В украинском правительстве рассказали, что нужно знать, чтобы получить украинский паспорт
17:51 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Арсен Аваков / Перейти в фотобанкПаспорт Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Арсен Аваков
В украинском правительстве готовится законопроект о введении комплексного экзамена для получения украинского гражданства, сообщил 12 июля в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
В комплексный экзамен войдет прохождение комиссии по стандартам украинского языка, знанию истории Украины и основ Конституции страны.
11 июля, 16:03Покушение на Сальдо, российское гражданство для жителей Украины и Донбасса, потери Украины. Хроника событий на Украине на 16:00 11 июляНа главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо попытались совершить покушение. Украинские военные продолжали нести потери. Президент России Владимир Путин упростил получение российского гражданства для жителей Украины и ДНР и ЛНР
Уточняется, что законопроект разрабатывается в данный момент Кабинетом министров.