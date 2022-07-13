https://ukraina.ru

Украина проводила запрещенные эксперименты на Запорожской АЭС

Украина проводила запрещенные эксперименты на Запорожской АЭС - 13.07.2022 Украина.ру

Украина проводила запрещенные эксперименты на Запорожской АЭС

На Запорожской АЭС во время ее нахождения под контролем украинской власти проводились запрещенные эксперименты. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает 13 июля РИА Новости

2022-07-13T07:27

2022-07-13T07:27

2022-07-13T12:09

новости

аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101627/44/1016274476_0:270:3160:2048_1920x0_80_0_0_bca2020e82d49cbc53a6d6cfcc56f44e.jpg

По его словам, согласно регламенту, зафиксировать все противоправные действия киевского режима на АЭС должны специалисты из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации регионов, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

/exclusive/20220712/1034345814.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://ukraina.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, аэс