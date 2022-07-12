У кандидата в премьеры Британии нашли «русский след» - 13.07.2022 Украина.ру
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У кандидата в премьеры Британии нашли «русский след»
У кандидата в премьеры Британии нашли «русский след» - 13.07.2022 Украина.ру
У кандидата в премьеры Британии нашли «русский след»
У кандидата в премьер-министры Великобритании, бывшего главы Минфина Риши Сунака нашли «русский след», перпедало 11 июля издание «Коммерсантъ»
2022-07-12T08:35
2022-07-13T11:11
новости
британия
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Сунак с&nbsp;супругой Акшати Мурти владеют IT-компанией Infosys, заявившей об&nbsp;уходе из&nbsp;России только в&nbsp;апреле.На прошлой неделе действующий премьер&nbsp;Борис Джонсон&nbsp;объявил&nbsp;о своей отставке. Он продолжит выполнять обязанности главы правительства до&nbsp;момента, когда будет выбран новый лидер Консервативной партии. Имя нового премьер-министра Великобритании&nbsp;станет известно&nbsp;5 сентября.После этого Сунак&nbsp;выдвинул&nbsp;свою кандидатуру на&nbsp;пост главы британского кабмина. По оценкам западных СМИ, он является одним из&nbsp;наиболее вероятных кандидатов на&nbsp;пост премьера, наряду с&nbsp;главой МИД Лиз Трасс и&nbsp;младшим министром по&nbsp;торговой политике Пенни Мордонт.&nbsp;
/20220712/1034328877.html
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новости, британия

У кандидата в премьеры Британии нашли «русский след»

08:35 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© Christopher Priest / flickr
© Christopher Priest / flickr
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У кандидата в премьер-министры Великобритании, бывшего главы Минфина Риши Сунака нашли «русский след», перпедало 11 июля издание «Коммерсантъ»
Британия Великобритания флаг
Вчера, 06:30
От перемены мест Джонсонов политика не меняется: польский журналист оценил перспективы БританииБританцы хотят видеть у власти «свежего политика, который не опозорился всякими скандалами», при этом политику он должен сохранить объявившего об отставке премьер-министра Бориса Джонсона. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал польский журналист Томаш Мацейчук
Сунак с супругой Акшати Мурти владеют IT-компанией Infosys, заявившей об уходе из России только в апреле.
То есть, Лондон ввел санкции против Москвы после начала спецоперации на Украине, а Сунак еще некоторое время продолжал получать доходы на российском рынке, призывая другие компании из Великобритании воздержаться от инвестиций в Россию.
На прошлой неделе действующий премьер Борис Джонсон объявил о своей отставке. Он продолжит выполнять обязанности главы правительства до момента, когда будет выбран новый лидер Консервативной партии. Имя нового премьер-министра Великобритании станет известно 5 сентября.
После этого Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост главы британского кабмина. По оценкам западных СМИ, он является одним из наиболее вероятных кандидатов на пост премьера, наряду с главой МИД Лиз Трасс и младшим министром по торговой политике Пенни Мордонт.
 
 
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