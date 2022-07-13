https://ukraina.ru/20220713/1034338874.html
«Попахивает дьявольщиной»: в Херсоне назвали украинский путь тупиковым
«Попахивает дьявольщиной»: в Херсоне назвали украинский путь тупиковым - 13.07.2022 Украина.ру
«Попахивает дьявольщиной»: в Херсоне назвали украинский путь тупиковым
Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов дал интервью изданию Украина.ру, в котором, в частности, ответил на вопрос о предстоящем референдуме
2022-07-13T05:15
2022-07-13T05:15
2022-07-13T12:16
новости
херсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103196/88/1031968849_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_c19ea88653a66eb729210d5fa2f98ce1.jpg
«Я даже не сомневаюсь, что большая часть жителей Херсонской области проголосует за вступление в Российскую Федерацию. Потому что последнее десятилетие в Украине путь в Европу показал, что главное в решении на пути в Европу было голосование в Верховной Ради по легализации однополых браков. Для меня это свидетельствует о том, что этот путь не просто тупиковый — этот путь попахивает дьявольщиной», — заявил он.Херсонская область была освобождена в марте. С тех пор в регионе активизировались украинские диверсионные группы, их руками уже совершено по меньшей мере пять покушений. Почерк их поведения один и тот же: автомобили местных чиновников или мимо проезжающие машины начиняют взрывчаткой.Жители Херсонской области изъявили желание присоединиться к РФ, референдум должен состояться в ближайшие месяцы.Полностью интервью с Кириллом Стремоусовым можно прочитать здесь.
/20220712/1034328410.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103196/88/1031968849_50:0:1010:720_1920x0_80_0_0_49ae17327d157d22d80f1112f3970a23.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсон
«Попахивает дьявольщиной»: в Херсоне назвали украинский путь тупиковым
05:15 13.07.2022 (обновлено: 12:16 13.07.2022)
Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов дал интервью изданию Украина.ру, в котором, в частности, ответил на вопрос о предстоящем референдуме
«Я даже не сомневаюсь, что большая часть жителей Херсонской области проголосует за вступление в Российскую Федерацию. Потому что последнее десятилетие в Украине путь в Европу показал, что главное в решении на пути в Европу было голосование в Верховной Ради по легализации однополых браков. Для меня это свидетельствует о том, что этот путь не просто тупиковый — этот путь попахивает дьявольщиной», — заявил он.
Херсонская область была освобождена в марте. С тех пор в регионе активизировались украинские диверсионные группы, их руками уже совершено по меньшей мере пять покушений. Почерк их поведения один и тот же: автомобили местных чиновников или мимо проезжающие машины начиняют взрывчаткой.
Жители Херсонской области изъявили желание присоединиться к РФ, референдум должен состояться в ближайшие месяцы.
Полностью интервью с Кириллом Стремоусовым
можно прочитать здесь
.