Спецоперация на Украине является частью не объявленной, но заявленной войны Запада против России — Ищенко - 13.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220712/1034340175.html
Спецоперация на Украине является частью не объявленной, но заявленной войны Запада против России — Ищенко
Спецоперация на Украине является частью не объявленной, но заявленной войны Запада против России — Ищенко - 13.07.2022 Украина.ру
Спецоперация на Украине является частью не объявленной, но заявленной войны Запада против России — Ищенко
Пока Россия ведёт на Украине спецоперацию, Запад против РФ ведёт войну, написал политолог Ростислав Ищенко в своей статье для издания Украина.ру
2022-07-12T18:24
2022-07-13T11:11
новости
украина
россия
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1034340175.jpg?10343066721657699895
По его словам, Запад не&nbsp;отрицает, что ведёт против России войну и&nbsp;открыто заявляет, что целью этого конфликта на&nbsp;Украине является уничтожение РФ, а&nbsp;средством&nbsp;&mdash; победа на&nbsp;поле боя.По его мнению, СВО является частью войны, которую Украина ведёт против России.Полный текст можно прочитать здесь.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
/20220708/1034309809.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, запад

Спецоперация на Украине является частью не объявленной, но заявленной войны Запада против России — Ищенко

18:24 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийУкраина флаг разрушения
Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
Пока Россия ведёт на Украине спецоперацию, Запад против РФ ведёт войну, написал политолог Ростислав Ищенко в своей статье для издания Украина.ру
По его словам, Запад не отрицает, что ведёт против России войну и открыто заявляет, что целью этого конфликта на Украине является уничтожение РФ, а средством — победа на поле боя.
«То есть, пока Россия ведёт на Украине спецоперацию, Запад против России ведёт войну. Поскольку не может быть так, чтобы Запад против России воевал, а Россия против Запада нет, можем констатировать, что спецоперация на Украине является частью не объявленной, но заявленной войны Запада против России. При этом Украина также считает, что ведёт против России войну, причём начиная с 2014 года», — сказал Ищенко.
Союзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 09:10Спецоперация
Чемодан без ручки и даже без замков. Запад чем дальше, тем больше разочаровывается в Зеленском и его режимеЧем дальше Россия продвигается на поле боя, тем слабее уверенность Запада в способности Украины сохранить свою государственность
По его мнению, СВО является частью войны, которую Украина ведёт против России.
Полный текст можно прочитать здесь.
 
 
 
 
 
НовостиУкраинаРоссияЗапад
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:30Эксперт рассказал, как запрет Литвы на транзит отразился на Калининградской области
18:20В Минобороны прокомментировали переговоры по зерну
18:16Первый Герой-артиллерист: похоронен заживо, воевал в штрафбате и стал депутатом
18:15"Урон уже огромный". Суздальцев о том, чем закончится атака Литвы на Калининград
18:04"Список 30-ти": Царёв о том, как Киев узаконил террор
18:01Украинский фронт: буря в перспективе
18:00Начали что-то подозревать. Эксперт о том, что в Польше думают про их наемников на Украине
17:55Саакашвили поздравил Украину с победой в битве, которой не было
17:53Румынские номера и новые F-16. Стали известны подробности новых поставок вооружения
17:44"Звуки взрывов слышите? А они есть!": Порошенко опозорился на передовой
17:44"Есть враг". Украинский министр показал донос на беременную "коллаборантку"
17:21Зерно - не проблема продовольствия, а повод для войны: Марков о встрече в Стамбуле. Видео
16:55США впервые признали свою причастность к госпереворотам. Как это было на Украине
16:51В Раде разразились нецензурными угрозами в адрес Ким Чен Ына
16:49Контрнаступление в никуда. Запад проигрывает России в выносливости
16:47Соглашение Москвы и Киева, Бербок-украинка: что говорили об Украине в мире 13 июля
16:30Нагородили огород. Эксперт о том, чем закончилась попытка поляков забрать Западную Украину
16:19Контраступление от Порошенко, потери Украины. Хроника событий на Украине на 16:00 13 июля
16:06На Украине продают торты с фото погибших российских военных
16:02Ужасающие разрушения: ВСУ превратили Новую Каховку в руины. Видео
Лента новостейМолния