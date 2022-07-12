https://ukraina.ru/20220712/1034339978.html

О покушении на Сальдо, бегстве из Херсона и применении РСЗО HImars - Стремоусов

О покушении на Сальдо, бегстве из Херсона и применении РСЗО HImars - Стремоусов - 13.07.2022 Украина.ру

О покушении на Сальдо, бегстве из Херсона и применении РСЗО HImars - Стремоусов

Заместитель председателя" военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в интервью Украина.ру прокомментировал покушение на главу ВГА Херсонской области Владимира Сальдо

2022-07-12T12:03

2022-07-12T12:03

2022-07-13T11:11

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Также призыв Ирины Верещук покинуть юг Херсонской области:00:18 — Покушение на главу ВГА Херсонской области Владимира Сальдо: как прервать череду террористических актов? 01:58 — Как противостоять подобным попыткам террора? 04:34 — Ирина Верещук призвала покинуть юг Херсонской области: какое настроение у граждан? 06:30 — Применение украинской стороной РСЗО HImars: как противостоять поставкам из США? 08:45 — Готовится ли Херсонская область к референдуму за вступление в РФ?За последнее время было уже несколько покушений на сотрудников администрации Херсонской области. Один из них — начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко — погиб. Автомобиль, в котором он находился, взорвали.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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