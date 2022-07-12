https://ukraina.ru/20220712/1034339372.html

«Цены на пшеницу рухнули»: эксперт объяснил незаинтересованность Киева в разблокировке портов

«Цены на пшеницу рухнули»: эксперт объяснил незаинтересованность Киева в разблокировке портов - 13.07.2022 Украина.ру

«Цены на пшеницу рухнули»: эксперт объяснил незаинтересованность Киева в разблокировке портов

Глава аналитического бюро проекта «СОНАР-2050» Иван Лизан рассказал в интервью изданию Украина.ру о том, как изменилась модель ценообразования на сельхозрынке Украины. Теперь, по его мнению, России придется еще и перезапускать сельскохозяйственное производство

2022-07-12T12:30

2022-07-12T12:30

2022-07-13T11:11

новости

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1034339372.jpg?10178215281657699895

По его мнению, это означает, что Киеву разблокировка портов не нужна. В стране изменилась модель ценообразования на сельхозрынке и выгодополучателями теперь являются перекупщики, которые покупают это зерно «за копейки» у производителей, а когда довозят его до порта, «все деньги кладут себе в карман».При этом вырученные средства, уверен эксперт, расходятся по всей цепочке, вплоть до самого Киева.Поэтому России придется еще и перезапускать сельскохозяйственное производство. И сделать это будет сложнее, чем в Херсонской и Запорожской областях, из-за больших проблем по топливу, удобрениям и запчастям, отмечает эксперт.Полную версию интервью с Иваном Лизаном читайте на сайте Украина.ру

/20220527/1034042599.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев