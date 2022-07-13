«Нет эффективности»: военный эксперт оценил новую тактику ВСУ - 13.07.2022 Украина.ру
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«Нет эффективности»: военный эксперт оценил новую тактику ВСУ
«Нет эффективности»: военный эксперт оценил новую тактику ВСУ - 13.07.2022 Украина.ру
«Нет эффективности»: военный эксперт оценил новую тактику ВСУ
Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал в интервью изданию Украина.ру, за счет чего российские военные наращивают профессионализм в ходе спецоперации на Украине и почему противник теряет силы
2022-07-13T10:00
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новости
всу
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Это, по его словам, обусловлено тем, что большая часть регулярной армии Украины уничтожена. В российских войсках работают профессионалы, которые постоянно повышают свой уровень.Полную версию интервью с Алексеем Леонковым читайте на сайте Украина.ру.
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новости, всу

«Нет эффективности»: военный эксперт оценил новую тактику ВСУ

10:00 13.07.2022 (обновлено: 11:49 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОсвобожденный Лисичанск
Освобожденный Лисичанск - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал в интервью изданию Украина.ру, за счет чего российские военные наращивают профессионализм в ходе спецоперации на Украине и почему противник теряет силы
ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 07:40
«Комиссары, репрессии, заградотряды». Какую тактику применяет ВСУ на фронте СВОУкраинское командование намерено сохранить кадровых военных и офицеров для будущих сражений, обучить за несколько месяцев резервы. Плюс использовать советский опыт по укреплению нестойких частей и подразделений террором: заградотрядов и комиссаров
«На любую тактику можно придумать контртактику. Но по сравнению с мариупольской операцией, освобождение лисичанского и северодонецкого направлений было проведено быстрее и с лучшими результатами. Профессионализм союзной армии у нас растет от боя к бою, у союзника падает», — заявил он.
Это, по его словам, обусловлено тем, что большая часть регулярной армии Украины уничтожена. В российских войсках работают профессионалы, которые постоянно повышают свой уровень.
Полную версию интервью с Алексеем Леонковым читайте на сайте Украина.ру.
 
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