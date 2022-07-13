https://ukraina.ru/20220713/1034343563.html

"Продлевают агонию": Шафран о том, при каких условиях Украина победит в спецоперации РФ

"Продлевают агонию": Шафран о том, при каких условиях Украина победит в спецоперации РФ - 13.07.2022 Украина.ру

"Продлевают агонию": Шафран о том, при каких условиях Украина победит в спецоперации РФ

Украину спасет только серьезное вооружение, но на сегодняшний день такое оружие киевскому режиму не поставляют, сказала российская журналистка, член Совета по внешней и оборонной политике Анна Шафран в интервью Украина.ру

2022-07-13T08:00

2022-07-13T08:00

2022-07-13T14:09

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Министр обороны Украины Алексей Резников ранее сообщил, что американские реактивные системы залпового огня HIMARS доставлены на территорию Киева.По ее мнению, поставляемое западное вооружение продлевает агонию на Украине и увеличивает количество жертв среди мирного населения.Чем дальше будут углубляться проблемы у европейцев, связанные с ростом цен на энергоносители, на продовольствие, на ЖКХ, тем больше об этом будут говорить их трезвые политики, заключила журналистка.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

/20220712/1034341320.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, оружие