Дипмиссии России и Италии обсудили конфликт на Украине
18:25 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
Замглавы МИД РФ Александр Грушко встретился в Москве с послом Италии Джорджо Стараче, они обсудили взаимодействие двух стран и ситуацию на Украине, сообщает пресс-служба МИД
«В ходе беседы подробно обсуждены актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Особое внимание было уделено ситуации на Украине», — говорится в сообщении.
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Подробности принятых решений не разглашаются на данный момент.