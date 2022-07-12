https://ukraina.ru/20220712/1034345359.html

«Ее поделят Россия и Германия». Эксперт о том, как США уже дважды «кинули» Польшу

«Ее поделят Россия и Германия». Эксперт о том, как США уже дважды «кинули» Польшу - 13.07.2022 Украина.ру

«Ее поделят Россия и Германия». Эксперт о том, как США уже дважды «кинули» Польшу

Для Америки не составит особого труда уйти из Центральной и Восточной Европы в случае победы России на Украине, чего опасается Польша, потому что США даже при Трампе в этом регионе не особенно присутствовали. Об этом рассказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью изданию Украина.ру

2022-07-12T18:00

2022-07-12T18:00

2022-07-13T11:11

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Эксперт отметил, что при Трампе поляки «носились» с «Инициативой трех морей». Это был проект Atlantic Consul, но и то это был чисто экономический проект. Уже на исходе каденции Трампа бывший на тот момент госсекретарем Майк Помпео обещал, что американцы вложат миллиард долларов, но они так ничего и не вложили.Был еще один проект, когда после саммита в НАТО в 2015 году, когда было принято решение о временном присутствии ряда стран НАТО на восточном флаге Альянса, но было именно временным присутствием, несмотря на то, что американцы там строили свою инфраструктуру и склады, уточнил политолог.В этом смысле для американцев очень просто уйти из Центральной и Восточной Европы. Они не успели там укорениться. Они просто свои временные дивизии из Польши выведут, и всё. США просто ограничатся Западной Европой. А Центральная и Восточная Европа просто будет зоной геополитической нестабильности, и Польша боится, что в этом случае возникнет новый русско-прусский союз, когда Россия и Германия это пространство поделят, добавил полоновед.Да, эти государства останутся, но они просто будут чьими-то марионетками при всех внешних признаках сохранения суверенитета, заключил собеседник издания.

/20220712/1034342772.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, россия, сша, украина, германия