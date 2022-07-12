https://ukraina.ru/20220712/1034345115.html
Выдрин рассказал, как Зеленский сменил амплуа неудачника из «Служебного романа» на брутального мачо из «Военно-полевого романа»
Выдрин рассказал, как Зеленский сменил амплуа неудачника из «Служебного романа» на брутального мачо из «Военно-полевого романа» - 13.07.2022 Украина.ру
Выдрин рассказал, как Зеленский сменил амплуа неудачника из «Служебного романа» на брутального мачо из «Военно-полевого романа»
Владимир Зеленский сделал непостижимое: он не спустился в политику со сцены КВН, а затащил ее на свои подмостки, заставив западный мир оценивать эффективность политики не ростом экономики и уровнем жизни, а сценической мимикой, колкостью шуток и имитацией слезы. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Дмитрий Выдрин
2022-07-12T17:59
2022-07-12T17:59
2022-07-13T11:11
новости
дмитрий выдрин
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«Вот у кого жизнь удалась, так удалась! Удалось сменить сценическое амплуа. Из героя "Служебного романа" — неловкого рохли и карьерного неудачника — стал, несмотря на скромную физическую фактуру, брутальным мачо — желанным, небритым и камуфлированным. Героем "Военно-полевого романа"», — сказал эксперт.Полностью интервью с Дмитрием Выдриным можно прочитать здесь.
/20220712/1034344924.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дмитрий выдрин, зеленский
Выдрин рассказал, как Зеленский сменил амплуа неудачника из «Служебного романа» на брутального мачо из «Военно-полевого романа»
17:59 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
Владимир Зеленский сделал непостижимое: он не спустился в политику со сцены КВН, а затащил ее на свои подмостки, заставив западный мир оценивать эффективность политики не ростом экономики и уровнем жизни, а сценической мимикой, колкостью шуток и имитацией слезы. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Дмитрий Выдрин