"Продлевают агонию": Шафран о том, при каких условиях Украина победит в спецоперации РФ
08:00 13.07.2022 (обновлено: 14:09 13.07.2022)
Украину спасет только серьезное вооружение, но на сегодняшний день такое оружие киевскому режиму не поставляют, сказала российская журналистка, член Совета по внешней и оборонной политике Анна Шафран в интервью Украина.ру
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее сообщил, что американские реактивные системы залпового огня HIMARS доставлены на территорию Киева.
«Если говорить о поставках оружия, Украину спасет только серьезное вооружение — авиация, ПВО, системы Patriot, баллистические ракеты. На текущий момент не поставляется такого рода вооружение на территорию Украину. Там имеется артиллерия, РСЗО, реактивные системы залпового огня. Против кого используется все это вооружение? Ответ простой, он на поверхности, об этом много было сказано, мы постоянно об этом говорим — все это используется против мирного населения, против детей», — сказала Шафран.
Вчера, 14:03Западу в Совбезе ООН нечего было ответить на аргументы России об УкраинеРоссийские дипломаты и эксперты из России, ДНР, Германии представили членам Совета Безопасности ООН доказательства разгула национализма на Украине и подробно рассказали о его истоках и проявлениях в наши дни. Это было настолько убедительно, что члены западных делегаций даже не пытались опровергать озвученную информацию
По ее мнению, поставляемое западное вооружение продлевает агонию на Украине и увеличивает количество жертв среди мирного населения.
Чем дальше будут углубляться проблемы у европейцев, связанные с ростом цен на энергоносители, на продовольствие, на ЖКХ, тем больше об этом будут говорить их трезвые политики, заключила журналистка.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.