Дипмиссии России и Италии обсудили конфликт на Украине - 13.07.2022 Украина.ру
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Дипмиссии России и Италии обсудили конфликт на Украине
Дипмиссии России и Италии обсудили конфликт на Украине - 13.07.2022 Украина.ру
Дипмиссии России и Италии обсудили конфликт на Украине
Замглавы МИД РФ Александр Грушко встретился в Москве с послом Италии Джорджо Стараче, они обсудили взаимодействие двух стран и ситуацию на Украине, сообщает пресс-служба МИД
2022-07-12T18:25
2022-07-13T11:11
новости
италия
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&laquo;В ходе беседы подробно обсуждены актуальные вопросы двусторонней и&nbsp;международной повестки дня. Особое внимание было уделено ситуации на&nbsp;Украине&raquo;,&nbsp;&mdash; говорится в&nbsp;сообщении.Подробности принятых решений не&nbsp;разглашаются на&nbsp;данный момент.
/20220629/1034258488.html
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452
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, италия

Дипмиссии России и Италии обсудили конфликт на Украине

18:25 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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Читать в
Замглавы МИД РФ Александр Грушко встретился в Москве с послом Италии Джорджо Стараче, они обсудили взаимодействие двух стран и ситуацию на Украине, сообщает пресс-служба МИД
«В ходе беседы подробно обсуждены актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Особое внимание было уделено ситуации на Украине», — говорится в сообщении.
- РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 16:05
Путин и девять политиков из G7 на лошадях — в стиле полунюИскренне и коленопреклоненно благодарю саммит G7 в баварском замке Эльмау. Теперь точно знаю, кто мог бы повергнуть в ужас даже знаменитых укро-«киборгов», некогда крайне мужественно защищавших донецкий аэропорт. А теперь может опрокинуть в страх даже несгибаемых джигитов из чеченского полка «Ахмат», задействованного в СВО России в Украине
Подробности принятых решений не разглашаются на данный момент.
 
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