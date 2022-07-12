«Наступать надо там, где получается»: Евссев предположил, какой город российские войска скоро освободят от ВСУ
19:00 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
Основной взлом линии фронта произошел на линии Северодонецк - Лисичанск - Горское - Золотое, теперь войска РФ движутся в сторону Северска, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
«Основной взлом линии фронта произошел на линии Северодонецк — Лисичанск — Горское — Золотое. Насколько я понимаю, теперь развивается успешное наступление в сторону Северска. Возможно его освобождение, а потом начнется движение в сторону Артемовска и Славянска. А когда удастся окружить авдеевскую группировку, то удастся окружить и все остальные Угледар, Новолуганское, Пески, Марьинка», — сказал Евсеев.
Вчера, 15:51«Бьют по мирным русским городам Херсонщины». Что говорят очевидцы об ударах HIMARS по Новой КаховкеВ течение четырех месяцев после фактического мирного перехода Таврического края под контроль России тут практически ничего не напоминало о военных действиях. Однако после получения американской и французской артиллерии Киев заговорил о скором наступлении на Херсон. Будет оно или нет, сказать трудно, но обстрелы городов Херсонщины уже начались
Самое ближайшее, что можно ожидать — это освобождение Северска, заключил эксперт.
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