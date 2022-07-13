«Дамоклов меч»: Евсеев рассказал, при каких условия РФ ударит по центрам принятия решения на Украине
09:15 13.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
Россия может ударить по центру принятия решений в Киеве, потому что РФ не должна терпеть безнаказанность киевского режима, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS. В результате удара взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура. Есть погибшие и множество пострадавших.
Местные власти сообщают, что городу грозит экологическая катастрофа. Некоторые военные аналитики полагают, что помимо этого в теракте могла участвовать диверсионно-разведывательная группа, которая заранее заложила взрывные устройства на складах.
«Мы же знаем, где находится генштаб ВСУ и офис Владимира Зеленского. Почему мы должны терпеть безнаказанность преступника Зеленского и его преступной клики, которая творит такие действия в отношении украинского народа? Я думаю, мы можем ответить адекватно. Он должен знать, что дамоклов меч над ним всегда висит», — сказал Евсеев.
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По его словам, это не значит, что Россия будет заниматься ковровыми бомбардировками, как американцы, потому что РФ с украинским народом жить вместе, но тоталитарный режим на Украине нельзя поменять изнутри, как это было с фашистской Германией, его поменять можно только извне.
Основные спонсоры терроризма на Украине — это США, Великобритания и Польша, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.