«Цены на пшеницу рухнули»: эксперт объяснил незаинтересованность Киева в разблокировке портов - 13.07.2022 Украина.ру
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«Цены на пшеницу рухнули»: эксперт объяснил незаинтересованность Киева в разблокировке портов
«Цены на пшеницу рухнули»: эксперт объяснил незаинтересованность Киева в разблокировке портов - 13.07.2022 Украина.ру
«Цены на пшеницу рухнули»: эксперт объяснил незаинтересованность Киева в разблокировке портов
Глава аналитического бюро проекта «СОНАР-2050» Иван Лизан рассказал в интервью изданию Украина.ру о том, как изменилась модель ценообразования на сельхозрынке Украины. Теперь, по его мнению, России придется еще и перезапускать сельскохозяйственное производство
2022-07-12T12:30
2022-07-13T11:11
новости
киев
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https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1034339372.jpg?10178215281657699895
По его мнению, это означает, что Киеву разблокировка портов не&nbsp;нужна. В стране изменилась модель ценообразования на&nbsp;сельхозрынке и&nbsp;выгодополучателями теперь являются перекупщики, которые покупают это зерно &laquo;за копейки&raquo; у&nbsp;производителей, а&nbsp;когда довозят его до&nbsp;порта, &laquo;все деньги кладут себе в&nbsp;карман&raquo;.При этом вырученные средства, уверен эксперт, расходятся по&nbsp;всей цепочке, вплоть до&nbsp;самого Киева.Поэтому России придется еще и&nbsp;перезапускать сельскохозяйственное производство. И сделать это будет сложнее, чем в&nbsp;Херсонской и&nbsp;Запорожской областях, из-за больших проблем по&nbsp;топливу, удобрениям и&nbsp;запчастям, отмечает эксперт.Полную версию интервью с Иваном Лизаном читайте на&nbsp;сайте Украина.ру
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новости, киев

«Цены на пшеницу рухнули»: эксперт объяснил незаинтересованность Киева в разблокировке портов

12:30 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУборка зерновых в ДНР
Уборка зерновых в ДНР - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Глава аналитического бюро проекта «СОНАР-2050» Иван Лизан рассказал в интервью изданию Украина.ру о том, как изменилась модель ценообразования на сельхозрынке Украины. Теперь, по его мнению, России придется еще и перезапускать сельскохозяйственное производство
Порт в Одессе - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 10:40
Хлебный вопрос. Зачем Россия позволяет Западу вывозить зерно из УкраиныВ четверг, 27 мая, российские власти сообщили: созданные гуманитарные коридоры для выхода иностранных судов из украинских портов будут расширены
По его мнению, это означает, что Киеву разблокировка портов не нужна. В стране изменилась модель ценообразования на сельхозрынке и выгодополучателями теперь являются перекупщики, которые покупают это зерно «за копейки» у производителей, а когда довозят его до порта, «все деньги кладут себе в карман».
При этом вырученные средства, уверен эксперт, расходятся по всей цепочке, вплоть до самого Киева.
Поэтому России придется еще и перезапускать сельскохозяйственное производство. И сделать это будет сложнее, чем в Херсонской и Запорожской областях, из-за больших проблем по топливу, удобрениям и запчастям, отмечает эксперт.
Полную версию интервью с Иваном Лизаном читайте на сайте Украина.ру
 
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