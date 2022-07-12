«Миллионную армию надо кормить»: военный эксперт оценил готовность ВСУ к контратакам - 13.07.2022 Украина.ру
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«Миллионную армию надо кормить»: военный эксперт оценил готовность ВСУ к контратакам
«Миллионную армию надо кормить»: военный эксперт оценил готовность ВСУ к контратакам - 13.07.2022 Украина.ру
«Миллионную армию надо кормить»: военный эксперт оценил готовность ВСУ к контратакам
Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков поделился с изданием Украина.ру данными российской разведки. ВСУ, согласно приведенной информации, вряд ли готовы к контратакам в данной ситуации
2022-07-12T19:38
2022-07-13T11:11
новости
всу
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https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1034343446.jpg?10343070651657699895
Вся эта техника должна быть сосредоточена в&nbsp;местах, где планируется наступление, имеет значение и&nbsp;скорость пополнения боекомплекта, добавляет он.Кроме того, напоминает Леонков, миллионную армию надо&nbsp;кормить: рядом с&nbsp;войсками должны быть склады, полевые кухни, вода в&nbsp;автоцистернах.По данным российской разведки, приготовлений таких масштабов пока нигде на&nbsp;южном направлении нет.Полную версию интервью с Алексеем Леонковым читайте на&nbsp;сайте Украина.ру.
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу

«Миллионную армию надо кормить»: военный эксперт оценил готовность ВСУ к контратакам

19:38 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ флаг украинский военнослужащий наемник
ВСУ флаг украинский военнослужащий наемник - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков поделился с изданием Украина.ру данными российской разведки. ВСУ, согласно приведенной информации, вряд ли готовы к контратакам в данной ситуации
ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 07:40
«Комиссары, репрессии, заградотряды». Какую тактику применяет ВСУ на фронте СВОУкраинское командование намерено сохранить кадровых военных и офицеров для будущих сражений, обучить за несколько месяцев резервы. Плюс использовать советский опыт по укреплению нестойких частей и подразделений террором: заградотрядов и комиссаров
«Это же не просто вы сели в танк и поехали. Танку нужно ГСМ, боекомплект, база, машина БРМ, которая будет его вытаскивать. Кроме того, должна быть артиллерия, минометы, пехота, гаубицы, боеприпасы, санитарное и материально-техническое обеспечение», — отмечает эксперт.
Вся эта техника должна быть сосредоточена в местах, где планируется наступление, имеет значение и скорость пополнения боекомплекта, добавляет он.
Кроме того, напоминает Леонков, миллионную армию надо кормить: рядом с войсками должны быть склады, полевые кухни, вода в автоцистернах.
По данным российской разведки, приготовлений таких масштабов пока нигде на южном направлении нет.
Полную версию интервью с Алексеем Леонковым читайте на сайте Украина.ру.
 
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