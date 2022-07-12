https://ukraina.ru/20220712/1034345115.html

Выдрин рассказал, как Зеленский сменил амплуа неудачника из «Служебного романа» на брутального мачо из «Военно-полевого романа»

Выдрин рассказал, как Зеленский сменил амплуа неудачника из «Служебного романа» на брутального мачо из «Военно-полевого романа» - 13.07.2022 Украина.ру

Выдрин рассказал, как Зеленский сменил амплуа неудачника из «Служебного романа» на брутального мачо из «Военно-полевого романа»

Владимир Зеленский сделал непостижимое: он не спустился в политику со сцены КВН, а затащил ее на свои подмостки, заставив западный мир оценивать эффективность политики не ростом экономики и уровнем жизни, а сценической мимикой, колкостью шуток и имитацией слезы. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Дмитрий Выдрин

2022-07-12T17:59

2022-07-12T17:59

2022-07-13T11:11

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«Вот у кого жизнь удалась, так удалась! Удалось сменить сценическое амплуа. Из героя "Служебного романа" — неловкого рохли и карьерного неудачника — стал, несмотря на скромную физическую фактуру, брутальным мачо — желанным, небритым и камуфлированным. Героем "Военно-полевого романа"», — сказал эксперт.Полностью интервью с Дмитрием Выдриным можно прочитать здесь.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дмитрий выдрин, зеленский