https://ukraina.ru/20220712/1034334290.html

«На грани катастрофы»: эксперт рассказал, что сейчас происходит с экономикой Британии

«На грани катастрофы»: эксперт рассказал, что сейчас происходит с экономикой Британии - 13.07.2022 Украина.ру

«На грани катастрофы»: эксперт рассказал, что сейчас происходит с экономикой Британии

Великобритания столкнулась с рекордной инфляцией, которая составляет больше 9%, топливный кризис и дефицит дизеля бьет по британской экономике, а также проблемы с дефицитом товаров, сказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью Украина.ру

2022-07-12T04:15

2022-07-12T04:15

2022-07-13T11:11

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«Все очень серьезно, потому что Британия действительно столкнулась с рекордной инфляцией, больше 9%. Топливный кризис и дефицит дизеля в первую очередь бьет по британской экономике. Проблемы с дефицитом некоторых категорий товаров, которые импортируются — свежее мясо, рыба и т. д.», — сказал Дудаков.Британскую экономику можно будет поставить на грань катастрофы, заявил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, экономика, великобритания