"Это не значит, что мы бедные": эксперт рассказал, почему Россия может закупить чужие БПЛА
20:45 12.07.2022 (обновлено: 14:14 13.07.2022)
Если Запад поставляет ВСУ беспилотники, то Россия может закупать чужие БПЛА, которых не хватает на линии фронта, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге заявил, что Иран якобы готовится передать России беспилотные летательные аппараты, не объяснив, откуда у Штатов такая информация, и не приведя никаких доказательств.
«Если Запад поставляет ВСУ беспилотники, то почему мы не можем закупать чужие БПЛА, если наших не хватает? Почему мы не можем закупать иранские или китайские аппараты. Это не значит, что наше государство бедное и несостоятельное. Просто сейчас их не хватает на линии фронта. Мы с Ираном вместе воевали в Сирии. Почему мы не можем получить от него беспилотники? Турция же будет собирать беспилотники в Казахстане, который член ОДКБ», — сказал Евсеев.
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По его словам, когда речь идет о сохранении России, то она должна использовать разные возможности, если не хватает БЛПА, то она должна закупить их, чтобы сохранить жизни бойцам ВС РФ и Народной милиции Донбасса, а также мирным жителям.
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