Выдрин: бывший комик Зеленский превратил ЕС в унылый обоз, а его бывших випов - в скучных «пиджаков» - 13.07.2022 Украина.ру
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Выдрин: бывший комик Зеленский превратил ЕС в унылый обоз, а его бывших випов - в скучных «пиджаков»
Выдрин: бывший комик Зеленский превратил ЕС в унылый обоз, а его бывших випов - в скучных «пиджаков» - 13.07.2022 Украина.ру
Выдрин: бывший комик Зеленский превратил ЕС в унылый обоз, а его бывших випов - в скучных «пиджаков»
Весь мир недооценил не только Владимира Зеленского, но и «глубину мутации западной политики», поставившей во главу угла запрос на «казаться», а не «быть». Бывший квнщик метко попал в эту информационную струю, поэтому и стал на Западе звездой. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Дмитрий Выдрин
2022-07-12T17:39
2022-07-13T11:11
новости
дмитрий выдрин
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&laquo;Бывший комик сотворил лучший в&nbsp;своей жизни фарс. Он Евросоюз превратил в&nbsp;унылый обоз, а&nbsp;бывших ЕС-випов&nbsp;&mdash; в&nbsp;скучных &laquo;пиджаков&raquo;, &laquo;тыловиков&raquo;, заискивающих перед франтоватыми и&nbsp;камуфлированными &laquo;фронтовиками&raquo;. Зеленский сильно помог Штатам сделать нынешний &laquo;запрос на&nbsp;безопасность&raquo; престижнее вчерашнего &laquo;запроса на&nbsp;благополучие&raquo;&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал эксперт.Он добавил, что многие геополитические скетчи Зеленского прописывались для&nbsp;тандема двух &laquo;коверных&raquo;&nbsp;&mdash; его самого и&nbsp;уже без&nbsp;пяти минут премьера Британии Бориса Джонсона. По мнению политолога, после ухода последнего, на&nbsp;арену снова могут выйти &laquo;силачи&raquo;&nbsp;&mdash; реальные персонажи типа экс-президента США Дональда трампа и &laquo;тогда актеру не&nbsp;поздоровится&raquo;.Полностью интервью с Дмитрием Выдриным можно прочитать здесь.
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452
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1
5
4.7
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новости, дмитрий выдрин

Выдрин: бывший комик Зеленский превратил ЕС в унылый обоз, а его бывших випов - в скучных «пиджаков»

17:39 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© president.gov.uaПрезиденты Франции и Румынии Эммануэль Макрон и Клаус Йоханнис, премьер-министр Италии Марио Драги и канцлер Германии Олаф Шольц Владимир Зеленский
Президенты Франции и Румынии Эммануэль Макрон и Клаус Йоханнис, премьер-министр Италии Марио Драги и канцлер Германии Олаф Шольц Владимир Зеленский
© president.gov.ua
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Весь мир недооценил не только Владимира Зеленского, но и «глубину мутации западной политики», поставившей во главу угла запрос на «казаться», а не «быть». Бывший квнщик метко попал в эту информационную струю, поэтому и стал на Западе звездой. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Дмитрий Выдрин
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«Бывший комик сотворил лучший в своей жизни фарс. Он Евросоюз превратил в унылый обоз, а бывших ЕС-випов — в скучных «пиджаков», «тыловиков», заискивающих перед франтоватыми и камуфлированными «фронтовиками». Зеленский сильно помог Штатам сделать нынешний «запрос на безопасность» престижнее вчерашнего «запроса на благополучие»», — сказал эксперт.
Он добавил, что многие геополитические скетчи Зеленского прописывались для тандема двух «коверных» — его самого и уже без пяти минут премьера Британии Бориса Джонсона. По мнению политолога, после ухода последнего, на арену снова могут выйти «силачи» — реальные персонажи типа экс-президента США Дональда трампа и «тогда актеру не поздоровится».
Полностью интервью с Дмитрием Выдриным можно прочитать здесь.
 
НовостиДмитрий Выдрин
 
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