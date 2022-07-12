Спецоперация на Украине является частью не объявленной, но заявленной войны Запада против России — Ищенко
18:24 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
Пока Россия ведёт на Украине спецоперацию, Запад против РФ ведёт войну, написал политолог Ростислав Ищенко в своей статье для издания Украина.ру
По его словам, Запад не отрицает, что ведёт против России войну и открыто заявляет, что целью этого конфликта на Украине является уничтожение РФ, а средством — победа на поле боя.
«То есть, пока Россия ведёт на Украине спецоперацию, Запад против России ведёт войну. Поскольку не может быть так, чтобы Запад против России воевал, а Россия против Запада нет, можем констатировать, что спецоперация на Украине является частью не объявленной, но заявленной войны Запада против России. При этом Украина также считает, что ведёт против России войну, причём начиная с 2014 года», — сказал Ищенко.
По его мнению, СВО является частью войны, которую Украина ведёт против России.
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