https://ukraina.ru/20220712/1034339978.html
О покушении на Сальдо, бегстве из Херсона и применении РСЗО HImars - Стремоусов
О покушении на Сальдо, бегстве из Херсона и применении РСЗО HImars - Стремоусов - 13.07.2022 Украина.ру
О покушении на Сальдо, бегстве из Херсона и применении РСЗО HImars - Стремоусов
Заместитель председателя" военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в интервью Украина.ру прокомментировал покушение на главу ВГА Херсонской области Владимира Сальдо
2022-07-12T12:03
2022-07-12T12:03
2022-07-13T11:11
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кирилл стремоусов
сальдо
покушение
херсон
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https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1034339978.jpg?10343398841657699895
Также призыв Ирины Верещук покинуть юг Херсонской области:00:18 — Покушение на главу ВГА Херсонской области Владимира Сальдо: как прервать череду террористических актов? 01:58 — Как противостоять подобным попыткам террора? 04:34 — Ирина Верещук призвала покинуть юг Херсонской области: какое настроение у граждан? 06:30 — Применение украинской стороной РСЗО HImars: как противостоять поставкам из США? 08:45 — Готовится ли Херсонская область к референдуму за вступление в РФ?За последнее время было уже несколько покушений на сотрудников администрации Херсонской области. Один из них — начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко — погиб. Автомобиль, в котором он находился, взорвали.
Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
youtube, видео, rutube, кирилл стремоусов, сальдо, покушение, херсон
О покушении на Сальдо, бегстве из Херсона и применении РСЗО HImars - Стремоусов
12:03 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
Заместитель председателя" военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в интервью Украина.ру прокомментировал покушение на главу ВГА Херсонской области Владимира Сальдо
Также призыв Ирины Верещук покинуть юг Херсонской области:
00:18 — Покушение на главу ВГА Херсонской области Владимира Сальдо: как прервать череду террористических актов?
01:58 — Как противостоять подобным попыткам террора?
04:34 — Ирина Верещук призвала покинуть юг Херсонской области: какое настроение у граждан?
06:30 — Применение украинской стороной РСЗО HImars: как противостоять поставкам из США?
08:45 — Готовится ли Херсонская область к референдуму за вступление в РФ?
За последнее время было уже несколько покушений на сотрудников администрации Херсонской области. Один из них — начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко — погиб. Автомобиль, в котором он находился, взорвали.