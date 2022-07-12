https://ukraina.ru/20220712/1034345904.html

Умеров рассказал, как Россия накажет преступников из Судака, напавших на военного РФ

Умеров рассказал, как Россия накажет преступников из Судака, напавших на военного РФ - 13.07.2022 Украина.ру

Умеров рассказал, как Россия накажет преступников из Судака, напавших на военного РФ

Преступники из Судака, которые напали на военнослужащего, должны отвечать по всей строгости российского законодательства, сказал глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров в интервью Украина.ру

2022-07-12T20:20

2022-07-12T20:20

2022-07-13T14:15

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судак

военнослужащие

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По данным МВД, ранее в Судаке неизвестные лица нанесли телесные повреждения военнослужащему. Сотрудниками полиции совместно с региональным УФСБ установлены обстоятельства. Никаких опознавательных знаков на одежде, позволяющих определить принадлежность кого-либо из участников инцидента к военнослужащим, не имелось.По его мнению, с преступниками разберутся по всей строгости закона.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

/20220712/1034345814.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, судак, военнослужащие