https://ukraina.ru/20220712/1034345814.html

Угроза Запорожской АЭС, удар по Новой Каховке. Итоги 12 июля на Украине

Угроза Запорожской АЭС, удар по Новой Каховке. Итоги 12 июля на Украине - 13.07.2022 Украина.ру

Угроза Запорожской АЭС, удар по Новой Каховке. Итоги 12 июля на Украине

Украина угрожает Европе, нанося удары по окрестностям Запорожской АЭС, заявил глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий. Удар ВСУ по Новой Каховке унёс жизни как минимум семи мирных жителей

2022-07-12T18:06

2022-07-12T18:06

2022-07-13T11:11

эксклюзив

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Глава ВГА Запорожской области Балицкий рассказал о продолжающихся обстрелах Энергодара.«Сегодня ВСУ продолжают массированные обстрелы города Энергодара. Зарегистрированы четыре прилета со стороны Украины. Обстрелам подвержены объекты гражданской инфраструктуры, жилые массивы. Разрывы происходят в непосредственной близости от объектов инфраструктуры Запорожской АЭС, что создает угрозу возникновения нештатных, в том числе техногенных и аварийных ситуаций. Военно-гражданская администрация Запорожской области категорически осуждает действия ВСУ, которые подвергают не только Украину, но и всю Европу опасности, если авария затронет непосредственно инженерную или иную инфраструктуру Запорожской АЭС», — написал Балицкий в своём Telegram-канале в 16:21.Он сообщил, что удары наносятся как артиллерией с другой стороны Днепра, так и ударными беспилотными летательными аппаратами.«Сведений о пострадавших нет, держится оперативная связь с администрацией Энергодара. Все системы жизнеобеспечения, в первую очередь объекты здравоохранения, приведены в полную готовность», — отметил глава ВГА Запорожской области.Несколькими часами ранее — утром 12 июля — стало известно о попытке ВСУ атаковать здание у Запорожской АЭС.«Сегодня в 00:26 два ударных БПЛА Вооружённых сил Украины сбросили две мины калибром 120 миллиметра на здание, расположенное вблизи Запорожской АЭС. Повреждена кровля и остекление. Пострадавших нет», — сообщил представитель пресс-службы военно-гражданской администрации Энергодара.Запорожская АЭС является крупнейшей атомной электростанцией Европы. Ранее украинское командование уже отправляло диверсантов на Запорожскую АЭС. В марте украинские диверсанты открыли огонь по патрулировавшим территорию станции бойцам Росгвардии.«4 марта около 2 часов ночи на прилегающей к электростанции территории киевским националистическим режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации. Мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы. Для провоцирования ответного огня по зданию из окон нескольких этажей учебно-тренировочного комплекса, находящегося за пределами электростанции, по военнослужащим Росгвардии был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия», — рассказывал на брифинге 4 марта официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, огневые точки украинских диверсантов были подавлены ответным огнем российского патруля. Покидая здание, диверсанты подожгли учебно-тренировочный корпус. Прибывшими пожарными удалось оперативно ликвидировать возгорание.«Цель провокации киевского режима на АЭС — попытка обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения», — заявил Конашенков.По его словам, о готовящейся провокации свидетельствуют оперативно последовавшие заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы угрозе АЭС и его переговоры с США и Великобританией.В мае замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов, сообщил о ранении украинского диверсанта, работавшего на Запорожской АЭС.«Буквально вчера был раскрыт один из украинских диверсантов, который получил пулевое ранение. Украинские СМИ врут о том, что наши правоохранители просто так расстреляли сотрудника Запорожской АЭС. На самом деле он был не только сотрудником АЭС, он был атошником, нацгвардейцем, у него дома был автомат. И когда с ним пришли поговорить наши правоохранители, он открыл огонь. В ответ наши открыли огонь на поражение», — рассказал 24 мая Селиванов.Он подчеркнул, что диверсанта «не убили, он был ранен, и теперь его лечат, с ним работают для раскрытия остальных его подельников».Удар по Новой КаховкеКоличество погибших от удара ВСУ по Новой Каховке по меньшей мере составляет семь человек, заявил глава военно-гражданской администрации города Владимир Леонтьев.«Сейчас мы можем сказать о семи погибших мирных гражданах. Но дело в том, что завалы столь масштабны, что мы не сможем быстро оценить масштабы катастрофы», — заявил Леонтьев в комментарии агентству «Интерфакс».По его словам, среди погибших есть и дети, которые находились на дачах.«Двоих детей маленьких мы сейчас извлекаем из-под завалов», — отметил он. Кроме того, по его словам, под завалами остаётся большое количество людей.При этом 40 человек уже обратились за медицинской помощью.«На самом деле количество обратившихся гораздо больше. Потому что всю ночь военный госпиталь тоже работал и эвакуировал людей. У меня пока полной информации по этим людям нет», — уточнил глава ВГА Новой Каховки.В комментарии другому СМИ — каналу «Россия 24» — Леонтьев рассказал, что среди пострадавших также есть дети.«Мамочка и папа с двухлетним ребенком, у обоих сломаны руки, порезаны. Ребёночек — еще двух лет нет, это второй ребенок, у которого травма головы. Мамочка с грудным ребенком, она кормит его. Испуганы, конечно», — отметил он.Ранее Леонтьев также рассказывал о том, что среди погибших был и подросток-инвалид.«Уже однозначно подтверждённая информация, что прямо в нескольких метрах от попадания ракеты был расположен большой гуманитарный хаб, и у нас там на ночь оставался дежурить мальчик, причём он инвалид. Это не какая-то история душещипательная, на самом деле это так. Этот мальчик точно погиб. Но тот психологический эффект, который хотят достичь (в Киеве. — Ред.) в результате этих бомбардировок, — он не будет достигнут. Это преступление против мирного населения прежде всего», — заявил Леонтьев в комментарии РИА Новости.Он подчеркнул, что считает президента Украины Владимира Зеленского преступником.«Когда ты отдаёшь приказ о бомбардировке центра мирного города, это преступление, очевидное преступление, не имеющее срока давности. Это настоящая трагедия», — добавил Леонтьев.Он сравнил удар по Новой Каховке с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки.«Сегодняшняя ночь мне напоминает страшные аналогии атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, которые в августе 1945 года осуществили США. Практически то же самое сегодня произошло и у нас. Высокоточным американским оружием, насколько я понимаю, в центр города были осуществлены удары», — заявил Леонтьев.Как удалось выяснить журналистам РИА Новости, три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США — как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам.В Госдуме РФ уже призвал созвать заседание Совбеза ООН по поводу трагедии в Новой Каховке.«Предлагаю созвать заседание Совбеза ООН в связи с обстрелом Новой Каховки… Вина за этот варварский теракт против мирного населения лежит на Вашингтоне и его марионетках из Киева», — заявил глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.Его коллега — замглавы фракции партии «Единая Россия» Евгений Ревенко — заявил, что США разделяют с Украиной ответственность за трагедию.«Удар по Новой Каховке в Херсонской области с многочисленными жертвами и пострадавшими — очередное кровавое преступление киевского режима. На этот раз с применением американских ракетных систем залпового огня HIMARS. Ответственность за варварский обстрел и гибель мирных людей несёт не только Киев и лично Зеленский, но и Вашингтон, который организовал поставки этого оружия украинским националистам. Важно понимать, что оправдания таким преступлениям нет и быть не может. Виновные будут наказаны. Неонацисты предстанут перед судом», — заявил Ревенко.В Новой Каховке продолжают работать экстренные службы.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив