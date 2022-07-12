Что дало Украине оружие США и чем чревато признание Киева в гостерроризме - Михеев

01:03 – Удары по Новой Каховке, применение дрона-камикадзе по жилому массиву Энергодара и обстрелы Донбасса: как бороться с терроризмом государственного масштаба и что ему можно противопоставить?

05:12 – Насколько HImars можно назвать украинским "Вундерваффе" — если не в военном, то в медийном плане?

08:52 — Как Украина стала полигоном для западного ВПК?

11:10 — Эффект медиа-пропаганды и мультипликации: почему за эти 8 лет было так мало сделано на тему Донбасса?

16:10 — Почему украинцев беспокоит возможный референдум на освобожденных территориях, но не беспокоит особый статус для поляков на территории Украины?