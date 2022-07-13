Украина проводила запрещенные эксперименты на Запорожской АЭС - 13.07.2022 Украина.ру
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Украина проводила запрещенные эксперименты на Запорожской АЭС
Украина проводила запрещенные эксперименты на Запорожской АЭС - 13.07.2022 Украина.ру
Украина проводила запрещенные эксперименты на Запорожской АЭС
На Запорожской АЭС во время ее нахождения под контролем украинской власти проводились запрещенные эксперименты. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает 13 июля РИА Новости
2022-07-13T07:27
2022-07-13T12:09
новости
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По его словам, согласно регламенту, зафиксировать все противоправные действия киевского режима на АЭС должны специалисты из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации регионов, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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новости, аэс

Украина проводила запрещенные эксперименты на Запорожской АЭС

07:27 13.07.2022 (обновлено: 12:09 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Фалин / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости . Фалин
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На Запорожской АЭС во время ее нахождения под контролем украинской власти проводились запрещенные эксперименты. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает 13 июля РИА Новости
Запорожская АЭС
Вчера, 18:06
Угроза Запорожской АЭС, удар по Новой Каховке. Итоги 12 июля на УкраинеУкраина угрожает Европе, нанося удары по окрестностям Запорожской АЭС, заявил глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий. Удар ВСУ по Новой Каховке унёс жизни как минимум семи мирных жителей
По его словам, согласно регламенту, зафиксировать все противоправные действия киевского режима на АЭС должны специалисты из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
«Как только стало известно о желании делегации МАГАТЭ посетить Запорожскую атомную станцию, Зеленский отдал приказ начать обстрел Энергодара. Он пошёл на этот шаг, чтобы сорвать возможный приезд инспекции МАГАТЭ под предлогом опасной обстановки в городе, тем самым запугивая иностранных специалистов и продолжая скрывать свои запрещенные манипуляции с радиоактивными материалами на ЗАЭС», — подчеркнул Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации регионов, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
 
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