«Ее поделят Россия и Германия». Эксперт о том, как США уже дважды «кинули» Польшу - 13.07.2022 Украина.ру
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«Ее поделят Россия и Германия». Эксперт о том, как США уже дважды «кинули» Польшу
«Ее поделят Россия и Германия». Эксперт о том, как США уже дважды «кинули» Польшу - 13.07.2022 Украина.ру
«Ее поделят Россия и Германия». Эксперт о том, как США уже дважды «кинули» Польшу
Для Америки не составит особого труда уйти из Центральной и Восточной Европы в случае победы России на Украине, чего опасается Польша, потому что США даже при Трампе в этом регионе не особенно присутствовали. Об этом рассказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью изданию Украина.ру
2022-07-12T18:00
2022-07-13T11:11
новости
польша
россия
сша
украина
германия
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https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1034345359.jpg?10193613051657699895
Эксперт отметил, что при&nbsp;Трампе поляки &laquo;носились&raquo; с &laquo;Инициативой трех морей&raquo;. Это был проект Atlantic Consul, но&nbsp;и то это был чисто экономический проект. Уже на&nbsp;исходе каденции Трампа бывший на&nbsp;тот момент госсекретарем Майк Помпео обещал, что американцы вложат миллиард долларов, но&nbsp;они так ничего и&nbsp;не вложили.Был еще один проект, когда после саммита в&nbsp;НАТО в&nbsp;2015 году, когда было принято решение о&nbsp;временном присутствии ряда стран НАТО на&nbsp;восточном флаге Альянса, но&nbsp;было именно временным присутствием, несмотря на&nbsp;то, что американцы там строили свою инфраструктуру и&nbsp;склады, уточнил политолог.В этом смысле для&nbsp;американцев очень просто уйти из&nbsp;Центральной и&nbsp;Восточной Европы. Они не&nbsp;успели там укорениться. Они просто свои временные дивизии из&nbsp;Польши выведут, и&nbsp;всё. США просто ограничатся Западной Европой. А Центральная и&nbsp;Восточная Европа просто будет зоной геополитической нестабильности, и&nbsp;Польша боится, что в&nbsp;этом случае возникнет новый русско-прусский союз, когда Россия и&nbsp;Германия это пространство поделят, добавил полоновед.Да, эти государства останутся, но&nbsp;они просто будут чьими-то марионетками при&nbsp;всех внешних признаках сохранения суверенитета, заключил собеседник издания.
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5
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новости, польша, россия, сша, украина, германия

«Ее поделят Россия и Германия». Эксперт о том, как США уже дважды «кинули» Польшу

18:00 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВ Польше размещен батальон НАТО
В Польше размещен батальон НАТО - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Для Америки не составит особого труда уйти из Центральной и Восточной Европы в случае победы России на Украине, чего опасается Польша, потому что США даже при Трампе в этом регионе не особенно присутствовали. Об этом рассказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью изданию Украина.ру
Станислав Стремидловский интервью
Вчера, 16:15
Станислав Стремидловский о польских наемниках на Украине, законопроекте Зеленского и войне с РоссиейЕсли бы эта угроза нападения Польши была серьезной, то военные это всё суммировали бы, проанализировали бы и передали бы на уровень высшего руководства России. Если же официальная Москва по этому поводу молчит, то пока такой угрозы нет, считает специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский
Эксперт отметил, что при Трампе поляки «носились» с «Инициативой трех морей». Это был проект Atlantic Consul, но и то это был чисто экономический проект. Уже на исходе каденции Трампа бывший на тот момент госсекретарем Майк Помпео обещал, что американцы вложат миллиард долларов, но они так ничего и не вложили.
Был еще один проект, когда после саммита в НАТО в 2015 году, когда было принято решение о временном присутствии ряда стран НАТО на восточном флаге Альянса, но было именно временным присутствием, несмотря на то, что американцы там строили свою инфраструктуру и склады, уточнил политолог.
«Это не было постоянной базой, а PiS рассчитывала, что при Трампе Польша станет чем-то вроде ФРГ во времена противостояния Восточного и Западного блока. Предполагалось, что Польша станет страной с передовой инфраструктурой, где будут размещены постоянные базы, но американцы как сидели на базе Rammstein, откуда они ведут операции в Северной Африке и на Ближнем Востоке, так и сидят. Их атомные бомбы как хранились на территории Германии, так и хранятся», — указал Стремидловский.
В этом смысле для американцев очень просто уйти из Центральной и Восточной Европы. Они не успели там укорениться. Они просто свои временные дивизии из Польши выведут, и всё. США просто ограничатся Западной Европой. А Центральная и Восточная Европа просто будет зоной геополитической нестабильности, и Польша боится, что в этом случае возникнет новый русско-прусский союз, когда Россия и Германия это пространство поделят, добавил полоновед.
Да, эти государства останутся, но они просто будут чьими-то марионетками при всех внешних признаках сохранения суверенитета, заключил собеседник издания.
 
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