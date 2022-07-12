https://ukraina.ru/20220712/1034344119.html

Эйваз Умеров: Надеюсь, что спецоперация закончится освобождением всей Украины вплоть до границ Польши

Эйваз Умеров: Надеюсь, что спецоперация закончится освобождением всей Украины вплоть до границ Польши - 13.07.2022 Украина.ру

Эйваз Умеров: Надеюсь, что спецоперация закончится освобождением всей Украины вплоть до границ Польши

Преступники в любой плоскости национальности не имеют, а эти ребята сделали глупость и хорошо бы им начать с публичных извинений, прокомментировал Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров нападение на военного в Крыму

2022-07-12T17:38

2022-07-12T17:38

2022-07-13T11:11

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.По данным МВД, в Судаке неизвестные лица нанесли телесные повреждения военнослужащему. Сотрудниками полиции совместно с региональным УФСБ установлены обстоятельства. Никаких опознавательных знаков на одежде, позволяющих определить принадлежность кого-либо из участников инцидента к военнослужащим, не имелось.— Эйваз, что произошло в Судаке на самом деле во время драки с военным?— Военный, контрактник, солдат, после своей опасной работе на Украине приехал пройти курс реабилитации. Известно, что он участвовал в эвакуации наших военных с острова Змеиный.Он не раненный, не покалеченный, просто после опасной, изнурительной работы отправили на курс реабилитации. Вышел он прогуляться по набережной Судака, был один, не было никакой группы изначально. Возвращался к себе в санаторий.За ним шли несколько людей, он это заметил. Слово за слово, случилась потасовка, они напали на него и избили, нанесли незначительные телесные повреждения. Поколотили его и скрылись.Он добрался до места нахождения, принял для себя внутреннее решение не обращаться в правоохранительные органы.Первым телеграмм-канал Андрея Медведева дал эту информацию в публичную плоскость, что там была группа военных, что он обратился в полицию, снял побои. На следующий день я проводил проверку, созвонился с МВД Судака и поликлиникой, эта информация не подтвердилась. Позже я выяснил номер телефона этого человека, созвонился напрямую с ним, представился как крымский татарин, председатель Региональной национально-культурной автономии крымских татар Республики Крым, коренной житель Судака. Предложил ему свою помощь, попить кофе, пообщаться, спросил, обращался ли он в полицию и снимал ли побои, он сказал, что не хочет делать ни того, ни другого и что ему эти проблемы не нужны.Я ему сказал, что он дает по телефону разным блогерам информацию, что его избили крымские татары и на федеральном уровне говорят, в итоге из-за неустановленных фактов, целый народ очерняется. И это неправильно. И, чтобы быть объективным, если это произошло, нужно обратится в полицию, чтобы данный факт проверили. Он опять отказался.Тогда я сказал, что есть его телефон, фамилия и имя, и что я, увидев новости в публичной плоскости эту ситуацию, обращусь, как сознательный гражданин в правоохранительные органы с обращением, чтобы этот факт проверили.Предложил ему встретится, чтобы развеять все мои сомнения, что это не вброс со стороны Украины или антироссийски настроенных других сил.Он сказал, что встретится со мной. Пока я его ждал, я сделал видеообращение. Что если не получится человека найти физически, я буду вынужден обратится в полицию. За этот час тема дошла до федеральных каналов и главы Крыма, Сергей Аксенов взял это под личный контроль.И когда я уже созвонился с потерпевшим, он сказал, что к нему выехала следственная группа и будут проводить следственные мероприятия.Нашим правоохранителям я доверяю, они разберутся и виновных найдут. Что и произошло, вчера вечером к 12 часам трое молодых людей установлены, задержаны, проводят следственные мероприятия. Информацию о национальной принадлежности не дают, кроме той, что они задержаны.Но я здесь живу, много знакомых, все друг друга знаем, я установил, что это, да, крымские татары. Но, совершив противоправные действия против российского военного, моя позиция, что преступники в любой плоскости национальности не имеют.Эти подонки, которые поступили таким образом, должны отвечать по всей строгости российского законодательства. Для начала, было бы хорошо принести им публичные извинения, как пострадавшему Константину, так и в его лице всей российской армии. Обязательно высказать слова поддержки в СВО ну и дальше уже по уголовному кодексу пусть несут ответственность. Это уже плоскость юридическая. Я думаю разберутся, накажут по всей строгости закона.— Я правильно понимаю, что этот конфликт национального окраса не имеет вообще? Это они выражали какую-то свою гражданскую позицию.— Вообще, да. Ну молодые парни, спортсмены, ну, глупость они сделали.— В Крыму это ведь нонсенс, там межнациональных конфликтов нет?— После возвращения Крыма в состав России, в Крыму наконец-то кончились массовые беспорядки и конфликты, мы 9 лет сохраняем межнациональный мир, а отдельные элементы, которые пытаются раскачать этот вопрос, играя на руку нашим коллективным врагам в лице европейской цивилизации и стран блока НАТО совершают большую ошибку, и они должны нести ответственность по законам РФ. Раскачать по национальному признаку не получится. Победа будет за нами!— В каком юридическом статусе Константин, как его здоровье?— Это правоохранители не делятся пока со мной. Возбуждено ли дело, какая статья… Идут следственные действия. Так положено. В публичной плоскости много всего разного, но я стараюсь оперировать только проверенной информацией.— И вопрос не по теме, но актуальный. Удар ВСУ по Каховке, как считаете, что это было? Агония Киева или начало контрнаступления?— Уверен, потому как знаком с информацией официальных лиц РФ, ни о каком контрнаступлении речи быть не может. Наша доблестная армия планомерно наступает, очищает территорию. Данные обстрелы стали возможны после поставок натовского вооружения, дальнобойного. Это хаотичный обстрел, агония, чтобы запугать население, вызвать общественный резонанс и внимание к себе. И чтобы увеличить поставки вооружения. Очень надеюсь, что спецоперация в ближайшее время закончится освобождением всей Украины вплоть до границ Польши, вся будет денацифицирована, народ там вздохнет свободно наконец-то. Я как гражданин РФ, как крымчанин, который уже 9 лет как вернулся в родную гавань, надеюсь, что Украина не останется как независимое государство, а в полном составе войдет в состав РФ как один или несколько федеральных округов.

/20220712/1034339111.html

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2022

Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

интервью, крым, украина, крымские татары, россия, судак, z