Путин и девять политиков из G7 на лошадях — в стиле полуню Искренне и коленопреклоненно благодарю саммит G7 в баварском замке Эльмау. Теперь точно знаю, кто мог бы повергнуть в ужас даже знаменитых укро-«киборгов», некогда крайне мужественно защищавших донецкий аэропорт. А теперь может опрокинуть в страх даже несгибаемых джигитов из чеченского полка «Ахмат», задействованного в СВО России в Украине