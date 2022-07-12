Что дало Украине оружие США и чем чревато признание Киева в гостерроризме - Михеев
17:36 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру прокомментировал активизацию терроризма на освобожденных территориях
Также рассказал о целях, которые преследует украинская власть, и методах грязной пропаганды:
01:03 – Удары по Новой Каховке, применение дрона-камикадзе по жилому массиву Энергодара и обстрелы Донбасса: как бороться с терроризмом государственного масштаба и что ему можно противопоставить?
05:12 – Насколько HImars можно назвать украинским "Вундерваффе" — если не в военном, то в медийном плане?
08:52 — Как Украина стала полигоном для западного ВПК?
11:10 — Эффект медиа-пропаганды и мультипликации: почему за эти 8 лет было так мало сделано на тему Донбасса?
16:10 — Почему украинцев беспокоит возможный референдум на освобожденных территориях, но не беспокоит особый статус для поляков на территории Украины?
05:12 – Насколько HImars можно назвать украинским "Вундерваффе" — если не в военном, то в медийном плане?
08:52 — Как Украина стала полигоном для западного ВПК?
11:10 — Эффект медиа-пропаганды и мультипликации: почему за эти 8 лет было так мало сделано на тему Донбасса?
16:10 — Почему украинцев беспокоит возможный референдум на освобожденных территориях, но не беспокоит особый статус для поляков на территории Украины?
Напомним, 12 июля украинские силовики попытались применить еще один дрон-камикадзе в Энергодаре в Запорожской области, его уничтожили силы противовоздушной обороны ВС РФ. Ранее представитель пресс-службы ВГА Энергодара сообщил, что украинские силовики применили дрон-камикадзе в жилом районе Энергодара.