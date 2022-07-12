https://ukraina.ru/20220712/1034340901.html

«На нас обрушился шквальный огонь». Как под Луганском погиб «комбат» с легендарного фото

«На нас обрушился шквальный огонь». Как под Луганском погиб «комбат» с легендарного фото - 13.07.2022 Украина.ру

«На нас обрушился шквальный огонь». Как под Луганском погиб «комбат» с легендарного фото

12 июля 1942 года, основателем репортажной советской фотографии Максом Альпертом, была сделана одна из самых известных фотографий Великой Отечественной Войны -... Украина.ру, 13.07.2022

2022-07-12T16:00

2022-07-12T16:00

2022-07-13T17:08

история

луганская область

великая отечественная война

запорожская область

1942

фото

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12 июля 1942 года, основателем репортажной советской фотографии Максом Альпертом, была сделана одна из самых известных фотографий Великой Отечественной Войны - "Комбат", на которой командир с зажатым в руке ТТ поднимает бойцов в атаку. Но имя героя долгое время было неизвестно и установлено спустя десятилетия после Победы.Запечатленный на знаменитом снимке младший политрук Алексей Гордеевич Ерёменко родился 31 марта 1906 года в Екатеринославской губернии в селе Терсянка (совр. Запорожская обл.). Семья была многодетной и, чтобы хоть как-то помочь родителям, мальчик после окончания четырех классов школы, уже в 14 лет, отправился на станцию Криничная на железную дорогу работать ремонтником. Позже Алексей трудился на заводе, нанимался батраком к зажиточному односельчанину.С началом коллективизации на Запорожье Алексей вступил в колхоз. На тот момент он являлся главой комсомольской ячейки, депутатом райсовета, членом райкома партии и, кроме того обладал недюжинными задатками руководителя, поэтому его избрали бригадиром колхоза (за давностью лет уже точно неизвестно его название, по одним источникам «Авангард», по другим «им. Красина»). В 1931 году Алексея назначили заместителем председателя, а в 1935 году в возрасте тридцати лет — председателем.Одним из направлений колхоза являлось коневодство, и каждый год два десятка отборных скакунов отправлялись в Красную Армию. По этому поводу в 1936 году хозяйство посетил Маршал Советского Союза, Главный инспектор Красной Армии по коневодству Семён Михайлович Будённый и поблагодарил председателя за прекрасных лошадок. Также известно, что колхоз принимал участие в Выставке Достижений Народного Хозяйства (ВДНХ) в Москве в 1938, 1939 и 1940 годах. Ещё делегация его колхозников участвовала во Всесоюзном совещании тружеников сельского хозяйства, где Алексея Ерёменко наградили орденом Знак Почёта.Наступил день 22 июня 1941 года.По партийной линии Алексею Гордеевичу полагалась бронь, но, как настоящий патриот, он счел неприемлемым в такое тяжёлое для страны время отсиживаться в тылу, и ушёл добровольцем на фронт в звании младшего политрука. Сначала его зачислили в 247-ю стрелковую дивизию, а затем в 220-й стрелковый полк 4-й стрелковой дивизии, командовал которой уроженец Черниговской губернии Герой Советского Союза полковник Иван Павлович Рослый. Дивизия входила в состав 18-й армии Южного фронта.12 июля 1942 года на подступах к Ворошиловграду (как с 1935 г. назывался Луганск) шли тяжелые бои. Немцы пытались прорвать линию обороны 4-й стрелковой дивизии.Как раз в этот период времени в частях 220-го стрелкового полка находился фотокорреспондент Макс Альперт (уроженец Симферополя, освоивший фотомастерство в Одессе — прим. ред.).Во время начала одной из советских контратак ему своим фотоаппаратом «Лейка» удалось заснять момент призыва командира к бойцам подняться в атаку. И тут рядом разорвался вражеский снаряд, один из осколков стукнул по объективу фотоаппарата. Альперт присел в траншее на корточки, чтобы разобраться, что случилось с камерой, когда по цепочке солдат пронеслось: «Комбата убили». В суматохе боя записать имя командира не удалось.Альперт решил, что снятые фото пропали, так как камера оказалась разбита. Тем велика была его радость, когда в ванночке с проявителем постепенно проступила запомнившаяся ему вставшая в полный рост и полуобернувшаяся назад для призыва бойцов фигура с вскинутой вверх рукой и зажатым в ней пистолетом — плёнка уцелела, не засветилась.Фотограф так и назвал этот снимок — «Комбат». Позже он получил самую широкую известность и стал одним из символов борьбы советского народа с оккупантами. Уже после войны появилось множество фронтовиков, утверждавших, что на фотографии изображён «именно он», но каждый раз при малейшей проверке оказывалось, что это не так.Так было до 1974 года, пока в ТАСС не пришло из Запорожья письмо, подписанное председателем одного из райисполкомов Иваном Ерёменко:«В годовщину победы над фашистской Германией вся наша семья собралась за столом. Вдруг — звонок. Почтальон принёс почту и газеты. Моя мать по привычке начала проглядывать пачку газет в поисках писем. И вдруг как закричит: «Ваня! Отец! Наш отец!» У меня ёкнуло сердце, перехватило дыхание. Смотрю на снимок в газете — и глазам не верю: батя, батя нашёлся!»После множества историй с ложно объявившимися «героями» журналисты сначала не проявили к этому сообщению никакого энтузиазма, но к письму прилагалось несколько довоенных фотографий Алексея Гордеевича Ерёменко и уведомление с фронта о том, что он пропал без вести в январе 1942 года.Чудом письмо попало в руки к Максу Альперту — если бы не попало, оказалось в мусорной корзине. Он просмотрел фотографии, заметил между Ерёменко и героем своего снимка очевидное сходство, но имелось несоответствие: младший политрук Ерёменко по документам, в том числе и Главного Управления Кадров Министерства Обороны, пропал без вести в январе 1942 года, а фотограф ездил в ту свою незабвенную фронтовую командировку полгода спустя. Но все равно, он отдал фотографии в криминалистическую лабораторию.Исследование длилось два года, и, наконец, криминалисты дали своё экспертное заключение о сходстве Алексея Ерёменко и «Комбата».В то время, пока шло исследование, Макс Альперт занялся вопросом пропажи без вести. Ему удалось разыскать бывшего секретаря Вольнянского райкома ВЛКСМ Константина Гарматина, и тот рассказал:«В январе 1942-го года с Алексеем Ерёменко и другими бойцами прорывался из окружения у Днепропетровска. С нами бок о бок сражался полный однофамилец Алексея Гордеевича, курсант Ерёменко. Он то и пропал без вести. Я направил донесение, дабы известили семью курсанта, но штабисты перепутали и послали извещение родным «комбата». В феврале 1942-го герой точно был жив».Надо сказать, что во время войны это была частая ошибка сотрудников штабов.Как только всё прояснилось, Альперт тут же сообщил родственникам, вдове и сыну, о результатах расследования. Младший политрук Алексей Гордеевич Ерёменко не пропал без вести в январе 1942 года, а пал смертью храбрых в бою у села Хорошее Славяносербского района Луганской области.Позже его сослуживцы вспоминали, что командира роты старшего лейтенанта Петренко ранило, и младший политрук, как заместитель комроты, поднял солдат в атаку.Подполковник запаса Василий Березубчак вспоминал:«На нас обрушился шквальный артиллерийский огонь. Первую атаку мы отбили. Но во время второй дрогнул правый фланг дивизии. Бойцы начали отходить. Мы были оглохшие, ослепшие, у многих текла из ушей кровь — полопались барабанные перепонки! Я получил приказ комдива восстановить положение, остановить солдат, ибо ситуация создалась критическая. Бегом бросился на встречу отступающим. И тут увидел Ерёменко. Он тоже бежал наперерез бойцам. «Стой! Стой!» — кричал он. Мы залегли. Собрали вокруг себя людей.Немного нас было, горстка. Но Ерёменко решил контратаковать. Он поднялся во весь рост, закричал, бросился в атаку. Мы ворвались в траншеи, завязалась рукопашная. Дрались прикладами, штыками. Фашисты дрогнули, побежали. Вскоре в одной из траншей я увидел Ерёменко. Я побежал к нему и понял, что в помощи младший политрук уже не нуждается…».Похоронен Алексей Гордеевич Ерёменко в братской могиле там же у села Хорошее. Ему было 36 лет.По воспоминаниям очевидцев, когда Иосиф Сталин увидел фотографию Макса Альперта «Комбат», он распорядился представить героя к награде, но его не нашли. Позже секретари Луганского и Запорожского обкомов партии Украины обращались к Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу с просьбой о посмертном награждение Ерёменко, но почему-то до оформления документов дело так и не дошло.В июле 2012 года был разработан проект Указа президента Украины Виктора Фёдоровича Януковича №450/12 о присвоении Алексею Гордеевичу Ерёменко звания Герой Украины и награждении орденом «Золотая Звезда», но он так и остался проектом, потому что вскоре на Украине стало непопулярно награждать Героев той войны.В 1980 году к 35-й годовщине Победы на месте гибели младшего политрука А. Г. Ерёменко на возвышенности у дороги возле села Хорошее открыли памятник работы луганского скульптора Ивана Михайловича Чумака по фотографии Макса Альперта «Комбат». Этот памятник посвящён всем политрукам Великой Отечественной войны. Снимок Альперина взят за основу монумента установленного на Аллее славы в Запорожье. В 1995 и 2000 годах были выпущены памятные монеты номиналом 5 и 10 рублей с известным, теперь уже на весь мир фото. Интересно, что у нумизматов их принято называть «Политрук».Легендарный снимок появлялся и на обложках американских журналов, а в 1985 году в Республике Конго выпустили почтовую марку с этим знаменитым изображением.Так вечно поднимающий людей в атаку бывший председатель украинского колхоза младший политрук Алексей Гордеевич Ерёменко стал известен всему миру. Он и сейчас словно поднимает всех нас на борьбу против нацизма, вновь захватившего нашу родную Украину.

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Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

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Алексей Стаценко

история, луганская область, великая отечественная война, запорожская область, 1942, фото