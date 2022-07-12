Выдрин рассказал, как Зеленский сменил амплуа неудачника из «Служебного романа» на брутального мачо из «Военно-полевого романа» - 13.07.2022 Украина.ру
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Выдрин рассказал, как Зеленский сменил амплуа неудачника из «Служебного романа» на брутального мачо из «Военно-полевого романа»
Выдрин рассказал, как Зеленский сменил амплуа неудачника из «Служебного романа» на брутального мачо из «Военно-полевого романа» - 13.07.2022 Украина.ру
Выдрин рассказал, как Зеленский сменил амплуа неудачника из «Служебного романа» на брутального мачо из «Военно-полевого романа»
Владимир Зеленский сделал непостижимое: он не спустился в политику со сцены КВН, а затащил ее на свои подмостки, заставив западный мир оценивать эффективность политики не ростом экономики и уровнем жизни, а сценической мимикой, колкостью шуток и имитацией слезы. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Дмитрий Выдрин
2022-07-12T17:59
2022-07-13T11:11
новости
дмитрий выдрин
зеленский
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&laquo;Вот у&nbsp;кого жизнь удалась, так удалась! Удалось сменить сценическое амплуа. Из героя "Служебного романа"&nbsp;&mdash; неловкого рохли и&nbsp;карьерного неудачника&nbsp;&mdash; стал, несмотря на&nbsp;скромную физическую фактуру, брутальным мачо&nbsp;&mdash; желанным, небритым и&nbsp;камуфлированным. Героем "Военно-полевого романа"&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал эксперт.Полностью интервью с Дмитрием Выдриным можно прочитать здесь.
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96
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5
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96
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новости, дмитрий выдрин, зеленский

Выдрин рассказал, как Зеленский сменил амплуа неудачника из «Служебного романа» на брутального мачо из «Военно-полевого романа»

17:59 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© AP / Efrem LukatskyЗеленский
Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Владимир Зеленский сделал непостижимое: он не спустился в политику со сцены КВН, а затащил ее на свои подмостки, заставив западный мир оценивать эффективность политики не ростом экономики и уровнем жизни, а сценической мимикой, колкостью шуток и имитацией слезы. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Дмитрий Выдрин
«Вот у кого жизнь удалась, так удалась! Удалось сменить сценическое амплуа. Из героя "Служебного романа" — неловкого рохли и карьерного неудачника — стал, несмотря на скромную физическую фактуру, брутальным мачо — желанным, небритым и камуфлированным. Героем "Военно-полевого романа"», — сказал эксперт.
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Вчера, 17:01
Названо количество россиян, которые подали заявление на украинскую визуС момента ввода визового режима, десять граждан России подали заявление на получение украинской визы, сообщает 12 июля УНН со ссылкой на спикера МИД Украины Олега Николаенко
Полностью интервью с Дмитрием Выдриным можно прочитать здесь.
 
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