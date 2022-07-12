У кандидата в премьеры Британии нашли «русский след»
08:35 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
У кандидата в премьер-министры Великобритании, бывшего главы Минфина Риши Сунака нашли «русский след», перпедало 11 июля издание «Коммерсантъ»
Вчера, 06:30От перемены мест Джонсонов политика не меняется: польский журналист оценил перспективы БританииБританцы хотят видеть у власти «свежего политика, который не опозорился всякими скандалами», при этом политику он должен сохранить объявившего об отставке премьер-министра Бориса Джонсона. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал польский журналист Томаш Мацейчук
Сунак с супругой Акшати Мурти владеют IT-компанией Infosys, заявившей об уходе из России только в апреле.
То есть, Лондон ввел санкции против Москвы после начала спецоперации на Украине, а Сунак еще некоторое время продолжал получать доходы на российском рынке, призывая другие компании из Великобритании воздержаться от инвестиций в Россию.
На прошлой неделе действующий премьер Борис Джонсон объявил о своей отставке. Он продолжит выполнять обязанности главы правительства до момента, когда будет выбран новый лидер Консервативной партии. Имя нового премьер-министра Великобритании станет известно 5 сентября.
После этого Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост главы британского кабмина. По оценкам западных СМИ, он является одним из наиболее вероятных кандидатов на пост премьера, наряду с главой МИД Лиз Трасс и младшим министром по торговой политике Пенни Мордонт.