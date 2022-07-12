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"Это не значит, что мы бедные": эксперт рассказал, почему Россия может закупить чужие БПЛА

"Это не значит, что мы бедные": эксперт рассказал, почему Россия может закупить чужие БПЛА - 13.07.2022 Украина.ру

"Это не значит, что мы бедные": эксперт рассказал, почему Россия может закупить чужие БПЛА

Если Запад поставляет ВСУ беспилотники, то Россия может закупать чужие БПЛА, которых не хватает на линии фронта, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-07-12T20:45

2022-07-12T20:45

2022-07-13T14:14

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Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге заявил, что Иран якобы готовится передать России беспилотные летательные аппараты, не объяснив, откуда у Штатов такая информация, и не приведя никаких доказательств.По его словам, когда речь идет о сохранении России, то она должна использовать разные возможности, если не хватает БЛПА, то она должна закупить их, чтобы сохранить жизни бойцам ВС РФ и Народной милиции Донбасса, а также мирным жителям.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

/20220708/1034313519.html

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новости, россия, бпла