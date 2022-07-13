https://ukraina.ru/20220713/1034340485.html

"Не орда с палками": военный эксперт о том, где Киев "прячет" миллион солдат для реванша

"Не орда с палками": военный эксперт о том, где Киев "прячет" миллион солдат для реванша - 13.07.2022 Украина.ру

"Не орда с палками": военный эксперт о том, где Киев "прячет" миллион солдат для реванша

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков поделился мнением с изданием Украина.ру о том, что заявления Владимира Зеленского о возможностях Украины «отвоевать юг» - не более, чем популизм

2022-07-13T08:15

2022-07-13T08:15

2022-07-13T14:00

новости

киев

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Есть предположение, что эта цифра — общая, отмечает Леонков, приводя зарубежную статистику, которая гласит, что уже примерно миллион человек Киев пропустил через эти боевые действия и понес существенные потери.Вместе с тем, добавляет эксперт, миллион человек — это не только техника, а еще и артиллерия, минометы, радиолокационные станции.Российские военные всё время работают по тылам, громят склады с боеприпасами и места сосредоточения техники. Такое количество войск не заметить было бы сложно, отмечает он.Полную версию интервью с Алексеем Леонковым читайте на сайте Украина.ру

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2022

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новости, киев