https://ukraina.ru/20220712/1034345485.html

Выдрин: бывший комик Зеленский превратил ЕС в унылый обоз, а его бывших випов - в скучных «пиджаков»

Выдрин: бывший комик Зеленский превратил ЕС в унылый обоз, а его бывших випов - в скучных «пиджаков» - 13.07.2022 Украина.ру

Выдрин: бывший комик Зеленский превратил ЕС в унылый обоз, а его бывших випов - в скучных «пиджаков»

Весь мир недооценил не только Владимира Зеленского, но и «глубину мутации западной политики», поставившей во главу угла запрос на «казаться», а не «быть». Бывший квнщик метко попал в эту информационную струю, поэтому и стал на Западе звездой. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Дмитрий Выдрин

2022-07-12T17:39

2022-07-12T17:39

2022-07-13T11:11

новости

дмитрий выдрин

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«Бывший комик сотворил лучший в своей жизни фарс. Он Евросоюз превратил в унылый обоз, а бывших ЕС-випов — в скучных «пиджаков», «тыловиков», заискивающих перед франтоватыми и камуфлированными «фронтовиками». Зеленский сильно помог Штатам сделать нынешний «запрос на безопасность» престижнее вчерашнего «запроса на благополучие»», — сказал эксперт.Он добавил, что многие геополитические скетчи Зеленского прописывались для тандема двух «коверных» — его самого и уже без пяти минут премьера Британии Бориса Джонсона. По мнению политолога, после ухода последнего, на арену снова могут выйти «силачи» — реальные персонажи типа экс-президента США Дональда трампа и «тогда актеру не поздоровится».Полностью интервью с Дмитрием Выдриным можно прочитать здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дмитрий выдрин