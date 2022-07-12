Погружение в хаос. Шри-Ланка как модель будущего - 13.07.2022 Украина.ру
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Погружение в хаос. Шри-Ланка как модель будущего
Погружение в хаос. Шри-Ланка как модель будущего - 13.07.2022 Украина.ру
Погружение в хаос. Шри-Ланка как модель будущего
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подписал сегодня заявление о своей отставке. Это случилось после того, как протестующие штурмом захватили его резиденцию, а страна погрузилась в глубокий хаос.
2022-07-12T17:39
2022-07-13T11:11
эксклюзив
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Кризис настолько серьезен, что местные политики опасаются подбирать валяющуюся под&nbsp;ногами власть, а&nbsp;эксперты ищут в&nbsp;этих событиях следы внешнего вмешательства иностранных держав, обвиняя в&nbsp;происходящем кризисе Вашингтон, Пекин, Лондон, Нью-Дели или&nbsp;Москву. Но все они упускают из&nbsp;виду, что ланкийский кризис имеет давние предпосылки и&nbsp;глубокие внутренние причины.Вдобавок к&nbsp;этому, сингалы исповедуют буддизм, а&nbsp;большая часть тамилов придерживаются местной версии индуизма, что придавало этому межнациональному противостоянию оттенок религиозной вражды. Ее можно было бы избежать путем взаимных уступок и&nbsp;компромиссов. Однако британские колонизаторы изначально поставили два народа в&nbsp;неравное положение, чтобы использовать их борьбу в&nbsp;собственных интересах.&nbsp;Проживающие на&nbsp;севере Шри-Ланки тамилы поддерживали организацию &laquo;Тигры освобождения Тамил-Илама&raquo;, которая построила в&nbsp;джунглях свою непризнанную республику и&nbsp;организовала на&nbsp;острове множество террористических актов с&nbsp;применением боевиков-смертников. Среди жертв &laquo;тигров&raquo; оказались президент Шри-Ланки&nbsp;Ранасингхе Премадаса и&nbsp;премьер-министр&nbsp;Индии&nbsp;Раджив Ганди&nbsp;&mdash; его убили за&nbsp;вооруженную поддержку ланкийскому правительству, которую оказывало индийское руководство.После разгрома &laquo;Тигров освобождения Тамил-Илама&raquo; на&nbsp;Шри-Ланке решили вписаться в&nbsp;глобальную систему неолиберального капитализма, превратив остров в&nbsp;дешевый туристический рай для&nbsp;жителей европейских стран. Критики предупреждали о&nbsp;том, что национальную экономику нельзя строить на&nbsp;туризме, в&nbsp;ущерб развитию собственного промышленного производства и&nbsp;аграрного сектора. Однако местные политические элиты проигнорировали эти предупреждения. Страна латала бюджетные прорехи за&nbsp;счет кредитов, что привело к&nbsp;формированию огромного внешнего долга.Ланкийское руководство шестнадцать раз обращалось в&nbsp;Международный валютный фонд с&nbsp;просьбой об&nbsp;очередных займах&nbsp;&mdash; в&nbsp;основном для&nbsp;того, чтобы перекредитоваться и&nbsp;расплатиться по&nbsp;текущим выплатам за&nbsp;кредиты, как&nbsp;это всегда любили делать украинские власти. Сумма внешнего долга Шри-Ланки превысила 51 миллиард долларов, а&nbsp;западные банкиры каждый раз требовали от&nbsp;Коломбо сокращать дефицит бюджета и&nbsp;минимизировать социальную помощь для&nbsp;бедных граждан, что постоянно поддерживало в&nbsp;обществе высокий уровень социального напряжения.В итоге страна прозябала в&nbsp;хронической бедности, а&nbsp;туристический бизнес не&nbsp;давал никаких шансов вернуть долги. В 2019 году остров потрясла серия терактов, которые организовали местные радикальные исламисты, что привело к&nbsp;значительному оттоку иностранных туристов. А затем началась пандемия ковида, которая полностью обнулила туристические доходы. Экспорт каучука, чая и&nbsp;кофе не&nbsp;смог поддерживать на&nbsp;себе обременённую кредитами экономику, и&nbsp;она фактически развалилась, спровоцировав бесконечные уличные столкновения и&nbsp;массовые протесты.Во главе страны стоял Готабая Раджапакса&nbsp;&mdash; представитель могущественного политического клана, который опутал Шри-Ланку своими неформальными связями. Его отец был министром и&nbsp;депутатом парламента, брат&nbsp;&mdash; Махинда Раджапакса&nbsp;&mdash; занимал в&nbsp;прошлом посты премьер-министра и&nbsp;президента, а&nbsp;двое других братьев тоже находились на&nbsp;самых вершинах власти. На острове давно ходили слухи о&nbsp;сказочном богатстве этого влиятельного семейства и&nbsp;они подтвердились после штурма правительственного дворца, где нашли огромные суммы наличных денег.Пытаясь справиться с&nbsp;грянувшим в&nbsp;2019 году кризисом, Готабая Раджапакса организовал беспрецедентную налоговую реформу. Власти отменили налог на&nbsp;недвижимость вместе с&nbsp;подоходным налогом, налог на&nbsp;добавленную стоимость был понижен с&nbsp;15 до&nbsp;8%, корпоративные налоги&nbsp;снизились с&nbsp;28 до&nbsp;24%, а&nbsp;комиссионные сборы были ликвидированы по&nbsp;решению президента.Однако единственным ощутимым результатом своеобразной популистской реформы стало резкое падение государственных сборов, а&nbsp;потери ланкийского бюджета ежегодно составляют около&nbsp;двух миллиардов долларов.Еще одним выстрелом в&nbsp;ногу стало беспрецедентное решение об&nbsp;отказе от&nbsp;использования импортных удобрений. Готабая Раджапакса провозгласил переход к &laquo;органическому сельскому хозяйству&raquo;, без&nbsp;использования дорогих химикатов из-за границы&nbsp;&mdash; чтобы остановить отток валюты, которой катастрофически не&nbsp;хватало для&nbsp;выплаты внешнего долга.Стоит ли удивляться, что это резко снизило урожаи ланкийских фермеров. Страна лишилась возможности зарабатывать на&nbsp;экспорте чая и&nbsp;каучука, но&nbsp;главное, перед ней замаячил призрак грядущего голода. Тем более, что у&nbsp;государства не&nbsp;было средств для&nbsp;импорта продовольствия.Продукты питания становились дефицитом, а&nbsp;цены на&nbsp;них росли вследствие спекуляции. Инфляция в&nbsp;Шри-Ланке составила 17,5%, после чего правительство объявило дефолт по&nbsp;внешнему долгу. Затем стало заканчиваться топливо&nbsp;&mdash; потому что у&nbsp;правительства не&nbsp;было валютных средств на&nbsp;покупку нефтепродуктов. И в&nbsp;конце июня Готабая Раджапакса запретил продажу бензина в&nbsp;частные руки. Однако это только усилило его катастрофическую непопулярность среди жителей острова, где сингалы и&nbsp;тамилы наконец-то объединилась в&nbsp;рядах массовых демонстраций протеста.Президент Шри-Ланки до&nbsp;конца отказывался оставить высокий пост, рассчитывая на&nbsp;чудо в&nbsp;виде чьей-то внешней поддержки. Международный валютный фонд, который разделяет ответственность за&nbsp;этот глубокий кризис, умыл руки и&nbsp;отказался помогать жителям попавшего в&nbsp;беду острова. Готабая Раджапакса обращался за&nbsp;помощью к&nbsp;России, Индии, Японии и&nbsp;Китаю, который имеет к&nbsp;острову большой интерес&nbsp;&mdash; в&nbsp;силу его важного стратегического положения на&nbsp;морских торговых путях между Восточной Азией и&nbsp;Европой. Но никто не&nbsp;брался за&nbsp;то, чтобы спасти уничтоженную популистскими мерами экономику.&nbsp;Погрузившаяся в&nbsp;хаос страна является для&nbsp;многих пугающей моделью будущего, которое грозит сейчас всему миру. Она стала первой жертвой кризиса&nbsp;&mdash; по&nbsp;принципу &laquo;где тонко, там рвется&raquo;. Но уже завтра подобные потрясения могут ожидать многие другие государства, где за&nbsp;фасадом демократии и&nbsp;реформ кроются зависимость, неравенство и&nbsp;коррупция.
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Сергей Котвицкий
Сергей Котвицкий
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452
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эксклюзив

Погружение в хаос. Шри-Ланка как модель будущего

17:39 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© AFP
- РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© AFP
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Сергей Котвицкий
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Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подписал сегодня заявление о своей отставке. Это случилось после того, как протестующие штурмом захватили его резиденцию, а страна погрузилась в глубокий хаос.
Кризис настолько серьезен, что местные политики опасаются подбирать валяющуюся под ногами власть, а эксперты ищут в этих событиях следы внешнего вмешательства иностранных держав, обвиняя в происходящем кризисе Вашингтон, Пекин, Лондон, Нью-Дели или Москву. Но все они упускают из виду, что ланкийский кризис имеет давние предпосылки и глубокие внутренние причины.
Современные экономические проблемы Шри-Ланки обозначились еще по окончанию гражданской войны, которая на этом острове с 1983 по 2009 год, и унесла жизни 80 тысяч человек. Центральное правительство опиралось в этом конфликте на этническое большинство сингалов — носителей индоевропейского языка, а против него сражались представители тамилов, говоривших на языке дравидийской семьи.
Вдобавок к этому, сингалы исповедуют буддизм, а большая часть тамилов придерживаются местной версии индуизма, что придавало этому межнациональному противостоянию оттенок религиозной вражды. Ее можно было бы избежать путем взаимных уступок и компромиссов. Однако британские колонизаторы изначально поставили два народа в неравное положение, чтобы использовать их борьбу в собственных интересах. 
- РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 07:15
Авианосцы, нефть, микрочипы: эксперт рассказал, как Китай может избежать кровопролития на ТайванеПровозглашение суверенитета Тайваня станет спусковым крючком для начала китайской военной операции, однако у Китая есть возможность бескровного разрешения конфликта, заявил в интервью изданию Украина.ру востоковед и путешественник Юрий Тавровский
Проживающие на севере Шри-Ланки тамилы поддерживали организацию «Тигры освобождения Тамил-Илама», которая построила в джунглях свою непризнанную республику и организовала на острове множество террористических актов с применением боевиков-смертников. Среди жертв «тигров» оказались президент Шри-Ланки Ранасингхе Премадаса и премьер-министр Индии Раджив Ганди — его убили за вооруженную поддержку ланкийскому правительству, которую оказывало индийское руководство.
После разгрома «Тигров освобождения Тамил-Илама» на Шри-Ланке решили вписаться в глобальную систему неолиберального капитализма, превратив остров в дешевый туристический рай для жителей европейских стран. Критики предупреждали о том, что национальную экономику нельзя строить на туризме, в ущерб развитию собственного промышленного производства и аграрного сектора. Однако местные политические элиты проигнорировали эти предупреждения. Страна латала бюджетные прорехи за счет кредитов, что привело к формированию огромного внешнего долга.
Ланкийское руководство шестнадцать раз обращалось в Международный валютный фонд с просьбой об очередных займах — в основном для того, чтобы перекредитоваться и расплатиться по текущим выплатам за кредиты, как это всегда любили делать украинские власти. Сумма внешнего долга Шри-Ланки превысила 51 миллиард долларов, а западные банкиры каждый раз требовали от Коломбо сокращать дефицит бюджета и минимизировать социальную помощь для бедных граждан, что постоянно поддерживало в обществе высокий уровень социального напряжения.
В итоге страна прозябала в хронической бедности, а туристический бизнес не давал никаких шансов вернуть долги. В 2019 году остров потрясла серия терактов, которые организовали местные радикальные исламисты, что привело к значительному оттоку иностранных туристов. А затем началась пандемия ковида, которая полностью обнулила туристические доходы. Экспорт каучука, чая и кофе не смог поддерживать на себе обременённую кредитами экономику, и она фактически развалилась, спровоцировав бесконечные уличные столкновения и массовые протесты.
Во главе страны стоял Готабая Раджапакса — представитель могущественного политического клана, который опутал Шри-Ланку своими неформальными связями. Его отец был министром и депутатом парламента, брат — Махинда Раджапакса — занимал в прошлом посты премьер-министра и президента, а двое других братьев тоже находились на самых вершинах власти. На острове давно ходили слухи о сказочном богатстве этого влиятельного семейства и они подтвердились после штурма правительственного дворца, где нашли огромные суммы наличных денег.
Пытаясь справиться с грянувшим в 2019 году кризисом, Готабая Раджапакса организовал беспрецедентную налоговую реформу. Власти отменили налог на недвижимость вместе с подоходным налогом, налог на добавленную стоимость был понижен с 15 до 8%, корпоративные налоги снизились с 28 до 24%, а комиссионные сборы были ликвидированы по решению президента.
Однако единственным ощутимым результатом своеобразной популистской реформы стало резкое падение государственных сборов, а потери ланкийского бюджета ежегодно составляют около двух миллиардов долларов.
Еще одним выстрелом в ногу стало беспрецедентное решение об отказе от использования импортных удобрений. Готабая Раджапакса провозгласил переход к «органическому сельскому хозяйству», без использования дорогих химикатов из-за границы — чтобы остановить отток валюты, которой катастрофически не хватало для выплаты внешнего долга.
Стоит ли удивляться, что это резко снизило урожаи ланкийских фермеров. Страна лишилась возможности зарабатывать на экспорте чая и каучука, но главное, перед ней замаячил призрак грядущего голода. Тем более, что у государства не было средств для импорта продовольствия.
Продукты питания становились дефицитом, а цены на них росли вследствие спекуляции. Инфляция в Шри-Ланке составила 17,5%, после чего правительство объявило дефолт по внешнему долгу. Затем стало заканчиваться топливо — потому что у правительства не было валютных средств на покупку нефтепродуктов. И в конце июня Готабая Раджапакса запретил продажу бензина в частные руки. Однако это только усилило его катастрофическую непопулярность среди жителей острова, где сингалы и тамилы наконец-то объединилась в рядах массовых демонстраций протеста.
Президент Шри-Ланки до конца отказывался оставить высокий пост, рассчитывая на чудо в виде чьей-то внешней поддержки. Международный валютный фонд, который разделяет ответственность за этот глубокий кризис, умыл руки и отказался помогать жителям попавшего в беду острова. Готабая Раджапакса обращался за помощью к России, Индии, Японии и Китаю, который имеет к острову большой интерес — в силу его важного стратегического положения на морских торговых путях между Восточной Азией и Европой. Но никто не брался за то, чтобы спасти уничтоженную популистскими мерами экономику. 
- РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 12:25
Politico: Индия и Пакистан, страны-соперники, заняли сходную позицию по УкраинеХотя Индия и Пакистан на протяжении своей истории вели несколько войн друг против друга, их позиции в отношении вооружённого конфликта на Украине сходны. Об этом рассказывается в статье, опубликованной 25 мая в американской газете Politico
Евросоюз, Великобритания и Соединенные Штаты Америки пытались использовать этот кризис для давления на Россию, обвиняя ее в грозящем Шри-Ланке голоде. Однако реальные причины нехватки продовольствия и горючего хорошо известны на самом острове и в большинстве стран планеты, что обнуляет действие западной пропаганды.
Погрузившаяся в хаос страна является для многих пугающей моделью будущего, которое грозит сейчас всему миру. Она стала первой жертвой кризиса — по принципу «где тонко, там рвется». Но уже завтра подобные потрясения могут ожидать многие другие государства, где за фасадом демократии и реформ кроются зависимость, неравенство и коррупция.
 
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