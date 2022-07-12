Пытается удовлетворить западных партнеров или ведет торг – Ленков объяснил, зачем Зеленский раздает пустые угрозы
17:24 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал в интервью изданию Украина.ру, зачем Владимир Зеленский пытается взять на себя больше, чем может вынести: обещает контратаки при полной неподготовленности ВСУ
Вчера, 12:21«На Киев». Что осталось от Украины на освобожденных территорияхНа границе Херсонской области и Крыма уже нет украинских «прикордонників». Россия в регионе навсегда, как уверяют в военно-гражданской администрации. Но остались таблички на мове, следы коротких боев. Прилет ракеты HIMARS стал событием, но на настроениях не особо отразился. Что еще происходит на освобожденной территории, узнавал Василий Ткач
В коллективном западе есть партия войны, которая выступает за продолжение этой поддержки во что бы то ни стало. Один из лидеров этой партии, Борис Джонсон, недавно был отстранен от премьерской должности в Британии, добавляет Леонков. И есть партия, которая считает, что нужно договариваться, пока это возможно.
«Эти ребята ведут торг. Они выбрасывают в инфопространство свои условия, что готовы отдать часть Украины, остальное мы должны оставить, тогда они будут готовы с нами разговаривать. Но, понятно, что Россия не будет на это соглашаться», — заявляет эксперт.
Именно поэтому, на его взгляд Владимир Зеленский раздает на обещания, угрозы и поручения, которые не имеют ни базы, ни специальной подготовки, ни технических оснований.
Полную версию интервью с Алексеем Леонковым читайте на сайте Украина.ру.