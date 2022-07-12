«Наступать надо там, где получается»: Евссев предположил, какой город российские войска скоро освободят от ВСУ - 13.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220712/1034345636.html
«Наступать надо там, где получается»: Евссев предположил, какой город российские войска скоро освободят от ВСУ
«Наступать надо там, где получается»: Евссев предположил, какой город российские войска скоро освободят от ВСУ - 13.07.2022 Украина.ру
«Наступать надо там, где получается»: Евссев предположил, какой город российские войска скоро освободят от ВСУ
Основной взлом линии фронта произошел на линии Северодонецк - Лисичанск - Горское - Золотое, теперь войска РФ движутся в сторону Северска, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-07-12T19:00
2022-07-13T11:11
новости
северск
владимир евсеев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1034345636.jpg?10342956281657699895
&laquo;Основной взлом линии фронта произошел на&nbsp;линии Северодонецк&nbsp;&mdash; Лисичанск&nbsp;&mdash; Горское&nbsp;&mdash; Золотое. Насколько я понимаю, теперь развивается успешное наступление в&nbsp;сторону Северска. Возможно его освобождение, а&nbsp;потом начнется движение в&nbsp;сторону Артемовска и&nbsp;Славянска. &nbsp;А когда удастся окружить авдеевскую группировку, то удастся окружить и&nbsp;все остальные Угледар, Новолуганское, Пески, Марьинка&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал Евсеев.Самое ближайшее, что можно ожидать&nbsp;&mdash; это освобождение Северска, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.&nbsp;
/20220712/1034342434.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, северск, владимир евсеев

«Наступать надо там, где получается»: Евссев предположил, какой город российские войска скоро освободят от ВСУ

19:00 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкБлокпост ВС РФ в Харьковской области
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Кирилл Нортон
Перейти в фотобанк
Читать в
Основной взлом линии фронта произошел на линии Северодонецк - Лисичанск - Горское - Золотое, теперь войска РФ движутся в сторону Северска, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
«Основной взлом линии фронта произошел на линии Северодонецк — Лисичанск — Горское — Золотое. Насколько я понимаю, теперь развивается успешное наступление в сторону Северска. Возможно его освобождение, а потом начнется движение в сторону Артемовска и Славянска.  А когда удастся окружить авдеевскую группировку, то удастся окружить и все остальные Угледар, Новолуганское, Пески, Марьинка», — сказал Евсеев.
Новая Каховка вице-губернатор Херсончкой области Екатерина Губарева
Вчера, 15:51
«Бьют по мирным русским городам Херсонщины». Что говорят очевидцы об ударах HIMARS по Новой КаховкеВ течение четырех месяцев после фактического мирного перехода Таврического края под контроль России тут практически ничего не напоминало о военных действиях. Однако после получения американской и французской артиллерии Киев заговорил о скором наступлении на Херсон. Будет оно или нет, сказать трудно, но обстрелы городов Херсонщины уже начались
Самое ближайшее, что можно ожидать — это освобождение Северска, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
 
НовостиСеверскВладимир Евсеев
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:45"Прячутся за НАТО": Суздальцев рассказал, каким способом Россия может надавить на Литву
18:30Эксперт рассказал, как запрет Литвы на транзит отразился на Калининградской области
18:20В Минобороны прокомментировали переговоры по зерну
18:16Первый Герой-артиллерист: похоронен заживо, воевал в штрафбате и стал депутатом
18:15"Урон уже огромный". Суздальцев о том, чем закончится атака Литвы на Калининград
18:04"Список 30-ти": Царёв о том, как Киев узаконил террор
18:01Украинский фронт: буря в перспективе
18:00Начали что-то подозревать. Эксперт о том, что в Польше думают про их наемников на Украине
17:55Саакашвили поздравил Украину с победой в битве, которой не было
17:53Румынские номера и новые F-16. Стали известны подробности новых поставок вооружения
17:44"Звуки взрывов слышите? А они есть!": Порошенко опозорился на передовой
17:44"Есть враг". Украинский министр показал донос на беременную "коллаборантку"
17:21Зерно - не проблема продовольствия, а повод для войны: Марков о встрече в Стамбуле. Видео
16:55США впервые признали свою причастность к госпереворотам. Как это было на Украине
16:51В Раде разразились нецензурными угрозами в адрес Ким Чен Ына
16:49Контрнаступление в никуда. Запад проигрывает России в выносливости
16:47Соглашение Москвы и Киева, Бербок-украинка: что говорили об Украине в мире 13 июля
16:30Нагородили огород. Эксперт о том, чем закончилась попытка поляков забрать Западную Украину
16:19Контраступление от Порошенко, потери Украины. Хроника событий на Украине на 16:00 13 июля
16:06На Украине продают торты с фото погибших российских военных
Лента новостейМолния