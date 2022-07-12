https://ukraina.ru/20220712/1034345434.html

«Должны жить в равных условиях»: Евссев рассказал, когда Россия может начать мобилизацию

«Должны жить в равных условиях»: Евссев рассказал, когда Россия может начать мобилизацию - 13.07.2022 Украина.ру

«Должны жить в равных условиях»: Евссев рассказал, когда Россия может начать мобилизацию

Когда России грозит угроза, как государству, то должны быть приняты любые методы для спасения и обеспечения мирной жизни россиян в стране, даже начать мобилизацию, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-07-12T19:55

2022-07-12T19:55

2022-07-13T11:11

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По его мнению, когда стоит вопрос о существовании России как таковой, могут быть приняты любые меры для спасения государства, которые могут обеспечить мирную жизнь российского народа.По его словам, если Россия хочет сохранить свою страну, то должны быть приняты любые меры, потому что безнаказанность способствует новым преступлениям киевского режима.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, мобилизация