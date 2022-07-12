«Миллионную армию надо кормить»: военный эксперт оценил готовность ВСУ к контратакам

«Это же не просто вы сели в танк и поехали. Танку нужно ГСМ, боекомплект, база, машина БРМ, которая будет его вытаскивать. Кроме того, должна быть артиллерия, минометы, пехота, гаубицы, боеприпасы, санитарное и материально-техническое обеспечение», — отмечает эксперт.