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В Херсоне ответили, ждет ли город сценарий Мариуполя

В Херсоне ответили, ждет ли город сценарий Мариуполя - 13.07.2022 Украина.ру

В Херсоне ответили, ждет ли город сценарий Мариуполя

Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала покинуть юг Херсонской области, мотивировав это тем, что украинская армия будет отвоевывать регион. Стоит ли покинуть область во избежание развития ситуации по сценарию Мариуполя, в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов

2022-07-13T09:00

2022-07-13T09:00

2022-07-13T11:57

новости

херсон

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«Мы однозначно понимаем, что ударной силы у украинской армии нет, да и мотивировка людей, которые хотят освобождать город Херсон, для многих непонятна. Освобождать от кого? От жителей Херсонской области, которые на самом деле не хотят, чтобы на территории области пролилась кровь и были разрушения? Ведь и так Херсон и Херсонская область вообще не пострадали во время начала специальной военной операции», — сказал он.Стремоусов пояснил, что местная администрация регулярно проводит опросы среди населения региона, и они показывают, что 99% жителей Херсонской области «не готовы к таким "освобождениям", организованным ВСУ».Полностью интервью с Кириллом Стремоусовым можно прочитать здесь.

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новости, херсон