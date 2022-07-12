Умеров рассказал, как Россия накажет преступников из Судака, напавших на военного РФ - 13.07.2022 Украина.ру
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Умеров рассказал, как Россия накажет преступников из Судака, напавших на военного РФ
Умеров рассказал, как Россия накажет преступников из Судака, напавших на военного РФ - 13.07.2022 Украина.ру
Умеров рассказал, как Россия накажет преступников из Судака, напавших на военного РФ
Преступники из Судака, которые напали на военнослужащего, должны отвечать по всей строгости российского законодательства, сказал глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров в интервью Украина.ру
2022-07-12T20:20
2022-07-13T14:15
новости
судак
военнослужащие
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По данным МВД, ранее в Судаке неизвестные лица нанесли телесные повреждения военнослужащему. Сотрудниками полиции совместно с региональным УФСБ установлены обстоятельства. Никаких опознавательных знаков на одежде, позволяющих определить принадлежность кого-либо из участников инцидента к военнослужащим, не имелось.По его мнению, с преступниками разберутся по всей строгости закона.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, судак, военнослужащие

Умеров рассказал, как Россия накажет преступников из Судака, напавших на военного РФ

20:20 12.07.2022 (обновлено: 14:15 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Преступники из Судака, которые напали на военнослужащего, должны отвечать по всей строгости российского законодательства, сказал глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров в интервью Украина.ру
По данным МВД, ранее в Судаке неизвестные лица нанесли телесные повреждения военнослужащему. Сотрудниками полиции совместно с региональным УФСБ установлены обстоятельства. Никаких опознавательных знаков на одежде, позволяющих определить принадлежность кого-либо из участников инцидента к военнослужащим, не имелось.
«Эти подонки, которые поступили таким образом, должны отвечать по всей строгости российского законодательства. Для начала, было бы хорошо принести им публичные извинения, как пострадавшему Константину, так и в его лице, всей российской армии. Обязательно высказать слова поддержки в СВО ну и дальше уже по уголовному кодексу пусть несут ответственность», — сказал Умеров.
Запорожская АЭС
Вчера, 18:06
Угроза Запорожской АЭС, удар по Новой Каховке. Итоги 12 июля на УкраинеУкраина угрожает Европе, нанося удары по окрестностям Запорожской АЭС, заявил глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий. Удар ВСУ по Новой Каховке унёс жизни как минимум семи мирных жителей
По его мнению, с преступниками разберутся по всей строгости закона.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
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