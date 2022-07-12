Иностранные советники разрабатывали оперативные планы ВСУ - 13.07.2022 Украина.ру
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Иностранные советники разрабатывали оперативные планы ВСУ
Иностранные советники разрабатывали оперативные планы ВСУ - 13.07.2022 Украина.ру
Иностранные советники разрабатывали оперативные планы ВСУ
Оперативные планы Минобороны Украины разрабатывали иностранные советники. Об этом сообщил участник российской хакерской группы RaHDit, передает 11 июля РИА Новости
2022-07-12T07:24
2022-07-13T11:11
новости
всу
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https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1034336623.jpg?10341046121657699895
Собеседник агентства заверил, что сведения об&nbsp;этих людях есть у&nbsp;российских и&nbsp;украинских хакеров.Ранее RaHDIt слила в&nbsp;сеть была информацию об&nbsp;одной тысяче украинских разведчиков. Среди скомпрометированных&nbsp;&mdash; представители посольских резидентур в&nbsp;России, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране. Хакеры объяснили, что воспользовались брешью в&nbsp;защите сетей Центрального управления Главного управления разведки на&nbsp;острове Рыбальский в&nbsp;Киеве.&nbsp;
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96
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452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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452
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новости, всу

Иностранные советники разрабатывали оперативные планы ВСУ

07:24 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныВСУ боец
ВСУ боец - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© Фото : пресс-служба президента Украины
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Оперативные планы Минобороны Украины разрабатывали иностранные советники. Об этом сообщил участник российской хакерской группы RaHDit, передает 11 июля РИА Новости
ВСУ военнослужащий украинский оружие - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 07:21
Российские хакеры рассказали о реальных потерях ВСУПотери украинских вооруженных сил составляют на сегодня не менее 50-70 тысяч убитыми. Об этом 11 июля сообщил участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности, передает РИА Новости
Собеседник агентства заверил, что сведения об этих людях есть у российских и украинских хакеров.
Ранее RaHDIt слила в сеть была информацию об одной тысяче украинских разведчиков. Среди скомпрометированных — представители посольских резидентур в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране. Хакеры объяснили, что воспользовались брешью в защите сетей Центрального управления Главного управления разведки на острове Рыбальский в Киеве.
 
 
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