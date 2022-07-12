Иностранные советники разрабатывали оперативные планы ВСУ

Российские хакеры рассказали о реальных потерях ВСУ Потери украинских вооруженных сил составляют на сегодня не менее 50-70 тысяч убитыми. Об этом 11 июля сообщил участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности, передает РИА Новости