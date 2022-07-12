Кризис настолько серьезен, что местные политики опасаются подбирать валяющуюся под ногами власть, а эксперты ищут в этих событиях следы внешнего вмешательства иностранных держав, обвиняя в происходящем кризисе Вашингтон, Пекин, Лондон, Нью-Дели или Москву. Но все они упускают из виду, что ланкийский кризис имеет давние предпосылки и глубокие внутренние причины.Вдобавок к этому, сингалы исповедуют буддизм, а большая часть тамилов придерживаются местной версии индуизма, что придавало этому межнациональному противостоянию оттенок религиозной вражды. Ее можно было бы избежать путем взаимных уступок и компромиссов. Однако британские колонизаторы изначально поставили два народа в неравное положение, чтобы использовать их борьбу в собственных интересах. Проживающие на севере Шри-Ланки тамилы поддерживали организацию «Тигры освобождения Тамил-Илама», которая построила в джунглях свою непризнанную республику и организовала на острове множество террористических актов с применением боевиков-смертников. Среди жертв «тигров» оказались президент Шри-Ланки Ранасингхе Премадаса и премьер-министр Индии Раджив Ганди — его убили за вооруженную поддержку ланкийскому правительству, которую оказывало индийское руководство.После разгрома «Тигров освобождения Тамил-Илама» на Шри-Ланке решили вписаться в глобальную систему неолиберального капитализма, превратив остров в дешевый туристический рай для жителей европейских стран. Критики предупреждали о том, что национальную экономику нельзя строить на туризме, в ущерб развитию собственного промышленного производства и аграрного сектора. Однако местные политические элиты проигнорировали эти предупреждения. Страна латала бюджетные прорехи за счет кредитов, что привело к формированию огромного внешнего долга.Ланкийское руководство шестнадцать раз обращалось в Международный валютный фонд с просьбой об очередных займах — в основном для того, чтобы перекредитоваться и расплатиться по текущим выплатам за кредиты, как это всегда любили делать украинские власти. Сумма внешнего долга Шри-Ланки превысила 51 миллиард долларов, а западные банкиры каждый раз требовали от Коломбо сокращать дефицит бюджета и минимизировать социальную помощь для бедных граждан, что постоянно поддерживало в обществе высокий уровень социального напряжения.В итоге страна прозябала в хронической бедности, а туристический бизнес не давал никаких шансов вернуть долги. В 2019 году остров потрясла серия терактов, которые организовали местные радикальные исламисты, что привело к значительному оттоку иностранных туристов. А затем началась пандемия ковида, которая полностью обнулила туристические доходы. Экспорт каучука, чая и кофе не смог поддерживать на себе обременённую кредитами экономику, и она фактически развалилась, спровоцировав бесконечные уличные столкновения и массовые протесты.Во главе страны стоял Готабая Раджапакса — представитель могущественного политического клана, который опутал Шри-Ланку своими неформальными связями. Его отец был министром и депутатом парламента, брат — Махинда Раджапакса — занимал в прошлом посты премьер-министра и президента, а двое других братьев тоже находились на самых вершинах власти. На острове давно ходили слухи о сказочном богатстве этого влиятельного семейства и они подтвердились после штурма правительственного дворца, где нашли огромные суммы наличных денег.Пытаясь справиться с грянувшим в 2019 году кризисом, Готабая Раджапакса организовал беспрецедентную налоговую реформу. Власти отменили налог на недвижимость вместе с подоходным налогом, налог на добавленную стоимость был понижен с 15 до 8%, корпоративные налоги снизились с 28 до 24%, а комиссионные сборы были ликвидированы по решению президента.Однако единственным ощутимым результатом своеобразной популистской реформы стало резкое падение государственных сборов, а потери ланкийского бюджета ежегодно составляют около двух миллиардов долларов.Еще одним выстрелом в ногу стало беспрецедентное решение об отказе от использования импортных удобрений. Готабая Раджапакса провозгласил переход к «органическому сельскому хозяйству», без использования дорогих химикатов из-за границы — чтобы остановить отток валюты, которой катастрофически не хватало для выплаты внешнего долга.Стоит ли удивляться, что это резко снизило урожаи ланкийских фермеров. Страна лишилась возможности зарабатывать на экспорте чая и каучука, но главное, перед ней замаячил призрак грядущего голода. Тем более, что у государства не было средств для импорта продовольствия.Продукты питания становились дефицитом, а цены на них росли вследствие спекуляции. Инфляция в Шри-Ланке составила 17,5%, после чего правительство объявило дефолт по внешнему долгу. Затем стало заканчиваться топливо — потому что у правительства не было валютных средств на покупку нефтепродуктов. И в конце июня Готабая Раджапакса запретил продажу бензина в частные руки. Однако это только усилило его катастрофическую непопулярность среди жителей острова, где сингалы и тамилы наконец-то объединилась в рядах массовых демонстраций протеста.Президент Шри-Ланки до конца отказывался оставить высокий пост, рассчитывая на чудо в виде чьей-то внешней поддержки. Международный валютный фонд, который разделяет ответственность за этот глубокий кризис, умыл руки и отказался помогать жителям попавшего в беду острова. Готабая Раджапакса обращался за помощью к России, Индии, Японии и Китаю, который имеет к острову большой интерес — в силу его важного стратегического положения на морских торговых путях между Восточной Азией и Европой. Но никто не брался за то, чтобы спасти уничтоженную популистскими мерами экономику. Погрузившаяся в хаос страна является для многих пугающей моделью будущего, которое грозит сейчас всему миру. Она стала первой жертвой кризиса — по принципу «где тонко, там рвется». Но уже завтра подобные потрясения могут ожидать многие другие государства, где за фасадом демократии и реформ кроются зависимость, неравенство и коррупция.

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подписал сегодня заявление о своей отставке. Это случилось после того, как протестующие штурмом захватили его резиденцию, а страна погрузилась в глубокий хаос.

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подписал сегодня заявление о своей отставке. Это случилось после того, как протестующие штурмом захватили его резиденцию, а страна погрузилась в глубокий хаос.

Кризис настолько серьезен, что местные политики опасаются подбирать валяющуюся под ногами власть, а эксперты ищут в этих событиях следы внешнего вмешательства иностранных держав, обвиняя в происходящем кризисе Вашингтон, Пекин, Лондон, Нью-Дели или Москву. Но все они упускают из виду, что ланкийский кризис имеет давние предпосылки и глубокие внутренние причины.

Современные экономические проблемы Шри-Ланки обозначились еще по окончанию гражданской войны, которая на этом острове с 1983 по 2009 год, и унесла жизни 80 тысяч человек. Центральное правительство опиралось в этом конфликте на этническое большинство сингалов — носителей индоевропейского языка, а против него сражались представители тамилов, говоривших на языке дравидийской семьи.

Вдобавок к этому, сингалы исповедуют буддизм, а большая часть тамилов придерживаются местной версии индуизма, что придавало этому межнациональному противостоянию оттенок религиозной вражды. Ее можно было бы избежать путем взаимных уступок и компромиссов. Однако британские колонизаторы изначально поставили два народа в неравное положение, чтобы использовать их борьбу в собственных интересах.

Проживающие на севере Шри-Ланки тамилы поддерживали организацию «Тигры освобождения Тамил-Илама», которая построила в джунглях свою непризнанную республику и организовала на острове множество террористических актов с применением боевиков-смертников. Среди жертв «тигров» оказались президент Шри-Ланки Ранасингхе Премадаса и премьер-министр Индии Раджив Ганди — его убили за вооруженную поддержку ланкийскому правительству, которую оказывало индийское руководство.

После разгрома «Тигров освобождения Тамил-Илама» на Шри-Ланке решили вписаться в глобальную систему неолиберального капитализма, превратив остров в дешевый туристический рай для жителей европейских стран. Критики предупреждали о том, что национальную экономику нельзя строить на туризме, в ущерб развитию собственного промышленного производства и аграрного сектора. Однако местные политические элиты проигнорировали эти предупреждения. Страна латала бюджетные прорехи за счет кредитов, что привело к формированию огромного внешнего долга.

Ланкийское руководство шестнадцать раз обращалось в Международный валютный фонд с просьбой об очередных займах — в основном для того, чтобы перекредитоваться и расплатиться по текущим выплатам за кредиты, как это всегда любили делать украинские власти. Сумма внешнего долга Шри-Ланки превысила 51 миллиард долларов, а западные банкиры каждый раз требовали от Коломбо сокращать дефицит бюджета и минимизировать социальную помощь для бедных граждан, что постоянно поддерживало в обществе высокий уровень социального напряжения.

В итоге страна прозябала в хронической бедности, а туристический бизнес не давал никаких шансов вернуть долги. В 2019 году остров потрясла серия терактов, которые организовали местные радикальные исламисты, что привело к значительному оттоку иностранных туристов. А затем началась пандемия ковида, которая полностью обнулила туристические доходы. Экспорт каучука, чая и кофе не смог поддерживать на себе обременённую кредитами экономику, и она фактически развалилась, спровоцировав бесконечные уличные столкновения и массовые протесты.

Во главе страны стоял Готабая Раджапакса — представитель могущественного политического клана, который опутал Шри-Ланку своими неформальными связями. Его отец был министром и депутатом парламента, брат — Махинда Раджапакса — занимал в прошлом посты премьер-министра и президента, а двое других братьев тоже находились на самых вершинах власти. На острове давно ходили слухи о сказочном богатстве этого влиятельного семейства и они подтвердились после штурма правительственного дворца, где нашли огромные суммы наличных денег.

Пытаясь справиться с грянувшим в 2019 году кризисом, Готабая Раджапакса организовал беспрецедентную налоговую реформу. Власти отменили налог на недвижимость вместе с подоходным налогом, налог на добавленную стоимость был понижен с 15 до 8%, корпоративные налоги снизились с 28 до 24%, а комиссионные сборы были ликвидированы по решению президента.

Однако единственным ощутимым результатом своеобразной популистской реформы стало резкое падение государственных сборов, а потери ланкийского бюджета ежегодно составляют около двух миллиардов долларов.

Еще одним выстрелом в ногу стало беспрецедентное решение об отказе от использования импортных удобрений. Готабая Раджапакса провозгласил переход к «органическому сельскому хозяйству», без использования дорогих химикатов из-за границы — чтобы остановить отток валюты, которой катастрофически не хватало для выплаты внешнего долга.

Стоит ли удивляться, что это резко снизило урожаи ланкийских фермеров. Страна лишилась возможности зарабатывать на экспорте чая и каучука, но главное, перед ней замаячил призрак грядущего голода. Тем более, что у государства не было средств для импорта продовольствия.

Продукты питания становились дефицитом, а цены на них росли вследствие спекуляции. Инфляция в Шри-Ланке составила 17,5%, после чего правительство объявило дефолт по внешнему долгу. Затем стало заканчиваться топливо — потому что у правительства не было валютных средств на покупку нефтепродуктов. И в конце июня Готабая Раджапакса запретил продажу бензина в частные руки. Однако это только усилило его катастрофическую непопулярность среди жителей острова, где сингалы и тамилы наконец-то объединилась в рядах массовых демонстраций протеста.

Президент Шри-Ланки до конца отказывался оставить высокий пост, рассчитывая на чудо в виде чьей-то внешней поддержки. Международный валютный фонд, который разделяет ответственность за этот глубокий кризис, умыл руки и отказался помогать жителям попавшего в беду острова. Готабая Раджапакса обращался за помощью к России, Индии, Японии и Китаю, который имеет к острову большой интерес — в силу его важного стратегического положения на морских торговых путях между Восточной Азией и Европой. Но никто не брался за то, чтобы спасти уничтоженную популистскими мерами экономику.

Евросоюз, Великобритания и Соединенные Штаты Америки пытались использовать этот кризис для давления на Россию, обвиняя ее в грозящем Шри-Ланке голоде. Однако реальные причины нехватки продовольствия и горючего хорошо известны на самом острове и в большинстве стран планеты, что обнуляет действие западной пропаганды.