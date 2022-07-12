Умеров рассказал, как Россия накажет преступников из Судака, напавших на военного РФ
20:20 12.07.2022 (обновлено: 14:15 13.07.2022)
Преступники из Судака, которые напали на военнослужащего, должны отвечать по всей строгости российского законодательства, сказал глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров в интервью Украина.ру
По данным МВД, ранее в Судаке неизвестные лица нанесли телесные повреждения военнослужащему. Сотрудниками полиции совместно с региональным УФСБ установлены обстоятельства. Никаких опознавательных знаков на одежде, позволяющих определить принадлежность кого-либо из участников инцидента к военнослужащим, не имелось.
«Эти подонки, которые поступили таким образом, должны отвечать по всей строгости российского законодательства. Для начала, было бы хорошо принести им публичные извинения, как пострадавшему Константину, так и в его лице, всей российской армии. Обязательно высказать слова поддержки в СВО ну и дальше уже по уголовному кодексу пусть несут ответственность», — сказал Умеров.
По его мнению, с преступниками разберутся по всей строгости закона.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.