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ЕС и РФ договорились о транзите грузов в Калининградскую область - СМИ

ЕС и РФ договорились о транзите грузов в Калининградскую область - СМИ - 13.07.2022 Украина.ру

ЕС и РФ договорились о транзите грузов в Калининградскую область - СМИ

Европейский союз и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область. Об этом сообщает 13 июля «Известия» со ссылкой на высокопоставленные источники с российской стороны

2022-07-13T08:35

2022-07-13T08:35

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По словам источника, согласование финального документа между Брюсселем и Вильнюсом идет уже несколько недель.Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС Маркус Эдерер был вызван в МИД, российская сторона потребовала немедленно возобновить транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС, президент Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки.Вместе с тем позже губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что появились сообщения о намерении Еврокомиссии исполнить обязательства и не препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.

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