https://ukraina.ru/20220712/1034345668.html

В украинском правительстве рассказали, что нужно знать, чтобы получить украинский паспорт

В украинском правительстве рассказали, что нужно знать, чтобы получить украинский паспорт - 13.07.2022 Украина.ру

В украинском правительстве рассказали, что нужно знать, чтобы получить украинский паспорт

В украинском правительстве готовится законопроект о введении комплексного экзамена для получения украинского гражданства, сообщил 12 июля в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

2022-07-12T17:51

2022-07-12T17:51

2022-07-13T11:11

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паспорт

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В комплексный экзамен войдет прохождение комиссии по стандартам украинского языка, знанию истории Украины и основ Конституции страны.Уточняется, что законопроект разрабатывается в данный момент Кабинетом министров.

/20220711/1034333205.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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