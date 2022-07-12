Бывшего депутата Верховной Рады поймали «на горячем» - 13.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220712/1034345402.html
Бывшего депутата Верховной Рады поймали «на горячем»
Бывшего депутата Верховной Рады поймали «на горячем» - 13.07.2022 Украина.ру
Бывшего депутата Верховной Рады поймали «на горячем»
Бывшего депутата Верховной Рады задержали 12 июля в Киеве за взятку. Национальная полиция Украины не раскрывает личность преступника, но по данным СМИ им является Артур Белоус
2022-07-12T17:39
2022-07-13T11:11
новости
депутат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1034345402.jpg?10304075561657699895
В официальном сообщении прокуратуры сказано, что экс-депутат задержан за&nbsp;вымогательство 10 тысяч долларов за&nbsp;влияние на&nbsp;суд.По данным СМИ, взятку Белоус потребовал от&nbsp;предприятия, обещая повлиять на&nbsp;положительное решение суда и&nbsp;был задержан &laquo;на горячем&raquo;.Артур Белоус был депутатом третьего созыва Верховной Рады с&nbsp;1998 по&nbsp;2002 годы от&nbsp;Народно-демократической партии.
/20220517/1033971935.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, депутат

Бывшего депутата Верховной Рады поймали «на горячем»

17:39 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкнаручники
наручники
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
Бывшего депутата Верховной Рады задержали 12 июля в Киеве за взятку. Национальная полиция Украины не раскрывает личность преступника, но по данным СМИ им является Артур Белоус
В официальном сообщении прокуратуры сказано, что экс-депутат задержан за вымогательство 10 тысяч долларов за влияние на суд.
«При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры города Киева задержан бывший народный депутат Украины по факту вымогательства неправомерной выгоды за влияние на принятие решения судьями, — сказано в сообщении прокуратуры», — говорится в сообщении.
Зеленский флаг ООН
17 мая, 07:32
У ООН для Украины плохой прогноз. О чем Зеленский не предупредил согражданОколо 90% украинцев окажется за чертой бедности, если военный конфликт будет продолжительным. Такой прогноз дала Организация объединенных наций
По данным СМИ, взятку Белоус потребовал от предприятия, обещая повлиять на положительное решение суда и был задержан «на горячем».
Артур Белоус был депутатом третьего созыва Верховной Рады с 1998 по 2002 годы от Народно-демократической партии.
 
Новостидепутат
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:45"Прячутся за НАТО": Суздальцев рассказал, каким способом Россия может надавить на Литву
18:30Эксперт рассказал, как запрет Литвы на транзит отразился на Калининградской области
18:20В Минобороны прокомментировали переговоры по зерну
18:16Первый Герой-артиллерист: похоронен заживо, воевал в штрафбате и стал депутатом
18:15"Урон уже огромный". Суздальцев о том, чем закончится атака Литвы на Калининград
18:04"Список 30-ти": Царёв о том, как Киев узаконил террор
18:01Украинский фронт: буря в перспективе
18:00Начали что-то подозревать. Эксперт о том, что в Польше думают про их наемников на Украине
17:55Саакашвили поздравил Украину с победой в битве, которой не было
17:53Румынские номера и новые F-16. Стали известны подробности новых поставок вооружения
17:44"Звуки взрывов слышите? А они есть!": Порошенко опозорился на передовой
17:44"Есть враг". Украинский министр показал донос на беременную "коллаборантку"
17:21Зерно - не проблема продовольствия, а повод для войны: Марков о встрече в Стамбуле. Видео
16:55США впервые признали свою причастность к госпереворотам. Как это было на Украине
16:51В Раде разразились нецензурными угрозами в адрес Ким Чен Ына
16:49Контрнаступление в никуда. Запад проигрывает России в выносливости
16:47Соглашение Москвы и Киева, Бербок-украинка: что говорили об Украине в мире 13 июля
16:30Нагородили огород. Эксперт о том, чем закончилась попытка поляков забрать Западную Украину
16:19Контраступление от Порошенко, потери Украины. Хроника событий на Украине на 16:00 13 июля
16:06На Украине продают торты с фото погибших российских военных
Лента новостейМолния