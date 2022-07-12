«Миллионную армию надо кормить»: военный эксперт оценил готовность ВСУ к контратакам
19:38 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков поделился с изданием Украина.ру данными российской разведки. ВСУ, согласно приведенной информации, вряд ли готовы к контратакам в данной ситуации
8 июля, 07:40«Комиссары, репрессии, заградотряды». Какую тактику применяет ВСУ на фронте СВОУкраинское командование намерено сохранить кадровых военных и офицеров для будущих сражений, обучить за несколько месяцев резервы. Плюс использовать советский опыт по укреплению нестойких частей и подразделений террором: заградотрядов и комиссаров
«Это же не просто вы сели в танк и поехали. Танку нужно ГСМ, боекомплект, база, машина БРМ, которая будет его вытаскивать. Кроме того, должна быть артиллерия, минометы, пехота, гаубицы, боеприпасы, санитарное и материально-техническое обеспечение», — отмечает эксперт.
Вся эта техника должна быть сосредоточена в местах, где планируется наступление, имеет значение и скорость пополнения боекомплекта, добавляет он.
Кроме того, напоминает Леонков, миллионную армию надо кормить: рядом с войсками должны быть склады, полевые кухни, вода в автоцистернах.
По данным российской разведки, приготовлений таких масштабов пока нигде на южном направлении нет.
Полную версию интервью с Алексеем Леонковым читайте на сайте Украина.ру.