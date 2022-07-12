«Должны жить в равных условиях»: Евссев рассказал, когда Россия может начать мобилизацию
19:55 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
Когда России грозит угроза, как государству, то должны быть приняты любые методы для спасения и обеспечения мирной жизни россиян в стране, даже начать мобилизацию, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
По его мнению, когда стоит вопрос о существовании России как таковой, могут быть приняты любые меры для спасения государства, которые могут обеспечить мирную жизнь российского народа.
«Если кто-то не хочет служить в армии, то его надо отправить жить в Белгородскую, Курскую или Брянскую области, которые находятся под постоянным обстрелом. Почему люди там должны жить под обстрелом, пока другие чем-то там возмущаются? Они должны жить в равных условиях», — сказал Евсеев, отвечая на вопрос, почему России важно провести или не допустить мобилизацию, учитывая, что примерно 30% россиян не поддерживают спецоперацию.
Вчера, 12:21«На Киев». Что осталось от Украины на освобожденных территорияхНа границе Херсонской области и Крыма уже нет украинских «прикордонників». Россия в регионе навсегда, как уверяют в военно-гражданской администрации. Но остались таблички на мове, следы коротких боев. Прилет ракеты HIMARS стал событием, но на настроениях не особо отразился. Что еще происходит на освобожденной территории, узнавал Василий Ткач
По его словам, если Россия хочет сохранить свою страну, то должны быть приняты любые меры, потому что безнаказанность способствует новым преступлениям киевского режима.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.