У кандидата в премьеры Британии нашли «русский след»

От перемены мест Джонсонов политика не меняется: польский журналист оценил перспективы Британии Британцы хотят видеть у власти «свежего политика, который не опозорился всякими скандалами», при этом политику он должен сохранить объявившего об отставке премьер-министра Бориса Джонсона. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал польский журналист Томаш Мацейчук