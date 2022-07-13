«Дамоклов меч»: Евсеев рассказал, при каких условия РФ ударит по центрам принятия решения на Украине - 13.07.2022 Украина.ру
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«Дамоклов меч»: Евсеев рассказал, при каких условия РФ ударит по центрам принятия решения на Украине
«Дамоклов меч»: Евсеев рассказал, при каких условия РФ ударит по центрам принятия решения на Украине - 13.07.2022 Украина.ру
«Дамоклов меч»: Евсеев рассказал, при каких условия РФ ударит по центрам принятия решения на Украине
Россия может ударить по центру принятия решений в Киеве, потому что РФ не должна терпеть безнаказанность киевского режима, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-07-13T09:15
2022-07-13T11:11
новости
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Украинская армия нанесла удар по&nbsp;Новой Каховке в&nbsp;ночь на&nbsp;12 июля высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS. В результате удара взорвались склады с&nbsp;селитрой, повреждены больница, жилые дома и&nbsp;прочая городская инфраструктура. Есть погибшие и&nbsp;множество пострадавших.Местные власти сообщают, что городу грозит экологическая катастрофа. Некоторые военные аналитики полагают, что помимо этого в&nbsp;теракте могла участвовать диверсионно-разведывательная группа, которая заранее заложила взрывные устройства на&nbsp;складах.По его словам, это не&nbsp;значит, что Россия будет заниматься ковровыми бомбардировками, как&nbsp;американцы, потому что РФ с&nbsp;украинским народом жить вместе, но&nbsp;тоталитарный режим на&nbsp;Украине нельзя поменять изнутри, как&nbsp;это было с&nbsp;фашистской Германией, его поменять можно только извне.Основные спонсоры терроризма на&nbsp;Украине&nbsp;&mdash; это США, Великобритания и&nbsp;Польша, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.&nbsp;&nbsp;
/exclusive/20220712/1034344351.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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5
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новости, всу, украина

«Дамоклов меч»: Евсеев рассказал, при каких условия РФ ударит по центрам принятия решения на Украине

09:15 13.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция с требованием отставки Зеленского в Киеве
Акция с требованием отставки Зеленского в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Россия может ударить по центру принятия решений в Киеве, потому что РФ не должна терпеть безнаказанность киевского режима, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS. В результате удара взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура. Есть погибшие и множество пострадавших.
Местные власти сообщают, что городу грозит экологическая катастрофа. Некоторые военные аналитики полагают, что помимо этого в теракте могла участвовать диверсионно-разведывательная группа, которая заранее заложила взрывные устройства на складах.
«Мы же знаем, где находится генштаб ВСУ и офис Владимира Зеленского. Почему мы должны терпеть безнаказанность преступника Зеленского и его преступной клики, которая творит такие действия в отношении украинского народа? Я думаю, мы можем ответить адекватно. Он должен знать, что дамоклов меч над ним всегда висит», — сказал Евсеев.
ВСУ артиллерия выстрел пушка - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 17:13
Западный кошмар для ВСУ, Мельник — новый антигерой поляков, а Зеленский — немцев: что в мире говорили об Украине 12 июляПросчёты Запада в военной помощи дорого обходятся Украине, явно проигрывающей на фронте. Тем временем всё больше американцев перестают понимать, зачем добиваться победы Киева. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, набивший оскомину жителям Германии, попал в немилость поляков, а немцев вывел из себя президент Украины Владимир Зеленский
По его словам, это не значит, что Россия будет заниматься ковровыми бомбардировками, как американцы, потому что РФ с украинским народом жить вместе, но тоталитарный режим на Украине нельзя поменять изнутри, как это было с фашистской Германией, его поменять можно только извне.
Основные спонсоры терроризма на Украине — это США, Великобритания и Польша, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
 
 
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