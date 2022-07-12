В украинском правительстве рассказали, что нужно знать, чтобы получить украинский паспорт - 13.07.2022 Украина.ру
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В украинском правительстве рассказали, что нужно знать, чтобы получить украинский паспорт
В украинском правительстве рассказали, что нужно знать, чтобы получить украинский паспорт - 13.07.2022 Украина.ру
В украинском правительстве рассказали, что нужно знать, чтобы получить украинский паспорт
В украинском правительстве готовится законопроект о введении комплексного экзамена для получения украинского гражданства, сообщил 12 июля в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
2022-07-12T17:51
2022-07-13T11:11
новости
паспорт
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https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1034345668.jpg?10213371851657699895
В комплексный экзамен войдет прохождение комиссии по&nbsp;стандартам украинского языка, знанию истории Украины и&nbsp;основ Конституции страны.Уточняется, что законопроект разрабатывается в&nbsp;данный момент Кабинетом министров.
/20220711/1034333205.html
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новости, паспорт

В украинском правительстве рассказали, что нужно знать, чтобы получить украинский паспорт

17:51 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Арсен Аваков / Перейти в фотобанкПаспорт Украины
Паспорт Украины - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Арсен Аваков
Перейти в фотобанк
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В украинском правительстве готовится законопроект о введении комплексного экзамена для получения украинского гражданства, сообщил 12 июля в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
В комплексный экзамен войдет прохождение комиссии по стандартам украинского языка, знанию истории Украины и основ Конституции страны.
бомба Сальдо - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 16:03
Покушение на Сальдо, российское гражданство для жителей Украины и Донбасса, потери Украины. Хроника событий на Украине на 16:00 11 июляНа главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо попытались совершить покушение. Украинские военные продолжали нести потери. Президент России Владимир Путин упростил получение российского гражданства для жителей Украины и ДНР и ЛНР
Уточняется, что законопроект разрабатывается в данный момент Кабинетом министров.
 
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