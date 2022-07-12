Эксперт рассказал о ситуации с наемниками из Польши на Украине - 13.07.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал о ситуации с наемниками из Польши на Украине
Эксперт рассказал о ситуации с наемниками из Польши на Украине - 13.07.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал о ситуации с наемниками из Польши на Украине
Польские СМИ признают и пропагандируют участие поляков на стороне ВСУ, а власти Польши делают вид, что ничего этого не происходит, сказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру
2022-07-12T19:15
2022-07-13T11:11
новости
польша
наемники
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https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1034346097.jpg?10340718981657699895
Ранее в&nbsp;Минобороны РФ заявили, что больше всего наемников на&nbsp;Украину прибыло из&nbsp;Польши. В ведомстве уточнили, что всего с&nbsp;начала спецоперации на&nbsp;Украину из&nbsp;Польши прибыло 1835 наемников, из&nbsp;них 544 уничтожены, 347 уехали обратно, остались 944.По его мнению, с&nbsp;одной стороны, польские медиа признают и&nbsp;пропагандируют участие поляков на&nbsp;стороне ВСУ, а&nbsp;с другой&nbsp;&mdash; польские власти делают вид, что ничего этого не&nbsp;существует.Полный текст интервью можно прочитать здесь.&nbsp;
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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новости, польша, наемники

Эксперт рассказал о ситуации с наемниками из Польши на Украине

19:15 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ТМ МілітаристПольские вооруженные силы
Польские вооруженные силы - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ТМ Мілітарист
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Польские СМИ признают и пропагандируют участие поляков на стороне ВСУ, а власти Польши делают вид, что ничего этого не происходит, сказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру
Ранее в Минобороны РФ заявили, что больше всего наемников на Украину прибыло из Польши. В ведомстве уточнили, что всего с начала спецоперации на Украину из Польши прибыло 1835 наемников, из них 544 уничтожены, 347 уехали обратно, остались 944.
«Но самое забавное, что несмотря на то, что польские СМИ прямо пишут об участии поляков на стороне ВСУ, есть такой забавный персонаж, как пресс-секретарь координатора-министра спецслужб Станислав Жарын. Он у себя в твиттере постоянно разоблачает «российскую пропаганду», которая «утверждает, что поляки принимают участие на стороне ВСУ в этом конфликте», — сказал Стремидловский.
Ярослав Качиньский
16 июня, 08:38
Как Польша втягивает Запад в вооружённый конфликт на УкраинеВ Европе лишь в Польше меньше сторонников достижения мира на Украине, чем желающих «наказать Россию» — а последних среди поляков более 40%. При этом лидеры Польши делают всё более воинственные заявления
По его мнению, с одной стороны, польские медиа признают и пропагандируют участие поляков на стороне ВСУ, а с другой — польские власти делают вид, что ничего этого не существует.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
 
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