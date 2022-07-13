В Херсоне ответили, ждет ли город сценарий Мариуполя - 13.07.2022 Украина.ру
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В Херсоне ответили, ждет ли город сценарий Мариуполя
В Херсоне ответили, ждет ли город сценарий Мариуполя - 13.07.2022 Украина.ру
В Херсоне ответили, ждет ли город сценарий Мариуполя
Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала покинуть юг Херсонской области, мотивировав это тем, что украинская армия будет отвоевывать регион. Стоит ли покинуть область во избежание развития ситуации по сценарию Мариуполя, в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов
2022-07-13T09:00
2022-07-13T11:57
новости
херсон
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«Мы однозначно понимаем, что ударной силы у украинской армии нет, да и мотивировка людей, которые хотят освобождать город Херсон, для многих непонятна. Освобождать от кого? От жителей Херсонской области, которые на самом деле не хотят, чтобы на территории области пролилась кровь и были разрушения? Ведь и так Херсон и Херсонская область вообще не пострадали во время начала специальной военной операции», — сказал он.Стремоусов пояснил, что местная администрация регулярно проводит опросы среди населения региона, и они показывают, что 99% жителей Херсонской области «не готовы к таким "освобождениям", организованным ВСУ».Полностью интервью с Кириллом Стремоусовым можно прочитать здесь.
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новости, херсон

В Херсоне ответили, ждет ли город сценарий Мариуполя

09:00 13.07.2022 (обновлено: 11:57 13.07.2022)
 
© Татьяна ЧугаенкоХерсон
Херсон
© Татьяна Чугаенко
Читать в
Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала покинуть юг Херсонской области, мотивировав это тем, что украинская армия будет отвоевывать регион. Стоит ли покинуть область во избежание развития ситуации по сценарию Мариуполя, в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов
«Мы однозначно понимаем, что ударной силы у украинской армии нет, да и мотивировка людей, которые хотят освобождать город Херсон, для многих непонятна. Освобождать от кого? От жителей Херсонской области, которые на самом деле не хотят, чтобы на территории области пролилась кровь и были разрушения? Ведь и так Херсон и Херсонская область вообще не пострадали во время начала специальной военной операции», — сказал он.
Стремоусов пояснил, что местная администрация регулярно проводит опросы среди населения региона, и они показывают, что 99% жителей Херсонской области «не готовы к таким "освобождениям", организованным ВСУ».
ВСУ БТР украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 17:56
Наступление на Херсон: насколько все серьезно?Украинские власти объявили о скором начале наступления на Херсон и устами министра по делам «оккупированных территорий» Ирины Верещук призывают херсонцев уезжать из своих населенных пунктов. Каковы настроения в регионе, узнавал Александр Чаленко
«Поэтому я со всей ответственностью заявляю, что бежать из Херсона нет смысла, да, думаю, что никто нас нигде не ждет. Поэтому будем до конца находиться на территории города. Ничего страшного, как в Мариуполе, я думаю, нас не ждет», — сказал он.
Полностью интервью с Кириллом Стремоусовым можно прочитать здесь.
 
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