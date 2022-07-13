«Попахивает дьявольщиной»: в Херсоне назвали украинский путь тупиковым - 13.07.2022 Украина.ру
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«Попахивает дьявольщиной»: в Херсоне назвали украинский путь тупиковым
«Попахивает дьявольщиной»: в Херсоне назвали украинский путь тупиковым - 13.07.2022 Украина.ру
«Попахивает дьявольщиной»: в Херсоне назвали украинский путь тупиковым
Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов дал интервью изданию Украина.ру, в котором, в частности, ответил на вопрос о предстоящем референдуме
2022-07-13T05:15
2022-07-13T12:16
новости
херсон
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«Я даже не сомневаюсь, что большая часть жителей Херсонской области проголосует за вступление в Российскую Федерацию. Потому что последнее десятилетие в Украине путь в Европу показал, что главное в решении на пути в Европу было голосование в Верховной Ради по легализации однополых браков. Для меня это свидетельствует о том, что этот путь не просто тупиковый — этот путь попахивает дьявольщиной», — заявил он.Херсонская область была освобождена в марте. С тех пор в регионе активизировались украинские диверсионные группы, их руками уже совершено по меньшей мере пять покушений. Почерк их поведения один и тот же: автомобили местных чиновников или мимо проезжающие машины начиняют взрывчаткой.Жители Херсонской области изъявили желание присоединиться к РФ, референдум должен состояться в ближайшие месяцы.Полностью интервью с Кириллом Стремоусовым можно прочитать здесь.
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новости, херсон

«Попахивает дьявольщиной»: в Херсоне назвали украинский путь тупиковым

05:15 13.07.2022 (обновлено: 12:16 13.07.2022)
 
© Киевпрайд/ИнстаграмЛГБТ, Киев, Киевпрайд
ЛГБТ, Киев, Киевпрайд
© Киевпрайд/Инстаграм
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Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов дал интервью изданию Украина.ру, в котором, в частности, ответил на вопрос о предстоящем референдуме
Аэродром базирования вертолетов Ка-52 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
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Царёв назвал срок перелома в спецоперации на УкраинеЗапад обещает Киеву ленд-лиз на масштабные поставки вооружения, которые должны начаться осенью. На этот период у украинской армии стоит задача перейти в контрнаступление. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царёв
«Я даже не сомневаюсь, что большая часть жителей Херсонской области проголосует за вступление в Российскую Федерацию. Потому что последнее десятилетие в Украине путь в Европу показал, что главное в решении на пути в Европу было голосование в Верховной Ради по легализации однополых браков. Для меня это свидетельствует о том, что этот путь не просто тупиковый — этот путь попахивает дьявольщиной», — заявил он.
Херсонская область была освобождена в марте. С тех пор в регионе активизировались украинские диверсионные группы, их руками уже совершено по меньшей мере пять покушений. Почерк их поведения один и тот же: автомобили местных чиновников или мимо проезжающие машины начиняют взрывчаткой.
Жители Херсонской области изъявили желание присоединиться к РФ, референдум должен состояться в ближайшие месяцы.
Полностью интервью с Кириллом Стремоусовым можно прочитать здесь.
 
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