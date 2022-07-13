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«Нет эффективности»: военный эксперт оценил новую тактику ВСУ

«Нет эффективности»: военный эксперт оценил новую тактику ВСУ - 13.07.2022 Украина.ру

«Нет эффективности»: военный эксперт оценил новую тактику ВСУ

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал в интервью изданию Украина.ру, за счет чего российские военные наращивают профессионализм в ходе спецоперации на Украине и почему противник теряет силы

2022-07-13T10:00

2022-07-13T10:00

2022-07-13T11:49

новости

всу

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Это, по его словам, обусловлено тем, что большая часть регулярной армии Украины уничтожена. В российских войсках работают профессионалы, которые постоянно повышают свой уровень.Полную версию интервью с Алексеем Леонковым читайте на сайте Украина.ру.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, всу