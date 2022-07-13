https://ukraina.ru
В Херсоне ответили, ждет ли город сценарий Мариуполя
В Херсоне ответили, ждет ли город сценарий Мариуполя - 13.07.2022 Украина.ру
В Херсоне ответили, ждет ли город сценарий Мариуполя
Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала покинуть юг Херсонской области, мотивировав это тем, что украинская армия будет отвоевывать регион. Стоит ли покинуть область во избежание развития ситуации по сценарию Мариуполя, в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов
2022-07-13T09:00
2022-07-13T09:00
2022-07-13T11:57
новости
херсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/01/1034300161_0:0:4500:2532_1920x0_80_0_0_5ed9d2371cba965a9983622ad9a5304f.jpg
«Мы однозначно понимаем, что ударной силы у украинской армии нет, да и мотивировка людей, которые хотят освобождать город Херсон, для многих непонятна. Освобождать от кого? От жителей Херсонской области, которые на самом деле не хотят, чтобы на территории области пролилась кровь и были разрушения? Ведь и так Херсон и Херсонская область вообще не пострадали во время начала специальной военной операции», — сказал он.Стремоусов пояснил, что местная администрация регулярно проводит опросы среди населения региона, и они показывают, что 99% жителей Херсонской области «не готовы к таким "освобождениям", организованным ВСУ».Полностью интервью с Кириллом Стремоусовым можно прочитать здесь.
/exclusive/20220711/1034333968.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://ukraina.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/01/1034300161_0:0:4000:3000_1920x0_80_0_0_148d088af642e4eee7f4e3158d81d06f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсон
В Херсоне ответили, ждет ли город сценарий Мариуполя
09:00 13.07.2022 (обновлено: 11:57 13.07.2022)
Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала покинуть юг Херсонской области, мотивировав это тем, что украинская армия будет отвоевывать регион. Стоит ли покинуть область во избежание развития ситуации по сценарию Мариуполя, в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов
«Мы однозначно понимаем, что ударной силы у украинской армии нет, да и мотивировка людей, которые хотят освобождать город Херсон, для многих непонятна. Освобождать от кого? От жителей Херсонской области, которые на самом деле не хотят, чтобы на территории области пролилась кровь и были разрушения? Ведь и так Херсон и Херсонская область вообще не пострадали во время начала специальной военной операции», — сказал он.
Стремоусов пояснил, что местная администрация регулярно проводит опросы среди населения региона, и они показывают, что 99% жителей Херсонской области «не готовы к таким "освобождениям", организованным ВСУ».
«Поэтому я со всей ответственностью заявляю, что бежать из Херсона нет смысла, да, думаю, что никто нас нигде не ждет. Поэтому будем до конца находиться на территории города. Ничего страшного, как в Мариуполе, я думаю, нас не ждет», — сказал он.
Полностью интервью с Кириллом Стремоусовым
можно прочитать здесь
.