же пути, который Россия прошла в 1990-е годы: тотальное внешнее управление, ведущее к критическому экономическому спаду. Правда в ЕС пока делают вид, что все хорошо и никакого американского влияния нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог Алексей Мухин
«Я не понимаю, почему европейское общество не видит этого, либо не хочет этого видеть. Хотя, на самом деле, ангажированность политиков многих стран, которые ведут европейские страны по этому пути, она очевидна. Достаточно посмотреть Википедию, какие посты потом они занимают, уходя в отставку. Они практически все очень хорошо, тепло устраиваются в разных транснациональных корпорациях либо вообще в американских компаниях, что, собственно, их выдает с головой. Правда, этой статистикой мало кто занимается, особенно в Европе», — сказал он.
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Полностью интервью с Алексеем Мухиным можно прочитать здесь.