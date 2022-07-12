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«Цены на пшеницу рухнули»: эксперт объяснил незаинтересованность Киева в разблокировке портов
«Цены на пшеницу рухнули»: эксперт объяснил незаинтересованность Киева в разблокировке портов - 13.07.2022 Украина.ру
«Цены на пшеницу рухнули»: эксперт объяснил незаинтересованность Киева в разблокировке портов
Глава аналитического бюро проекта «СОНАР-2050» Иван Лизан рассказал в интервью изданию Украина.ру о том, как изменилась модель ценообразования на сельхозрынке Украины. Теперь, по его мнению, России придется еще и перезапускать сельскохозяйственное производство
2022-07-12T12:30
2022-07-12T12:30
2022-07-13T11:11
новости
киев
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По его мнению, это означает, что Киеву разблокировка портов не нужна. В стране изменилась модель ценообразования на сельхозрынке и выгодополучателями теперь являются перекупщики, которые покупают это зерно «за копейки» у производителей, а когда довозят его до порта, «все деньги кладут себе в карман».При этом вырученные средства, уверен эксперт, расходятся по всей цепочке, вплоть до самого Киева.Поэтому России придется еще и перезапускать сельскохозяйственное производство. И сделать это будет сложнее, чем в Херсонской и Запорожской областях, из-за больших проблем по топливу, удобрениям и запчастям, отмечает эксперт.Полную версию интервью с Иваном Лизаном читайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, киев
«Цены на пшеницу рухнули»: эксперт объяснил незаинтересованность Киева в разблокировке портов
12:30 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
Глава аналитического бюро проекта «СОНАР-2050» Иван Лизан рассказал в интервью изданию Украина.ру о том, как изменилась модель ценообразования на сельхозрынке Украины. Теперь, по его мнению, России придется еще и перезапускать сельскохозяйственное производство
По его мнению, это означает, что Киеву разблокировка портов не нужна. В стране изменилась модель ценообразования на сельхозрынке и выгодополучателями теперь являются перекупщики, которые покупают это зерно «за копейки» у производителей, а когда довозят его до порта, «все деньги кладут себе в карман».
При этом вырученные средства, уверен эксперт, расходятся по всей цепочке, вплоть до самого Киева.
Поэтому России придется еще и перезапускать сельскохозяйственное производство. И сделать это будет сложнее, чем в Херсонской и Запорожской областях, из-за больших проблем по топливу, удобрениям и запчастям, отмечает эксперт.
Полную версию интервью с Иваном Лизаном читайте
на сайте Украина.ру