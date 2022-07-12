https://ukraina.ru/20220712/1034345999.html

«Очень надеюсь»: Эйваз Умеров предположил, когда и чем закончится спецоперация на Украине

«Очень надеюсь»: Эйваз Умеров предположил, когда и чем закончится спецоперация на Украине - 13.07.2022 Украина.ру

«Очень надеюсь»: Эйваз Умеров предположил, когда и чем закончится спецоперация на Украине

Спецоперация в ближайшее время закончится освобождением всей Украины вплоть до границ Польши, вся будет денацифицирована и местные жители вздохнут свободно, сказал глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров в интервью Украина.ру

2022-07-12T21:00

2022-07-12T21:00

2022-07-13T11:11

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украина

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Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS. В результате удара взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура. Есть погибшие и множество пострадавших.Местные власти сообщают, что городу грозит экологическая катастрофа. Некоторые военные аналитики полагают, что помимо этого в теракте могла участвовать диверсионно-разведывательная группа, которая заранее заложила взрывные устройства на складах.Он выразил надежду, что Украина не останется как независимое государство, а в полном составе войдет в состав РФ, как один или несколько федеральных округов.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина