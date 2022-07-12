https://ukraina.ru/20220712/1034345763.html
Вассерман о том, когда прекратится украинский терроризм и где должна остановиться Россия
Вассерман о том, когда прекратится украинский терроризм и где должна остановиться Россия - 13.07.2022 Украина.ру
Вассерман о том, когда прекратится украинский терроризм и где должна остановиться Россия
Публицист, Депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман рассказал Украине.ру о важности упрощённого получения российского гражданства для всех граждан Украины, об украинском государственном терроризме и о главном «вундерваффе» ВСУ
2022-07-12T17:56
2022-07-12T17:56
2022-07-13T11:11
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спецоперация
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0:44 — Упрощенное гражданство России для всех украинцев;6:58 — Удары HIMARSами: новое украинское «вундерваффе»;12:04 — Заявление Арестовича об ударах по Херсонской области;14:57 — Борьба с терроризмом и обстрелами;Напомним, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
youtube, видео, rutube, вассерман, сво, himars
Вассерман о том, когда прекратится украинский терроризм и где должна остановиться Россия
17:56 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
Публицист, Депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман рассказал Украине.ру о важности упрощённого получения российского гражданства для всех граждан Украины, об украинском государственном терроризме и о главном «вундерваффе» ВСУ
0:44 — Упрощенное гражданство России для всех украинцев;
6:58 — Удары HIMARSами: новое украинское «вундерваффе»;
12:04 — Заявление Арестовича об ударах по Херсонской области;
14:57 — Борьба с терроризмом и обстрелами;
Напомним, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.