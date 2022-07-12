Эксперт рассказал о ситуации с наемниками из Польши на Украине
19:15 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
Польские СМИ признают и пропагандируют участие поляков на стороне ВСУ, а власти Польши делают вид, что ничего этого не происходит, сказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру
Ранее в Минобороны РФ заявили, что больше всего наемников на Украину прибыло из Польши. В ведомстве уточнили, что всего с начала спецоперации на Украину из Польши прибыло 1835 наемников, из них 544 уничтожены, 347 уехали обратно, остались 944.
«Но самое забавное, что несмотря на то, что польские СМИ прямо пишут об участии поляков на стороне ВСУ, есть такой забавный персонаж, как пресс-секретарь координатора-министра спецслужб Станислав Жарын. Он у себя в твиттере постоянно разоблачает «российскую пропаганду», которая «утверждает, что поляки принимают участие на стороне ВСУ в этом конфликте», — сказал Стремидловский.
По его мнению, с одной стороны, польские медиа признают и пропагандируют участие поляков на стороне ВСУ, а с другой — польские власти делают вид, что ничего этого не существует.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.