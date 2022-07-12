Пытается удовлетворить западных партнеров или ведет торг – Ленков объяснил, зачем Зеленский раздает пустые угрозы

«На Киев». Что осталось от Украины на освобожденных территориях На границе Херсонской области и Крыма уже нет украинских «прикордонників». Россия в регионе навсегда, как уверяют в военно-гражданской администрации. Но остались таблички на мове, следы коротких боев. Прилет ракеты HIMARS стал событием, но на настроениях не особо отразился. Что еще происходит на освобожденной территории, узнавал Василий Ткач