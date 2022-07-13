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«Дамоклов меч»: Евсеев рассказал, при каких условия РФ ударит по центрам принятия решения на Украине

«Дамоклов меч»: Евсеев рассказал, при каких условия РФ ударит по центрам принятия решения на Украине - 13.07.2022 Украина.ру

«Дамоклов меч»: Евсеев рассказал, при каких условия РФ ударит по центрам принятия решения на Украине

Россия может ударить по центру принятия решений в Киеве, потому что РФ не должна терпеть безнаказанность киевского режима, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-07-13T09:15

2022-07-13T09:15

2022-07-13T11:11

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Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS. В результате удара взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура. Есть погибшие и множество пострадавших.Местные власти сообщают, что городу грозит экологическая катастрофа. Некоторые военные аналитики полагают, что помимо этого в теракте могла участвовать диверсионно-разведывательная группа, которая заранее заложила взрывные устройства на складах.По его словам, это не значит, что Россия будет заниматься ковровыми бомбардировками, как американцы, потому что РФ с украинским народом жить вместе, но тоталитарный режим на Украине нельзя поменять изнутри, как это было с фашистской Германией, его поменять можно только извне.Основные спонсоры терроризма на Украине — это США, Великобритания и Польша, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, украина