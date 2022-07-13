«Нет эффективности»: военный эксперт оценил новую тактику ВСУ
10:00 13.07.2022 (обновлено: 11:49 13.07.2022)
Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал в интервью изданию Украина.ру, за счет чего российские военные наращивают профессионализм в ходе спецоперации на Украине и почему противник теряет силы
8 июля, 07:40«Комиссары, репрессии, заградотряды». Какую тактику применяет ВСУ на фронте СВОУкраинское командование намерено сохранить кадровых военных и офицеров для будущих сражений, обучить за несколько месяцев резервы. Плюс использовать советский опыт по укреплению нестойких частей и подразделений террором: заградотрядов и комиссаров
«На любую тактику можно придумать контртактику. Но по сравнению с мариупольской операцией, освобождение лисичанского и северодонецкого направлений было проведено быстрее и с лучшими результатами. Профессионализм союзной армии у нас растет от боя к бою, у союзника падает», — заявил он.
Это, по его словам, обусловлено тем, что большая часть регулярной армии Украины уничтожена. В российских войсках работают профессионалы, которые постоянно повышают свой уровень.
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