"Не орда с палками": военный эксперт о том, где Киев "прячет" миллион солдат для реванша
08:15 13.07.2022 (обновлено: 14:00 13.07.2022)
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМеждународные военные учения Rapid trident-2016 во Львовской области
Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков поделился мнением с изданием Украина.ру о том, что заявления Владимира Зеленского о возможностях Украины «отвоевать юг» - не более, чем популизм
11 июля, 09:04Приказ Зеленского по югу, хакеры и ВСУ, чешские вертолёты. Хроника событий на Украине на утро 11 июляМинистр обороны Украины Алексей Резников рассказал о приказе президента Владимира Зеленского по югу страны. Российские хакеры рассказали о потерях ВСУ. На Украине подтвердили использование военных вертолётов из Чехии
Есть предположение, что эта цифра — общая, отмечает Леонков, приводя зарубежную статистику, которая гласит, что уже примерно миллион человек Киев пропустил через эти боевые действия и понес существенные потери.
Вместе с тем, добавляет эксперт, миллион человек — это не только техника, а еще и артиллерия, минометы, радиолокационные станции.
«Это же не орда какая-то с палками, которая налетит всем скопом и всех «раскидает». Еще экипировка, оснащение — где все это? Если на передовой люди говорят, экипировки не хватает, артиллерии не хватает. А у миллиона всего этого в достатке, что ли?» — недоумевает эксперт.
Российские военные всё время работают по тылам, громят склады с боеприпасами и места сосредоточения техники. Такое количество войск не заметить было бы сложно, отмечает он.
Полную версию интервью с Алексеем Леонковым читайте на сайте Украина.ру