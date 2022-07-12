https://ukraina.ru/20220712/1034346097.html

Эксперт рассказал о ситуации с наемниками из Польши на Украине

Эксперт рассказал о ситуации с наемниками из Польши на Украине - 13.07.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал о ситуации с наемниками из Польши на Украине

Польские СМИ признают и пропагандируют участие поляков на стороне ВСУ, а власти Польши делают вид, что ничего этого не происходит, сказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру

2022-07-12T19:15

2022-07-12T19:15

2022-07-13T11:11

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польша

наемники

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Ранее в Минобороны РФ заявили, что больше всего наемников на Украину прибыло из Польши. В ведомстве уточнили, что всего с начала спецоперации на Украину из Польши прибыло 1835 наемников, из них 544 уничтожены, 347 уехали обратно, остались 944.По его мнению, с одной стороны, польские медиа признают и пропагандируют участие поляков на стороне ВСУ, а с другой — польские власти делают вид, что ничего этого не существует.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

/20220616/1034161098.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, наемники