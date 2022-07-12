https://ukraina.ru/20220712/1034345763.html

Вассерман о том, когда прекратится украинский терроризм и где должна остановиться Россия

Вассерман о том, когда прекратится украинский терроризм и где должна остановиться Россия - 13.07.2022 Украина.ру

Вассерман о том, когда прекратится украинский терроризм и где должна остановиться Россия

Публицист, Депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман рассказал Украине.ру о важности упрощённого получения российского гражданства для всех граждан Украины, об украинском государственном терроризме и о главном «вундерваффе» ВСУ

2022-07-12T17:56

2022-07-12T17:56

2022-07-13T11:11

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0:44 — Упрощенное гражданство России для всех украинцев;6:58 — Удары HIMARSами: новое украинское «вундерваффе»;12:04 — Заявление Арестовича об ударах по Херсонской области;14:57 — Борьба с терроризмом и обстрелами;Напомним, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

youtube, видео, rutube, вассерман, сво, himars