Украина проводила запрещенные эксперименты на Запорожской АЭС
07:27 13.07.2022 (обновлено: 12:09 13.07.2022)
На Запорожской АЭС во время ее нахождения под контролем украинской власти проводились запрещенные эксперименты. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает 13 июля РИА Новости
По его словам, согласно регламенту, зафиксировать все противоправные действия киевского режима на АЭС должны специалисты из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
«Как только стало известно о желании делегации МАГАТЭ посетить Запорожскую атомную станцию, Зеленский отдал приказ начать обстрел Энергодара. Он пошёл на этот шаг, чтобы сорвать возможный приезд инспекции МАГАТЭ под предлогом опасной обстановки в городе, тем самым запугивая иностранных специалистов и продолжая скрывать свои запрещенные манипуляции с радиоактивными материалами на ЗАЭС», — подчеркнул Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации регионов, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.