«На грани катастрофы»: эксперт рассказал, что сейчас происходит с экономикой Британии
04:15 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
Великобритания столкнулась с рекордной инфляцией, которая составляет больше 9%, топливный кризис и дефицит дизеля бьет по британской экономике, а также проблемы с дефицитом товаров, сказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью Украина.ру
«Все очень серьезно, потому что Британия действительно столкнулась с рекордной инфляцией, больше 9%. Топливный кризис и дефицит дизеля в первую очередь бьет по британской экономике. Проблемы с дефицитом некоторых категорий товаров, которые импортируются — свежее мясо, рыба и т. д.», — сказал Дудаков.
27 июня, 10:45Усталость от мира: главное из совместной статьи глав МИД Великобритании и УкраиныБританская газета The Sunday Telegraph (для понимания – в прошлом в ней работал штатным фейкомётчиком Борис Джонсон) опубликовала совместную статью глав МИД Великобритании Элизабет Трасс и Украины – Дмитрия Кулебы. Название более чем характерное: «Мы должны игнорировать пораженческие голоса, которые предлагают продать Украину»
Британскую экономику можно будет поставить на грань катастрофы, заявил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.