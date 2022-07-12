https://ukraina.ru/20220712/1034342434.html

«Бьют по мирным русским городам Херсонщины». Что говорят очевидцы об ударах HIMARS по Новой Каховке

«Бьют по мирным русским городам Херсонщины». Что говорят очевидцы об ударах HIMARS по Новой Каховке - 13.07.2022 Украина.ру

«Бьют по мирным русским городам Херсонщины». Что говорят очевидцы об ударах HIMARS по Новой Каховке

В течение четырех месяцев после фактического мирного перехода Таврического края под контроль России тут практически ничего не напоминало о военных действиях. Однако после получения американской и французской артиллерии Киев заговорил о скором наступлении на Херсон. Будет оно или нет, сказать трудно, но обстрелы городов Херсонщины уже начались

2022-07-12T15:51

2022-07-12T15:51

2022-07-13T11:11

эксклюзив

фотоленты

новая каховка

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И первому такому массированному обстрелу этой ночью подверглась Новая Каховка, небольшой 50-тысячный городок, который расположен на берегу Днепра в 80 км от Херсона. Рядом с населенным пунктом находится Каховская ГЭС.Сельскохозяйственного хаба больше нетО ситуации в Новой Каховке после ночного удара изданию Украина.ру рассказал работник Херсонской военно-гражданской администрации по имени Виктор.«Со времени прихода российской армии тут было все более-менее мирно и спокойно. Все радовались, что мирно все произошло и что Мариуполя удалось избежать. А теперь, получается, пришла и наша очередь все на себе испытать. Вот ВСУ ударили американским оружием по нам. В результате рынок снесли, склад с гуманитарной помощью тоже, завод снесли. Большой склад сельскохозяйственных удобрений снесли. Это ж так селитра рванула. В некоторых местах Новая Каховка напоминает не город, а лунный ландшафт. Вы знаете, мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев делал уже в городе сельскохозяйственный хаб, куда даже успели завезти арбузы. После удара украинской артиллерии его уже нет. Ранения у жителей в основном от осколков стекла. Окна вместе с рамами снесло у половины города», — рассказал Украина.ру Виктор.Уезжают в КрымОдин из жителей Новой Каховки по имени Александр, с которым Украина.ру поговорила по телефону, сказал нам, что у новокаховцев нет никакого сомнения в том, кто нанес удары по городу. Все винят Украину и дают показания работникам Следственного комитета России.«Многие едут в Крым. Люди спасают своих родных и близких. Правда, большинство остается», — сообщил нашему изданию Александр.Губарева: людям нужны пленка и замкиС утра в городе работала специально приехавшая из Херсона вице-губернатор области Екатерина Губарева. В Новой Каховке она представляет правительство края. Губарева, с которой связалась Украина.ру, сама уроженка этих мест — родилась и выросла в Каховке, после чего переехала в Донбасс.«Со вчерашнего дня занимаюсь ситуацией в городе. То, что здесь произошло, конечно же, ужас. То, что люди этой ночью пережили, никому испытать не пожелаешь. Сейчас известно о 7 погибших и о 70 пострадавших. За каждого убитого мы выплатим семьям по 2 миллиона рублей. Каждому раненому — 400 тысяч рублей.Всё, что находилось рядом с эпицентром взрыва, сильно пострадало. Рынка больше нет, сильно пострадали церковь, автовокзал и школа. Спасатели разбирают завалы, вытаскивают из-под них людей. Пожарные тушат пожары. У людей повыбивало окна и двери в квартирах. Все очень перепуганы. У людей шок. Создан оперативный штаб для оказания помощи пострадавшим.Мне с утра звонят российские волонтеры. Спрашивают: чем мы можем помочь? Стекла в окна людям мы сами вставим, но нам, если кто-то хочет очень быстро помочь, нужны пленка, чтобы ею временно закрыть окна и замки в двери. Это сейчас у нас дефицит. Украина — это государство-террорист. С помощью американских HIMARS'ов они бьют по мирным русским городам Херсонщины. Без последствий эти преступления не останутся», — не сомневается Губарева.

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2022

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, фотоленты, новая каховка