Что дало Украине оружие США и чем чревато признание Киева в гостерроризме - Михеев - 13.07.2022 Украина.ру
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Что дало Украине оружие США и чем чревато признание Киева в гостерроризме - Михеев
Что дало Украине оружие США и чем чревато признание Киева в гостерроризме - Михеев - 13.07.2022 Украина.ру
Что дало Украине оружие США и чем чревато признание Киева в гостерроризме - Михеев
Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру прокомментировал активизацию терроризма на освобожденных территориях
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Также рассказал о&nbsp;целях, которые преследует украинская власть, и&nbsp;методах грязной пропаганды: &nbsp;Напомним, 12 июля украинские силовики попытались применить еще один дрон-камикадзе в&nbsp;Энергодаре в&nbsp;Запорожской области, его уничтожили силы противовоздушной обороны ВС РФ. Ранее представитель пресс-службы ВГА Энергодара сообщил, что украинские силовики применили дрон-камикадзе в&nbsp;жилом районе Энергодара.
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youtube, видео, rutube, сергей михеев, донбасс, сша, запад

Что дало Украине оружие США и чем чревато признание Киева в гостерроризме - Михеев

17:36 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
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Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру прокомментировал активизацию терроризма на освобожденных территориях
Также рассказал о целях, которые преследует украинская власть, и методах грязной пропаганды:  
01:03 – Удары по Новой Каховке, применение дрона-камикадзе по жилому массиву Энергодара и обстрелы Донбасса: как бороться с терроризмом государственного масштаба и что ему можно противопоставить?
05:12 – Насколько HImars можно назвать украинским "Вундерваффе" — если не в военном, то в медийном плане?
08:52 — Как Украина стала полигоном для западного ВПК?  
11:10 — Эффект медиа-пропаганды и мультипликации: почему за эти 8 лет было так мало сделано на тему Донбасса?   
16:10 — Почему украинцев беспокоит возможный референдум на освобожденных территориях, но не беспокоит особый статус для поляков на территории Украины?
Напомним, 12 июля украинские силовики попытались применить еще один дрон-камикадзе в Энергодаре в Запорожской области, его уничтожили силы противовоздушной обороны ВС РФ. Ранее представитель пресс-службы ВГА Энергодара сообщил, что украинские силовики применили дрон-камикадзе в жилом районе Энергодара.
 
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