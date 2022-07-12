https://ukraina.ru/20220712/1034336623.html
Иностранные советники разрабатывали оперативные планы ВСУ
Иностранные советники разрабатывали оперативные планы ВСУ - 13.07.2022 Украина.ру
Иностранные советники разрабатывали оперативные планы ВСУ
Оперативные планы Минобороны Украины разрабатывали иностранные советники. Об этом сообщил участник российской хакерской группы RaHDit, передает 11 июля РИА Новости
2022-07-12T07:24
2022-07-12T07:24
2022-07-13T11:11
новости
всу
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Собеседник агентства заверил, что сведения об этих людях есть у российских и украинских хакеров.Ранее RaHDIt слила в сеть была информацию об одной тысяче украинских разведчиков. Среди скомпрометированных — представители посольских резидентур в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране. Хакеры объяснили, что воспользовались брешью в защите сетей Центрального управления Главного управления разведки на острове Рыбальский в Киеве.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу
Иностранные советники разрабатывали оперативные планы ВСУ
07:24 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
Оперативные планы Минобороны Украины разрабатывали иностранные советники. Об этом сообщил участник российской хакерской группы RaHDit, передает 11 июля РИА Новости