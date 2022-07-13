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ЕС и РФ договорились о транзите грузов в Калининградскую область - СМИ
ЕС и РФ договорились о транзите грузов в Калининградскую область - СМИ - 13.07.2022 Украина.ру
ЕС и РФ договорились о транзите грузов в Калининградскую область - СМИ
Европейский союз и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область. Об этом сообщает 13 июля «Известия» со ссылкой на высокопоставленные источники с российской стороны
2022-07-13T08:35
2022-07-13T08:35
2022-07-13T12:03
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По словам источника, согласование финального документа между Брюсселем и Вильнюсом идет уже несколько недель.Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС Маркус Эдерер был вызван в МИД, российская сторона потребовала немедленно возобновить транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС, президент Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки.Вместе с тем позже губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что появились сообщения о намерении Еврокомиссии исполнить обязательства и не препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.
/news/20220708/1034321341.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, ес
ЕС и РФ договорились о транзите грузов в Калининградскую область - СМИ
08:35 13.07.2022 (обновлено: 12:03 13.07.2022)
Европейский союз и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область. Об этом сообщает 13 июля «Известия» со ссылкой на высокопоставленные источники с российской стороны
По словам источника, согласование финального документа между Брюсселем и Вильнюсом идет уже несколько недель.
«В этом документе сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ. То есть все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков. Речь идет как о ж/д, так и об автомобильном транзите», — сказал он.
Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС Маркус Эдерер был вызван в МИД, российская сторона потребовала немедленно возобновить транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС, президент Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки.
Вместе с тем позже губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что появились сообщения о намерении Еврокомиссии исполнить обязательства и не препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.