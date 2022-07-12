«Очень надеюсь»: Эйваз Умеров предположил, когда и чем закончится спецоперация на Украине - 13.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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«Очень надеюсь»: Эйваз Умеров предположил, когда и чем закончится спецоперация на Украине
«Очень надеюсь»: Эйваз Умеров предположил, когда и чем закончится спецоперация на Украине - 13.07.2022 Украина.ру
«Очень надеюсь»: Эйваз Умеров предположил, когда и чем закончится спецоперация на Украине
Спецоперация в ближайшее время закончится освобождением всей Украины вплоть до границ Польши, вся будет денацифицирована и местные жители вздохнут свободно, сказал глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров в интервью Украина.ру
2022-07-12T21:00
2022-07-13T11:11
новости
спецоперация
украина
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Украинская армия нанесла удар по&nbsp;Новой Каховке в&nbsp;ночь на&nbsp;12 июля высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS. В результате удара взорвались склады с&nbsp;селитрой, повреждены больница, жилые дома и&nbsp;прочая городская инфраструктура. Есть погибшие и&nbsp;множество пострадавших.Местные власти сообщают, что городу грозит экологическая катастрофа. Некоторые военные аналитики полагают, что помимо этого в&nbsp;теракте могла участвовать диверсионно-разведывательная группа, которая заранее заложила взрывные устройства на&nbsp;складах.Он выразил надежду, что Украина не&nbsp;останется как&nbsp;независимое государство, а&nbsp;в полном составе войдет в&nbsp;состав РФ, как&nbsp;один или&nbsp;несколько федеральных округов.Полный текст интервью можно прочитать здесь.&nbsp;
/20220712/1034345814.html
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5
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96
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1
5
4.7
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новости, украина

«Очень надеюсь»: Эйваз Умеров предположил, когда и чем закончится спецоперация на Украине

21:00 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы чеченского отряда "Ахмат" в ЛНР
Бойцы чеченского отряда Ахмат в ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Геннадий Дубовой
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Спецоперация в ближайшее время закончится освобождением всей Украины вплоть до границ Польши, вся будет денацифицирована и местные жители вздохнут свободно, сказал глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров в интервью Украина.ру
Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS. В результате удара взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура. Есть погибшие и множество пострадавших.
Местные власти сообщают, что городу грозит экологическая катастрофа. Некоторые военные аналитики полагают, что помимо этого в теракте могла участвовать диверсионно-разведывательная группа, которая заранее заложила взрывные устройства на складах.
«Наша доблестная армия планомерно наступает, очищает территорию. Данные обстрелы стали возможны после поставок натовского вооружения, дальнобойного. Это хаотичный обстрел, агония, чтобы запугать население, вызвать общественный резонанс и внимание к себе. И чтобы увеличить поставки вооружения. Очень надеюсь, что спецоперация в ближайшее время закончится освобождением всей Украины вплоть до границ Польши, вся будет денацифицирована, народ там вздохнет свободно наконец-то», — сказал Умеров.
Запорожская АЭС
Вчера, 18:06
Угроза Запорожской АЭС, удар по Новой Каховке. Итоги 12 июля на УкраинеУкраина угрожает Европе, нанося удары по окрестностям Запорожской АЭС, заявил глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий. Удар ВСУ по Новой Каховке унёс жизни как минимум семи мирных жителей
Он выразил надежду, что Украина не останется как независимое государство, а в полном составе войдет в состав РФ, как один или несколько федеральных округов.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
 
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