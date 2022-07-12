Пытается удовлетворить западных партнеров или ведет торг – Ленков объяснил, зачем Зеленский раздает пустые угрозы - 13.07.2022 Украина.ру
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Пытается удовлетворить западных партнеров или ведет торг – Ленков объяснил, зачем Зеленский раздает пустые угрозы
Пытается удовлетворить западных партнеров или ведет торг – Ленков объяснил, зачем Зеленский раздает пустые угрозы - 13.07.2022 Украина.ру
Пытается удовлетворить западных партнеров или ведет торг – Ленков объяснил, зачем Зеленский раздает пустые угрозы
Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал в интервью изданию Украина.ру, зачем Владимир Зеленский пытается взять на себя больше, чем может вынести: обещает контратаки при полной неподготовленности ВСУ
2022-07-12T17:24
2022-07-13T11:11
новости
зеленский
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В коллективном западе есть партия войны, которая выступает за&nbsp;продолжение этой поддержки во&nbsp;что бы то ни&nbsp;стало. Один из&nbsp;лидеров этой партии, Борис Джонсон, недавно был отстранен от&nbsp;премьерской должности в&nbsp;Британии, добавляет Леонков. И есть партия, которая считает, что нужно договариваться, пока это возможно.Именно поэтому, на&nbsp;его взгляд Владимир Зеленский раздает на&nbsp;обещания, угрозы и&nbsp;поручения, которые не&nbsp;имеют ни&nbsp;базы, ни&nbsp;специальной подготовки, ни&nbsp;технических оснований.Полную версию интервью с Алексеем Леонковым читайте на&nbsp;сайте Украина.ру.
/20220712/1034340319.html
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1
5
4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, зеленский

Пытается удовлетворить западных партнеров или ведет торг – Ленков объяснил, зачем Зеленский раздает пустые угрозы

17:24 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© Фото : пресс-служба президента Украины
Читать в
Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал в интервью изданию Украина.ру, зачем Владимир Зеленский пытается взять на себя больше, чем может вынести: обещает контратаки при полной неподготовленности ВСУ
Повседневная жизнь в Херсоне - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 12:21
«На Киев». Что осталось от Украины на освобожденных территорияхНа границе Херсонской области и Крыма уже нет украинских «прикордонників». Россия в регионе навсегда, как уверяют в военно-гражданской администрации. Но остались таблички на мове, следы коротких боев. Прилет ракеты HIMARS стал событием, но на настроениях не особо отразился. Что еще происходит на освобожденной территории, узнавал Василий Ткач
В коллективном западе есть партия войны, которая выступает за продолжение этой поддержки во что бы то ни стало. Один из лидеров этой партии, Борис Джонсон, недавно был отстранен от премьерской должности в Британии, добавляет Леонков. И есть партия, которая считает, что нужно договариваться, пока это возможно.
«Эти ребята ведут торг. Они выбрасывают в инфопространство свои условия, что готовы отдать часть Украины, остальное мы должны оставить, тогда они будут готовы с нами разговаривать. Но, понятно, что Россия не будет на это соглашаться», — заявляет эксперт.
Именно поэтому, на его взгляд Владимир Зеленский раздает на обещания, угрозы и поручения, которые не имеют ни базы, ни специальной подготовки, ни технических оснований.
Полную версию интервью с Алексеем Леонковым читайте на сайте Украина.ру.
 
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