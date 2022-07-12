«Бьют по мирным русским городам Херсонщины». Что говорят очевидцы об ударах HIMARS по Новой Каховке
15:51 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
© Екатерина ГубареваНовая Каховка вице-губернатор Херсончкой области Екатерина Губарева
© Екатерина Губарева
В течение четырех месяцев после фактического мирного перехода Таврического края под контроль России тут практически ничего не напоминало о военных действиях. Однако после получения американской и французской артиллерии Киев заговорил о скором наступлении на Херсон. Будет оно или нет, сказать трудно, но обстрелы городов Херсонщины уже начались
И первому такому массированному обстрелу этой ночью подверглась Новая Каховка, небольшой 50-тысячный городок, который расположен на берегу Днепра в 80 км от Херсона. Рядом с населенным пунктом находится Каховская ГЭС.
Сельскохозяйственного хаба больше нет
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О ситуации в Новой Каховке после ночного удара изданию Украина.ру рассказал работник Херсонской военно-гражданской администрации по имени Виктор.
«Со времени прихода российской армии тут было все более-менее мирно и спокойно. Все радовались, что мирно все произошло и что Мариуполя удалось избежать. А теперь, получается, пришла и наша очередь все на себе испытать. Вот ВСУ ударили американским оружием по нам. В результате рынок снесли, склад с гуманитарной помощью тоже, завод снесли. Большой склад сельскохозяйственных удобрений снесли. Это ж так селитра рванула. В некоторых местах Новая Каховка напоминает не город, а лунный ландшафт. Вы знаете, мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев делал уже в городе сельскохозяйственный хаб, куда даже успели завезти арбузы. После удара украинской артиллерии его уже нет. Ранения у жителей в основном от осколков стекла. Окна вместе с рамами снесло у половины города», — рассказал Украина.ру Виктор.
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Уезжают в Крым
Один из жителей Новой Каховки по имени Александр, с которым Украина.ру поговорила по телефону, сказал нам, что у новокаховцев нет никакого сомнения в том, кто нанес удары по городу. Все винят Украину и дают показания работникам Следственного комитета России.
«Многие едут в Крым. Люди спасают своих родных и близких. Правда, большинство остается», — сообщил нашему изданию Александр.
Губарева: людям нужны пленка и замки
С утра в городе работала специально приехавшая из Херсона вице-губернатор области Екатерина Губарева. В Новой Каховке она представляет правительство края. Губарева, с которой связалась Украина.ру, сама уроженка этих мест — родилась и выросла в Каховке, после чего переехала в Донбасс.
© Екатерина Губарева Новая Каховка вице-губернатор Херсонской области Екатерина Губарева (слева)
© Екатерина Губарева
Новая Каховка вице-губернатор Херсонской области Екатерина Губарева (слева)
«Со вчерашнего дня занимаюсь ситуацией в городе. То, что здесь произошло, конечно же, ужас. То, что люди этой ночью пережили, никому испытать не пожелаешь. Сейчас известно о 7 погибших и о 70 пострадавших. За каждого убитого мы выплатим семьям по 2 миллиона рублей. Каждому раненому — 400 тысяч рублей.
Всё, что находилось рядом с эпицентром взрыва, сильно пострадало. Рынка больше нет, сильно пострадали церковь, автовокзал и школа. Спасатели разбирают завалы, вытаскивают из-под них людей. Пожарные тушат пожары. У людей повыбивало окна и двери в квартирах. Все очень перепуганы. У людей шок. Создан оперативный штаб для оказания помощи пострадавшим.
5 апреля, 09:29Екатерина из Каховки: На освобожденных землях началась весенняя страдаСеляне озабочены посевной, а не политикой. Вот это - коренной, как говорят, глубинный народ. Их интересуют не митинги под сине-желтыми тряпками, а будущий хлеб, - утверждает жительница Донецка, вернувшаяся в родную ей Каховку
Мне с утра звонят российские волонтеры. Спрашивают: чем мы можем помочь? Стекла в окна людям мы сами вставим, но нам, если кто-то хочет очень быстро помочь, нужны пленка, чтобы ею временно закрыть окна и замки в двери. Это сейчас у нас дефицит. Украина — это государство-террорист. С помощью американских HIMARS'ов они бьют по мирным русским городам Херсонщины. Без последствий эти преступления не останутся», — не сомневается Губарева.