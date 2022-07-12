"Это не значит, что мы бедные": эксперт рассказал, почему Россия может закупить чужие БПЛА - 13.07.2022 Украина.ру
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"Это не значит, что мы бедные": эксперт рассказал, почему Россия может закупить чужие БПЛА
"Это не значит, что мы бедные": эксперт рассказал, почему Россия может закупить чужие БПЛА - 13.07.2022 Украина.ру
"Это не значит, что мы бедные": эксперт рассказал, почему Россия может закупить чужие БПЛА
Если Запад поставляет ВСУ беспилотники, то Россия может закупать чужие БПЛА, которых не хватает на линии фронта, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-07-12T20:45
2022-07-13T14:14
новости
россия
бпла
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Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге заявил, что Иран якобы готовится передать России беспилотные летательные аппараты, не объяснив, откуда у Штатов такая информация, и не приведя никаких доказательств.По его словам, когда речь идет о сохранении России, то она должна использовать разные возможности, если не хватает БЛПА, то она должна закупить их, чтобы сохранить жизни бойцам ВС РФ и Народной милиции Донбасса, а также мирным жителям.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, россия, бпла

"Это не значит, что мы бедные": эксперт рассказал, почему Россия может закупить чужие БПЛА

20:45 12.07.2022 (обновлено: 14:14 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУчения "Запад-2021" в Калининградской области
Учения Запад-2021 в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Если Запад поставляет ВСУ беспилотники, то Россия может закупать чужие БПЛА, которых не хватает на линии фронта, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге заявил, что Иран якобы готовится передать России беспилотные летательные аппараты, не объяснив, откуда у Штатов такая информация, и не приведя никаких доказательств.
«Если Запад поставляет ВСУ беспилотники, то почему мы не можем закупать чужие БПЛА, если наших не хватает? Почему мы не можем закупать иранские или китайские аппараты. Это не значит, что наше государство бедное и несостоятельное. Просто сейчас их не хватает на линии фронта. Мы с Ираном вместе воевали в Сирии. Почему мы не можем получить от него беспилотники? Турция же будет собирать беспилотники в Казахстане, который член ОДКБ», — сказал Евсеев.
ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 07:40
«Комиссары, репрессии, заградотряды». Какую тактику применяет ВСУ на фронте СВОУкраинское командование намерено сохранить кадровых военных и офицеров для будущих сражений, обучить за несколько месяцев резервы. Плюс использовать советский опыт по укреплению нестойких частей и подразделений террором: заградотрядов и комиссаров
По его словам, когда речь идет о сохранении России, то она должна использовать разные возможности, если не хватает БЛПА, то она должна закупить их, чтобы сохранить жизни бойцам ВС РФ и Народной милиции Донбасса, а также мирным жителям.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
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