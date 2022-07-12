«На грани катастрофы»: эксперт рассказал, что сейчас происходит с экономикой Британии - 13.07.2022 Украина.ру
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«На грани катастрофы»: эксперт рассказал, что сейчас происходит с экономикой Британии
«На грани катастрофы»: эксперт рассказал, что сейчас происходит с экономикой Британии - 13.07.2022 Украина.ру
«На грани катастрофы»: эксперт рассказал, что сейчас происходит с экономикой Британии
Великобритания столкнулась с рекордной инфляцией, которая составляет больше 9%, топливный кризис и дефицит дизеля бьет по британской экономике, а также проблемы с дефицитом товаров, сказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью Украина.ру
2022-07-12T04:15
2022-07-13T11:11
новости
экономика
великобритания
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&laquo;Все очень серьезно, потому что Британия действительно столкнулась с&nbsp;рекордной инфляцией, больше 9%. Топливный кризис и&nbsp;дефицит дизеля в&nbsp;первую очередь бьет по&nbsp;британской экономике. Проблемы с&nbsp;дефицитом некоторых категорий товаров, которые импортируются&nbsp;&mdash; свежее мясо, рыба и&nbsp;т. д.&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал Дудаков.Британскую экономику можно будет поставить на&nbsp;грань катастрофы, заявил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.&nbsp;
/20220627/1034237237.html
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, экономика, великобритания

«На грани катастрофы»: эксперт рассказал, что сейчас происходит с экономикой Британии

04:15 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗарубежные страны. Великобритания
Зарубежные страны. Великобритания - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Владимир Песня
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Великобритания столкнулась с рекордной инфляцией, которая составляет больше 9%, топливный кризис и дефицит дизеля бьет по британской экономике, а также проблемы с дефицитом товаров, сказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью Украина.ру
«Все очень серьезно, потому что Британия действительно столкнулась с рекордной инфляцией, больше 9%. Топливный кризис и дефицит дизеля в первую очередь бьет по британской экономике. Проблемы с дефицитом некоторых категорий товаров, которые импортируются — свежее мясо, рыба и т. д.», — сказал Дудаков.
Элизабет Трасс и Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 10:45
Усталость от мира: главное из совместной статьи глав МИД Великобритании и УкраиныБританская газета The Sunday Telegraph (для понимания – в прошлом в ней работал штатным фейкомётчиком Борис Джонсон) опубликовала совместную статью глав МИД Великобритании Элизабет Трасс и Украины – Дмитрия Кулебы. Название более чем характерное: «Мы должны игнорировать пораженческие голоса, которые предлагают продать Украину»
Британскую экономику можно будет поставить на грань катастрофы, заявил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
 
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