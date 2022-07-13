https://ukraina.ru/20220713/1034338874.html

«Попахивает дьявольщиной»: в Херсоне назвали украинский путь тупиковым

«Попахивает дьявольщиной»: в Херсоне назвали украинский путь тупиковым - 13.07.2022 Украина.ру

«Попахивает дьявольщиной»: в Херсоне назвали украинский путь тупиковым

Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов дал интервью изданию Украина.ру, в котором, в частности, ответил на вопрос о предстоящем референдуме

2022-07-13T05:15

2022-07-13T05:15

2022-07-13T12:16

новости

херсон

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«Я даже не сомневаюсь, что большая часть жителей Херсонской области проголосует за вступление в Российскую Федерацию. Потому что последнее десятилетие в Украине путь в Европу показал, что главное в решении на пути в Европу было голосование в Верховной Ради по легализации однополых браков. Для меня это свидетельствует о том, что этот путь не просто тупиковый — этот путь попахивает дьявольщиной», — заявил он.Херсонская область была освобождена в марте. С тех пор в регионе активизировались украинские диверсионные группы, их руками уже совершено по меньшей мере пять покушений. Почерк их поведения один и тот же: автомобили местных чиновников или мимо проезжающие машины начиняют взрывчаткой.Жители Херсонской области изъявили желание присоединиться к РФ, референдум должен состояться в ближайшие месяцы.Полностью интервью с Кириллом Стремоусовым можно прочитать здесь.

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новости, херсон