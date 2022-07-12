«Бьют по мирным русским городам Херсонщины». Что говорят очевидцы об ударах HIMARS по Новой Каховке - 13.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220712/1034342434.html
«Бьют по мирным русским городам Херсонщины». Что говорят очевидцы об ударах HIMARS по Новой Каховке
«Бьют по мирным русским городам Херсонщины». Что говорят очевидцы об ударах HIMARS по Новой Каховке - 13.07.2022 Украина.ру
«Бьют по мирным русским городам Херсонщины». Что говорят очевидцы об ударах HIMARS по Новой Каховке
В течение четырех месяцев после фактического мирного перехода Таврического края под контроль России тут практически ничего не напоминало о военных действиях. Однако после получения американской и французской артиллерии Киев заговорил о скором наступлении на Херсон. Будет оно или нет, сказать трудно, но обстрелы городов Херсонщины уже начались
2022-07-12T15:51
2022-07-13T11:11
эксклюзив
фотоленты
новая каховка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103434/27/1034342799_0:41:1280:761_1920x0_80_0_0_afb4ccb7e0fb676286b2147a137c9047.jpg
И первому такому массированному обстрелу этой ночью подверглась Новая Каховка, небольшой 50-тысячный городок, который расположен на&nbsp;берегу Днепра в&nbsp;80 км от&nbsp;Херсона. Рядом с&nbsp;населенным пунктом находится Каховская ГЭС.Сельскохозяйственного хаба больше нетО ситуации в&nbsp;Новой Каховке после ночного удара изданию Украина.ру рассказал работник Херсонской военно-гражданской администрации по&nbsp;имени Виктор.&laquo;Со времени прихода российской армии тут было все более-менее мирно и&nbsp;спокойно. Все радовались, что мирно все произошло и&nbsp;что Мариуполя удалось избежать. А теперь, получается, пришла и&nbsp;наша очередь все на&nbsp;себе испытать. Вот ВСУ ударили американским оружием по&nbsp;нам. В результате рынок снесли, склад с&nbsp;гуманитарной помощью тоже, завод снесли. Большой склад сельскохозяйственных удобрений снесли. Это ж так селитра рванула. В некоторых местах Новая Каховка напоминает не&nbsp;город, а&nbsp;лунный ландшафт. Вы знаете, мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев делал уже в&nbsp;городе сельскохозяйственный хаб, куда даже успели завезти арбузы. После удара украинской артиллерии его уже нет. Ранения у&nbsp;жителей в&nbsp;основном от&nbsp;осколков стекла. Окна вместе с&nbsp;рамами снесло у&nbsp;половины города&raquo;,&nbsp;&mdash; рассказал Украина.ру Виктор.Уезжают в&nbsp;КрымОдин из&nbsp;жителей Новой Каховки по&nbsp;имени Александр, с&nbsp;которым Украина.ру поговорила по&nbsp;телефону, сказал нам, что у&nbsp;новокаховцев нет никакого сомнения в&nbsp;том, кто нанес удары по&nbsp;городу. Все винят Украину и&nbsp;дают показания работникам Следственного комитета России.&laquo;Многие едут в&nbsp;Крым. Люди спасают своих родных и&nbsp;близких. Правда, большинство остается&raquo;,&nbsp;&mdash; сообщил нашему изданию Александр.Губарева: людям нужны пленка и&nbsp;замкиС утра в&nbsp;городе работала специально приехавшая из&nbsp;Херсона вице-губернатор области Екатерина Губарева. В Новой Каховке она представляет правительство края. Губарева, с&nbsp;которой связалась Украина.ру, сама уроженка этих мест&nbsp;&mdash; родилась и&nbsp;выросла в&nbsp;Каховке, после чего переехала в&nbsp;Донбасс.&laquo;Со вчерашнего дня занимаюсь ситуацией в&nbsp;городе. То, что здесь произошло, конечно же, ужас. То, что люди этой ночью пережили, никому испытать не&nbsp;пожелаешь. Сейчас известно о&nbsp;7 погибших и&nbsp;о 70 пострадавших. За каждого убитого мы выплатим семьям по&nbsp;2 миллиона рублей. Каждому раненому&nbsp;&mdash; 400 тысяч рублей.Всё, что находилось рядом с&nbsp;эпицентром взрыва, сильно пострадало. Рынка больше нет, сильно пострадали церковь, автовокзал и&nbsp;школа. Спасатели разбирают завалы, вытаскивают из-под них людей. Пожарные тушат пожары. У людей повыбивало окна и&nbsp;двери в&nbsp;квартирах. Все очень перепуганы. У людей шок. Создан оперативный штаб для&nbsp;оказания помощи пострадавшим.Мне с&nbsp;утра звонят российские волонтеры. Спрашивают: чем мы можем помочь? Стекла в&nbsp;окна людям мы сами вставим, но&nbsp;нам, если кто-то хочет очень быстро помочь, нужны пленка, чтобы ею временно закрыть окна и&nbsp;замки в&nbsp;двери. Это сейчас у&nbsp;нас дефицит. Украина&nbsp;&mdash; это государство-террорист. С помощью американских HIMARS'ов они бьют по&nbsp;мирным русским городам Херсонщины. Без последствий эти преступления не&nbsp;останутся&raquo;,&nbsp;&mdash; не&nbsp;сомневается Губарева.
/20220711/1034333968.html
/20220405/1033685192.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Александр Чаленко
Александр Чаленко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103434/27/1034342799_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0e722a84309cece9bfa5c2e8d399e6b1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, фотоленты, новая каховка

«Бьют по мирным русским городам Херсонщины». Что говорят очевидцы об ударах HIMARS по Новой Каховке

15:51 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© Екатерина ГубареваНовая Каховка вице-губернатор Херсончкой области Екатерина Губарева
Новая Каховка вице-губернатор Херсончкой области Екатерина Губарева
© Екатерина Губарева
Читать в
Александр Чаленко
Обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
В течение четырех месяцев после фактического мирного перехода Таврического края под контроль России тут практически ничего не напоминало о военных действиях. Однако после получения американской и французской артиллерии Киев заговорил о скором наступлении на Херсон. Будет оно или нет, сказать трудно, но обстрелы городов Херсонщины уже начались
И первому такому массированному обстрелу этой ночью подверглась Новая Каховка, небольшой 50-тысячный городок, который расположен на берегу Днепра в 80 км от Херсона. Рядом с населенным пунктом находится Каховская ГЭС.
Сельскохозяйственного хаба больше нет
ВСУ БТР украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 17:56
Наступление на Херсон: насколько все серьезно?Украинские власти объявили о скором начале наступления на Херсон и устами министра по делам «оккупированных территорий» Ирины Верещук призывают херсонцев уезжать из своих населенных пунктов. Каковы настроения в регионе, узнавал Александр Чаленко
О ситуации в Новой Каховке после ночного удара изданию Украина.ру рассказал работник Херсонской военно-гражданской администрации по имени Виктор.
«Со времени прихода российской армии тут было все более-менее мирно и спокойно. Все радовались, что мирно все произошло и что Мариуполя удалось избежать. А теперь, получается, пришла и наша очередь все на себе испытать. Вот ВСУ ударили американским оружием по нам. В результате рынок снесли, склад с гуманитарной помощью тоже, завод снесли. Большой склад сельскохозяйственных удобрений снесли. Это ж так селитра рванула. В некоторых местах Новая Каховка напоминает не город, а лунный ландшафт. Вы знаете, мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев делал уже в городе сельскохозяйственный хаб, куда даже успели завезти арбузы. После удара украинской артиллерии его уже нет. Ранения у жителей в основном от осколков стекла. Окна вместе с рамами снесло у половины города», — рассказал Украина.ру Виктор.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ново КаховскийНовая Каховка обстрел ВСУ
 Новая Каховка обстрел ВСУ
1 из 5
Новая Каховка обстрел ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ново Каховский
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ново КаховскийНовая Каховка обстрел ВСУ
Новая Каховка обстрел ВСУ
2 из 5
Новая Каховка обстрел ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ново Каховский
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ново КаховскийНовая Каховка обстрел ВСУ
 Новая Каховка обстрел ВСУ
3 из 5
Новая Каховка обстрел ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ново Каховский
© скриншот видеоНовая Каховка обстрел ВСУ
 Новая Каховка обстрел ВСУ
4 из 5
Новая Каховка обстрел ВСУ
© скриншот видео
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ново КаховскийНовая Каховка обстрел ВСУ
Новая Каховка обстрел ВСУ
5 из 5
Новая Каховка обстрел ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ново Каховский
1 из 5
Новая Каховка обстрел ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ново Каховский
2 из 5
Новая Каховка обстрел ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ново Каховский
3 из 5
Новая Каховка обстрел ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ново Каховский
4 из 5
Новая Каховка обстрел ВСУ
© скриншот видео
5 из 5
Новая Каховка обстрел ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ново Каховский
Уезжают в Крым
Один из жителей Новой Каховки по имени Александр, с которым Украина.ру поговорила по телефону, сказал нам, что у новокаховцев нет никакого сомнения в том, кто нанес удары по городу. Все винят Украину и дают показания работникам Следственного комитета России.
«Многие едут в Крым. Люди спасают своих родных и близких. Правда, большинство остается», — сообщил нашему изданию Александр.
Губарева: людям нужны пленка и замки
С утра в городе работала специально приехавшая из Херсона вице-губернатор области Екатерина Губарева. В Новой Каховке она представляет правительство края. Губарева, с которой связалась Украина.ру, сама уроженка этих мест — родилась и выросла в Каховке, после чего переехала в Донбасс.
© Екатерина Губарева Новая Каховка вице-губернатор Херсонской области Екатерина Губарева (слева)
Новая Каховка вице-губернатор Херсонской области Екатерина Губарева (слева)
© Екатерина Губарева
Новая Каховка вице-губернатор Херсонской области Екатерина Губарева (слева)
«Со вчерашнего дня занимаюсь ситуацией в городе. То, что здесь произошло, конечно же, ужас. То, что люди этой ночью пережили, никому испытать не пожелаешь. Сейчас известно о 7 погибших и о 70 пострадавших. За каждого убитого мы выплатим семьям по 2 миллиона рублей. Каждому раненому — 400 тысяч рублей.
Всё, что находилось рядом с эпицентром взрыва, сильно пострадало. Рынка больше нет, сильно пострадали церковь, автовокзал и школа. Спасатели разбирают завалы, вытаскивают из-под них людей. Пожарные тушат пожары. У людей повыбивало окна и двери в квартирах. Все очень перепуганы. У людей шок. Создан оперативный штаб для оказания помощи пострадавшим.
Девушка силуэт интервью
5 апреля, 09:29
Екатерина из Каховки: На освобожденных землях началась весенняя страдаСеляне озабочены посевной, а не политикой. Вот это - коренной, как говорят, глубинный народ. Их интересуют не митинги под сине-желтыми тряпками, а будущий хлеб, - утверждает жительница Донецка, вернувшаяся в родную ей Каховку
Мне с утра звонят российские волонтеры. Спрашивают: чем мы можем помочь? Стекла в окна людям мы сами вставим, но нам, если кто-то хочет очень быстро помочь, нужны пленка, чтобы ею временно закрыть окна и замки в двери. Это сейчас у нас дефицит. Украина — это государство-террорист. С помощью американских HIMARS'ов они бьют по мирным русским городам Херсонщины. Без последствий эти преступления не останутся», — не сомневается Губарева.
 
ЭксклюзивФотолентыНовая Каховка
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:30Эксперт рассказал, как запрет Литвы на транзит отразился на Калининградской области
18:20В Минобороны прокомментировали переговоры по зерну
18:16Первый Герой-артиллерист: похоронен заживо, воевал в штрафбате и стал депутатом
18:15"Урон уже огромный". Суздальцев о том, чем закончится атака Литвы на Калининград
18:04"Список 30-ти": Царёв о том, как Киев узаконил террор
18:01Украинский фронт: буря в перспективе
18:00Начали что-то подозревать. Эксперт о том, что в Польше думают про их наемников на Украине
17:55Саакашвили поздравил Украину с победой в битве, которой не было
17:53Румынские номера и новые F-16. Стали известны подробности новых поставок вооружения
17:44"Звуки взрывов слышите? А они есть!": Порошенко опозорился на передовой
17:44"Есть враг". Украинский министр показал донос на беременную "коллаборантку"
17:21Зерно - не проблема продовольствия, а повод для войны: Марков о встрече в Стамбуле. Видео
16:55США впервые признали свою причастность к госпереворотам. Как это было на Украине
16:51В Раде разразились нецензурными угрозами в адрес Ким Чен Ына
16:49Контрнаступление в никуда. Запад проигрывает России в выносливости
16:47Соглашение Москвы и Киева, Бербок-украинка: что говорили об Украине в мире 13 июля
16:30Нагородили огород. Эксперт о том, чем закончилась попытка поляков забрать Западную Украину
16:19Контраступление от Порошенко, потери Украины. Хроника событий на Украине на 16:00 13 июля
16:06На Украине продают торты с фото погибших российских военных
16:02Ужасающие разрушения: ВСУ превратили Новую Каховку в руины. Видео
Лента новостейМолния